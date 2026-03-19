Doncic și LeBron, show total Slovenul a reușit o performanță rară în NBA » Lakers își continuă seria de vis

LeBron James și Luka Doncic. Foto: Imago
alt-text Publicat: 19.03.2026, ora 19:37
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 19:37
  • Luka Doncic (27 de ani) și LeBron James (41 de ani) au contribuit decisiv la victoria lui LA Lakers cu Houston Rockets, scor 124-116.
  • Cei doi au însumat 70 de puncte pentru echipa lor, care ajunge astfel la șapte victorii consecutive și zece succese în ultimele 11 partide.

Doncic a reușit o performanță nemaivăzută în NBA de mai bine de jumătate de secol.

Luka Doncic a reușit o performanță rară în NBA

Slovenul a fost din nou omul meciului, cu 40 de puncte, 9 recuperări și 10 pase decisive, ratând la limită un triple-double (cel puțin 10 puncte, 10 recuperări și 10 pase decisive)

Evoluția sa confirmă forma excelentă din ultimele săptămâni, având o medie impresionantă de peste 38 de puncte în ultimele șapte jocuri.

El este conducătorul de joc cu cele mai multe partide de minimum 40 de puncte și 10 assisturi din ultimele șase decenii în NBA, conform Real App.

De cealaltă parte, experimentatul LeBron James continuă să impresioneze.

Acesta a încheiat meciul cu 30 de puncte și 5 recuperări. Veteranul a avut o eficiență remarcabilă la aruncări (13 din 14).

În plus, LeBron a depășit borna de 12.000 de recuperări în NBA, devenind al 23-lea jucător din istorie care atinge o astfel de performanță.

este locul ocupat de LA Lakers în Conferința de Vest a NBA, echipa având un procentaj de victorii de 0,638 după 69 de meciuri, dintre care 44 au fost câștigate. Houston Rockets se află pe locul 5, cu un procentaj de 0,603, înregistrat după 68 de partide și 41 de succese. Pe primul loc se află Oklahoma City Thunder, care au 70 de meciuri, 55 de victorii și un procentaj de 0.786

Pentru Rockets, Alperen Sengun a fost unul dintre cei mai eficienți jucători, cu 27 de puncte și 10 pase decisive, în timp ce Amen Thompson a contribuit cu 26 de puncte și 11 recuperări.

În schimb, Kevin Durant a avut un început dificil de meci și a încheiat partida cu 18 puncte, după ce în prima repriză a reușit doar două puncte.

Lakers a câștigat împotriva celor de la Houston Rockets și în urmă cu două zile, pe 17, scor 100-92.

