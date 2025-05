Luka Gojkovic (25 de ani) a vorbit despre primul său sezon la Rapid.

Mijlocașul declarat că este nemulțumit de minutele care i-au fost acordate în acest sezon de către Marius Șumudică (55 de ani).

Fotbalistul sârb speră să aibă ocazia să arate ce poate în acest final de sezon și să convingă conducerea că merită să rămână în Giulești și în sezonul viitor.

Luka Gojkovic: „Nu sunt mulțumit de cât am jucat”

„Este un fotbal diferit, fiindcă aici este o intensitate mai mare decât în Serbia, mereu trebuie să iei decizii rapide înainte ca mingea să vină la tine, aşa că este un pic mai dificil decât în Serbia.

Nu sunt mulţumit, fiindcă nu am jucat prea mult, dar este bine, pentru că atunci când intru pe teren vreau să dau 100%, pentru echipă, pentru fani.

Sper ca în ultimele partide să pot juca mai multe minute, fiindcă chiar vreau să arăt că merit să fiu la Rapid”, a declarat Luka Gojkovic, potrivit orangesport.ro.

Luka Gojkovic: „Am fost primit bine atunci când am venit la Rapid”

Mijlocașul sârb a adăugat că s-a împrietenit foarte mult cu Borisav Burmaz, celălalt jucător de naționalitate sârbă din lotul Rapidului, ceea ce l-a ajutat să se adapteze mai ușor.

„Am fost primit bine atunci când am venit la Rapid. Îl aveam pe Burmaz aici, aşa că am vorbit cu el înainte să vin. El mi-a spus totul, numai de bine despre Rapid, numai de bine. Dar când am ajuns, colegii erau în cantonament la munte.

Eram singur aici cu agentul meu, aşa că a fost un şoc, fiindcă a fost pentru prima dată când joc în afara ţării. Am fost cu Burmaz şi el m-a ajutat foarte mult să mă adaptez.

Acum, Burmaz este precum fratele meu şi suntem mereu împreună, locuim destul de aproape unul de altul şi petrecem foarte mult timp”, a încheiat rapidistul Luka Gojkovic.

Luka Gojkovic a ajuns în Giulești în vara anului 2024, de la Javor-Matis, din țara natală, pentru suma de 150.000 de euro.

În primul sezon în tricoul alb-vișiniu, sârbul a adunat 21 de meciuri, a înscris un singur gol și a oferit 3 pase decisive.

450.000 de euro valorează Gojkovic, potrivit transfermarkt.com

Tu faci clasamentul! Joacă-te cu scorurile și vezi cum se schimbă ierarhia în ultimele etape

Citește și