Se încheie o eră la Real Madrid  Luka Modric și-a anunțat plecarea după Mondialul Cluburilor. Ce mesaj i-a transmis clubul

Luka Modric (39 de ani) și-a anunțat plecarea de la Real Madrid la finalul sezonului.

Meciul de etapa viitoare, cu Real Sociedad, va fi ultimul pentru croat pe „Santiago Bernabeu”, după 13 ani.

Veteranul celor de la Real Madrid, Luka Modric, va părăsi clubul din capitala Spaniei la finalul Campionatului Mondial al Cluburilor. Acesta nu a precizat dacă se va retrage sau va juca în altă parte.

Modric e primul căpitan al campioanei Europei. După plecarea sa, ordinea banderolei va fi: Dani Carvajal, Fede Valverde Vinícius Jr și Thibaut Courtois.

Luka Modric și-a anunțat plecarea de la Real Madrid

Deși a ajuns la vârsta de 39 de ani, Modric a arătat că poate fi decisiv pentru Real chiar și în acest sezon, uneori chiar din postura de titular.

Acum, starul croat va părăsi clubul madrilen, lucru anunțat chiar de către el, pe rețelele de socializare.

„A sosit momentul. Momentul care nu mi-am dorit niciodată să vină, dar așa e fotbalul. În viață totul are un început și un sfârșit... Sâmbătă voi juca ultimul meu meci pe Santiago Bernabeu.

Am ajuns în 2012 cu speranța de a purta tricoul celei mai bune echipe din lume și cu ambiția de a face lucruri mărețe, dar nu-mi puteam imagina ce va urma.

Faptul că am jucat pentru Real Madrid mi-a schimbat viața ca fotbalist și ca persoană. Sunt mândru că am făcut parte dintr-una dintre cele mai de succes ere ale celui mai bun club din istorie.

Doresc să mulțumesc sincer clubului, în special președintelui Florentino Perez, coechipierilor mei, antrenorilor și tuturor celor care m-au ajutat în această perioadă.

De-a lungul anilor, am trăit momente incredibile, reveniri aparent imposibile, finale, sărbători și nopți magice pe Bernabeu... Am câștigat totul și am fost foarte fericit. Foarte, foarte fericit.

Dar dincolo de titluri și victorii, port în inimă afecțiunea tuturor fanilor lui Real Madrid. Chiar nu știu cum să explic legătura specială pe care o am cu voi toți și cât de susținut, respectat și iubit m-am simțit și continui să mă simt. Nu voi uita niciodată fiecare aclamație și toate gesturile frumoase pe care mi le-ați arătat.

Plec cu inima plină. Plină de mândrie, recunoștință și amintiri de neuitat. Și, chiar dacă după Campionatul Mondial al Cluburilor nu voi mai purta acest tricou pe teren, voi fi mereu fan Real Madrid.

Ne vom revedea. Real Madrid va fi mereu casa mea. Pe viață. Hala Madrid și nimic altceva”, a scris Modric pe Instagram.

Mesajul transmis de Real Madrid și Florentino Perez

„Real Madrid CF și căpitanul nostru, Luka Modric, au convenit să încheie o perioadă de neuitat pentru clubul nostru, la finalul Campionatului Mondial al Cluburilor, pe care echipa noastră îl va juca în Statele Unite începând cu 18 iunie.

Real Madrid dorește să își exprime recunoștința și profunda afecțiune pentru cineva care este deja una dintre cele mai mari legende ale clubului nostru și ale fotbalului mondial ”, a scris Real Madrid, pe site-ul oficial.

Șeful clubului „blanco” și-a transmis și el recunoștința față de internaționalul croat.

„Luka Modric va rămâne pentru totdeauna în inimile tuturor fanilor Real Madrid, ca un fotbalist unic și exemplar, care a reprezentat întotdeauna valorile lui Real Madrid.

Fotbalul său a captivat fanii Realului și fanii din întreaga lume. Moștenirea sa va dăinui pentru totdeauna”, a transmis Florentino Perez.

Citește și