A atras toată atenția VIDEO. Fanul emblematic al RD Congo, prezent în premieră pe stadion la CM 2026 » De ce a lipsit în primul meci

Michel Nkuka Mboladinga, celebrul fan al RD Congo cunoscut sub numele de „Lumumba”, a fost prezent la meciul împotriva Columbiei, pierdut marți cu 0-1, din etapa a doua a grupelor de la CM 2026.

Acesta a ratat primul meci de la turneul final, cu Portugalia, scor 1-1.

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Lumumba a devenit cunoscut la ultima ediție a Cupei Africii pe Națiuni, încheiată la începutul acestui an, pentru modul spectaculos în care și-a susținut echipa din tribune.

VIDEO. Lumumba, prezent la meciul Columbia - RD Congo 1-0

Michel Nkuka Mboladinga și-a câștigat această poreclă pentru că imita felul în care stătea Patrice Lumumba, primul prim-ministru al Republicii Democrate Congo, conform espn.co.uk.

Patrice Lumumba a fost liderul mișcării pentru independența față de colonialismul belgian și a fost asasinat în 1961, iar în prezent este considerat erou național în Republica Democrată Congo.

În prima partidă disputată de RD Congo la Mondial, împotriva Portugaliei, Lumumba nu a putut fi prezent în tribune din cauza cerințelor de carantină impuse pentru Ebola, scrie france24.com.

Cu toate acestea, fanul RD Congo nu a mai lipsit de la meciul împotriva Columbiei, disputat marți dimineața.

Lumumba a fost îmbrăcat cu un sacou roșu, pantaloni albaștri și o cămașă galbenă, în culorile naționale, în timp ce ținea mână dreaptă ridicată.

Lumumba a sosit pe Estadio Akron cu o oră înainte de începerea partidei și s-a urcat pe un piedestal, amplasat în spatele băncii tehnice a RD Congo. A stat nemișcat, cu brațul drept ridicat, pe parcursul meciului.

🚨 HE'S FINALLY HERE.



After missing DR Congo's opener because of visa issues, Lumumba has taken his place for Colombia vs DR Congo. 🔥 pic.twitter.com/8tG7d77onn — Sports on Predict (@predictdotsport) June 24, 2026

În luna martie, o instanță belgiană a dispus trimiterea în judecată a unui fost diplomat în vârstă de 93 de ani pentru implicarea sa în asasinarea lui Patrice Lumumba.

Etienne Davignon, care a negat anterior orice vină, este ultimul supraviețuitor dintre cei zece belgieni suspectați de implicare în uciderea liderului congolez.

Acesta a fost acuzat de „participare la crime de război” pentru rolul său în „detenția și transferul ilegal” al lui Lumumba.

Lumumba Vea — real name Michel Kuka Mboladinga — is a former baker turned impersonator who pays tribute to DR Congo's first prime minister, Patrice Lumumba.



He is in position in Guadalajara for his country's game against Colombia.



“He has this special aura. He’s a proper… pic.twitter.com/nrfJINDWVx — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 24, 2026

Pentru RD Congo urmează meciul cu Uzbekistan, ultimul din grupa K de la CM 2026, programat pe 28 iunie, de la ora 02:30 (ora României).

Clasament Grupa K

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Columbia 2 6 2. Portugalia 2 4 3. RD Congo 2 1 4. Uzbekistan 2 0

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