A atras toată atenția  VIDEO. Fanul emblematic al RD Congo, prezent în premieră pe stadion la CM 2026 » De ce a lipsit în primul meci +6 foto
Foto: Imago
Campionatul Mondial

A atras toată atenția VIDEO. Fanul emblematic al RD Congo, prezent în premieră pe stadion la CM 2026 » De ce a lipsit în primul meci

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 16:20
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 16:51
  • Michel Nkuka Mboladinga, celebrul fan al RD Congo cunoscut sub numele de „Lumumba”, a fost prezent la meciul împotriva Columbiei, pierdut marți cu 0-1, din etapa a doua a grupelor de la CM 2026.
  • Acesta a ratat primul meci de la turneul final, cu Portugalia, scor 1-1.
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Lumumba a devenit cunoscut la ultima ediție a Cupei Africii pe Națiuni, încheiată la începutul acestui an, pentru modul spectaculos în care și-a susținut echipa din tribune.

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VIDEO. Lumumba, prezent la meciul Columbia - RD Congo 1-0

Michel Nkuka Mboladinga și-a câștigat această poreclă pentru că imita felul în care stătea Patrice Lumumba, primul prim-ministru al Republicii Democrate Congo, conform espn.co.uk.

Patrice Lumumba a fost liderul mișcării pentru independența față de colonialismul belgian și a fost asasinat în 1961, iar în prezent este considerat erou național în Republica Democrată Congo.

În prima partidă disputată de RD Congo la Mondial, împotriva Portugaliei, Lumumba nu a putut fi prezent în tribune din cauza cerințelor de carantină impuse pentru Ebola, scrie france24.com.

Cu toate acestea, fanul RD Congo nu a mai lipsit de la meciul împotriva Columbiei, disputat marți dimineața.

Lumumba a fost îmbrăcat cu un sacou roșu, pantaloni albaștri și o cămașă galbenă, în culorile naționale, în timp ce ținea mână dreaptă ridicată.

Lumumba, celebrul fan al RD Congo, prezent la meciul cu Columbia. Foto: captură X/@predictdotsport
Lumumba, celebrul fan al RD Congo, prezent la meciul cu Columbia. Foto: captură X/@predictdotsport

Galerie foto (6 imagini)

Lumumba, celebrul fan al RD Congo, prezent la meciul cu Columbia. Foto: captură X/@predictdotsport Lumumba, celebrul fan al RD Congo, prezent la meciul cu Columbia. Foto: captură X/@predictdotsport Lumumba, celebrul fan al RD Congo, prezent la meciul cu Columbia. Foto: captură X/@predictdotsport Lumumba, celebrul fan al RD Congo, prezent la meciul cu Columbia. Foto: captură X/@predictdotsport Lumumba, celebrul fan al RD Congo, prezent la meciul cu Columbia. Foto: captură X/@predictdotsport
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Lumumba a sosit pe Estadio Akron cu o oră înainte de începerea partidei și s-a urcat pe un piedestal, amplasat în spatele băncii tehnice a RD Congo. A stat nemișcat, cu brațul drept ridicat, pe parcursul meciului.

În luna martie, o instanță belgiană a dispus trimiterea în judecată a unui fost diplomat în vârstă de 93 de ani pentru implicarea sa în asasinarea lui Patrice Lumumba.

Etienne Davignon, care a negat anterior orice vină, este ultimul supraviețuitor dintre cei zece belgieni suspectați de implicare în uciderea liderului congolez.

Acesta a fost acuzat de „participare la crime de război” pentru rolul său în „detenția și transferul ilegal” al lui Lumumba.

Pentru RD Congo urmează meciul cu Uzbekistan, ultimul din grupa K de la CM 2026, programat pe 28 iunie, de la ora 02:30 (ora României).

Clasament Grupa K

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Columbia26
2. Portugalia24
3. RD Congo21
4. Uzbekistan20

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