A atras toată atenția VIDEO. Fanul emblematic al RD Congo, prezent în premieră pe stadion la CM 2026 » De ce a lipsit în primul meci

- Michel Nkuka Mboladinga, celebrul fan al RD Congo cunoscut sub numele de „Lumumba”, a fost prezent la meciul împotriva Columbiei, pierdut marți cu 0-1, din etapa a doua a grupelor de la CM 2026.
- Acesta a ratat primul meci de la turneul final, cu Portugalia, scor 1-1.
Lumumba a devenit cunoscut la ultima ediție a Cupei Africii pe Națiuni, încheiată la începutul acestui an, pentru modul spectaculos în care și-a susținut echipa din tribune.
VIDEO. Lumumba, prezent la meciul Columbia - RD Congo 1-0
Michel Nkuka Mboladinga și-a câștigat această poreclă pentru că imita felul în care stătea Patrice Lumumba, primul prim-ministru al Republicii Democrate Congo, conform espn.co.uk.
Patrice Lumumba a fost liderul mișcării pentru independența față de colonialismul belgian și a fost asasinat în 1961, iar în prezent este considerat erou național în Republica Democrată Congo.
În prima partidă disputată de RD Congo la Mondial, împotriva Portugaliei, Lumumba nu a putut fi prezent în tribune din cauza cerințelor de carantină impuse pentru Ebola, scrie france24.com.
Cu toate acestea, fanul RD Congo nu a mai lipsit de la meciul împotriva Columbiei, disputat marți dimineața.
Lumumba a fost îmbrăcat cu un sacou roșu, pantaloni albaștri și o cămașă galbenă, în culorile naționale, în timp ce ținea mână dreaptă ridicată.
Galerie foto (6 imagini)
Lumumba a sosit pe Estadio Akron cu o oră înainte de începerea partidei și s-a urcat pe un piedestal, amplasat în spatele băncii tehnice a RD Congo. A stat nemișcat, cu brațul drept ridicat, pe parcursul meciului.
În luna martie, o instanță belgiană a dispus trimiterea în judecată a unui fost diplomat în vârstă de 93 de ani pentru implicarea sa în asasinarea lui Patrice Lumumba.
Etienne Davignon, care a negat anterior orice vină, este ultimul supraviețuitor dintre cei zece belgieni suspectați de implicare în uciderea liderului congolez.
Acesta a fost acuzat de „participare la crime de război” pentru rolul său în „detenția și transferul ilegal” al lui Lumumba.
Pentru RD Congo urmează meciul cu Uzbekistan, ultimul din grupa K de la CM 2026, programat pe 28 iunie, de la ora 02:30 (ora României).
Clasament Grupa K
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Columbia
|2
|6
|2. Portugalia
|2
|4
|3. RD Congo
|2
|1
|4. Uzbekistan
|2
|0