Rasismul i-a încheiat cariera Mărturia șocantă a unui fost sportiv din Anglia: „Nu m-a mai luat nicio echipă pentru că am vorbit” » Abuzurile la care a fost supus

Luther Barrell (37 de ani) a dezvăluit că s-a retras din rugby din cauza abuzurilor rasiste la care a fost supus în Anglia.

Trei ani mai târziu, englezul a ajuns la concluzia că rasismul a devenit ceva normal în rugby.

Englezul a evoluat ultima dată pentru Newcastle Red Bulls, în perioada 2020-2022. Luther Burrell a adunat și 15 selecții pentru naționala Angliei, pentru care a marcat 4 eseuri.

Luther Burrell: „Ajungi să crezi că rasismul e ceva normal”

Sportivul în vârstă de 37 de ani a vorbit și despre problemele întâmpinate la naționala Angliei. Acum, Burrell a declarat că rasismul a devenit ceva obișnuit în rugby.

„Am avut multe experiențe traumatizante în cadrul echipei Angliei. Unele forme de discriminare și unele mentalități învechite sunt cu inacceptabile.

Rasismul este ceva care a fost deghizat în glume și asta a fost problema pe care am suferit-o și am văzut-o personal.

După o perioadă de timp, ajungi să crezi că este ceva normal, că este în regulă și că nu este rău intenționat, dar asta este o prostie”, a declarat Luther Burrell într-un interviu pentru BBC Sport.

Burrell spune că s-a hotărât să vorbească după ce un coechipier de la Newcastle l-a numit „sclav” și i-a spus să-și pună cremă de protecție solară pe glezne și încheieturi, „unde erau cândva cătușele”. Pe parcursul anchetei, el a insistat că dorea să aducă schimbări în rugby, nu să pedepsească anumite persoane.

Luther Burrell, despre cum rasismul i-a încheiat cariera: „Voiam să continui”

În 2022, jucătorul englez de rugby a vorbit cu ziarul The Mail on Sunday despre abuzurile rasiste la care a fost supus la Newcastle Red Bulls, iar articolul s-a viralizat în Marea Britanie.

Acum, Burrell susține că acest interviu i-a încheiat cariera. Este convins că n-a mai putut semna cu o altă echipă din cauza faptului că a vorbit deschis despre rasism.

„ A trebuit să mă retrag din cauza a ceea ce s-a întâmplat. Voiam să continui să joc, bineînțeles că voiam. Am încercat să fac asta, dar totul s-a năruit când s-a aflat că se desfășoară o anchetă.

A fost dificil. A trebuit să accept soarta și să accept că acest întreg proces este mult mai mare decât mine”, a declarat Luther Burrell, potrivit sursei citate.

Uniunea de Rugby (RFU) a vorbit, la momentul respectiv, despre cazul lui Burrell:

„RFU a acordat atenție semnificativă incluziunii și diversității în rugby și a depus eforturi considerabile atât înainte, cât și după ce Luther Burrell a ieșit în față și a împărtășit experiențele sale legate de rasism și clasism.

Continuăm să colaborăm cu cluburile și părțile interesate din lumea sportului profesionist pentru a promova o cultură a incluziunii, dar recunoaștem că acest lucru necesită timp și este un proces continuu”.

Cu toate că în 2023 s-a deschis o anchetă privind incidentele rasiste a cărui victimă a fost Burrell, nu s-au adunat suficiente probe pentru a dovedi acest lucru.

Printre probele colectate în cadrul anchetei s-a numărat o postare de pe un grup WhatsApp al jucătorilor care conținea un „termen rasist total inadecvat”, conform sursei citate.

Astfel, în lipsa mai multor probe, Uniunea de Rugby (RFU) a decis să nu ia nicio măsură disciplinară.

Burrell lucrează la îmbunătățirea incluziunii în sport: „Vreau să văd evoluția jocului”

Luther Burrell a înființat 12 Foundation. Această fundație ajută copiii din comunitățile defavorizate atât în viața de zi cu zi, cât și pe terenul de sport.

„Intențiile mele sunt sincere, vreau să văd evoluția jocului și, dacă nimeni altcineva nu este pregătit să-și împărtășească povestea, voi continua să duc această luptă, pentru că nu fac asta doar pentru mine.

Avem obligația de a face acest sport cât mai grozav posibil și, cu cât vorbesc mai mult despre asta, cu atât sper că și alții se vor simți mai confortabil să-și împărtășească propriile povești.

Trebuie să iau taurul de coarne, să duc mai departe acest steag, să duc mai departe această povară și să fac tot ce pot pentru a crea oportunități și a face acest sport mai atractiv și mai incluziv.

Există mulți copii defavorizați și multă sărăcie și cred sincer că rugby-ul are capacitatea de a le transforma viețile, așa cum a făcut-o pentru mine ”, a încheiat Luther Burrell.

