Lucescu, la fel ca Mourinho Detaliul observat de Gică Popescu după meciul cu Austria: „A fost o strategie! A vrut să preia presiunea asupra sa”

Mircea Lucescu. Foto: Raed Krishan
Publicat: 13.10.2025, ora 13:06
Actualizat: 13.10.2025, ora 16:40
  • România - Austria 1-0. Gică Popescu (58 de ani) a analizat acțiunile selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani) de dinaintea partidei de duminică
  • Fostul internațional român spune că strategia lui Lucescu se aseamănă cu cea folosită de Jose Mourinho (62 de ani).

Gică Popescu susține că Mircea Lucescu a atras în mod intenționat atenția și presiunea asupra sa în zilele dinaintea meciului cu Austria, pentru a-și proteja jucătorii.

La conferința de presă premergătoare partidei din preliminariile CM 2026, selecționerul s-a certat cu jurnaliștii după ce a fost întrebat despre o potențială demisie de la națională.

Cu câteva zile înainte, Mircea Lucescu a refuzat să-i acorde un interviu reporterului Digi Sport, Marian Codirlă, după meciul cu Republica Moldova.

România - Austria 1-0. Gică Popescu, despre ce a făcut Mircea Lucescu înainte de meci: „A fost o strategie”

Gică Popescu a declarat că același obicei îl are și Jose Mourinho, înainte de meciurile importante ale echipelor sale.

„Mircea Lucescu are o experiență enormă, a trăit multe astfel de meciuri, de finale decisive. Spuneam înainte de joc că nu trebuie să avem griji că nu știe să pregătească astfel de meciuri.

Probabil ce a făcut înainte de meci a fost o strategie a dânsului, a vrut să ia presiunea asupra sa. Vedem cum de câteva zile toată presa vorbește numai de Mircea Lucescu, nu despre jucători.

Știți cine făcea așa? Mourinho! Îmi aduc aminte de celebrul meci când a fost la Real Madrid și a ieșit înaintea unui meci cu Barcelona la mijlocul terenului, pentru ca tribunele să-l fluiere pe el și să lase jucătorii în pace. Sunt antrenori care fac aceste chestiuni bine gândite”, a declarat Gică Popescu, la Antena 1, citat de as.ro.

România a câștigat meciul cu Austria cu 1-0. Golul victoriei a fost reușit de Virgil Ghiță, în minutul 90+5, după o lovitură de cap.

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Clasamentul grupei H

EchipăMeciuriGol.Punctaj
1. Austria619-3 (+16)15
2. Bosnia613-5 (+8)13
3. România611-6 (+5)10
4. Cipru711-9 (+2)8
5. San Marino71-32 (-31)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

