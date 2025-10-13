România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil +22 foto
România, șansă mare la baraj FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil

Dan Udrea
Publicat: 13.10.2025, ora 13:16
Actualizat: 13.10.2025, ora 16:26
  • După 1-0 cu Austria, România a luat o opțiune serioasă pentru a ajunge în play-off-ul de Mondiale de pe locul secund, nu din traseul de Liga Națiunilor
  • În acest scenariu și după surprizele din actualele preliminarii, am putea beneficia de două adversare la baraj care ar fi accesibile

Succesul mare cu Austria ne readuce în joc cu șanse mari de a termina pe locul 2, cel care ne-ar trimite la baraj pe o rută mai bună decât din postura de echipă venită din Liga Națiunilor.

Suntem la mâna noastră: câștigăm ambele meciuri care ne-au mai rămas, în Bosnia și la scor cu San Marino, vom fi pe poziția secundă!

Veștile bune însă nu se opresc aici. Rezultatele înregistrate în celelalte grupe din preliminariile CM, cu extrem de multe surprize, deschid perspectiva unor meciuri la barajele din luna martie, care să ne scoată în cale adversari accesibili.

VARIANTA 1: dacă vom fi în urna a 3-a

Acest scenariu este foarte plauzibil. E suficient să terminăm pe locul 2. Caz în care vom evita în primul baraj cele 4 echipe din prima urnă valorică.

Vom disputa barajul în deplasare, însă componența urnei, pe clasificarea virtuală din acest moment, ne spune că adversara va fi una dintre:

  • Cehia
  • Ungaria
  • Scoția
  • Slovacia

Dacă ne vom califica, atunci în finala barajului vom juca sigur cu una dintre echipele din prima urnă, dar gazda întâlnirii va fi decisă prin tragere la sorți, deci am putea evolua pe teren propriu.

Practic, cu noroc la tragerea la sorți, în această situație, barajele ar putea arăta astfel pentru noi:

  • Barajul 1: Slovacia - România
  • Barajul 2: România - Polonia

VARIANTA 2: dacă vom fi în urna a doua

E posibil chiar și acest scenariu. Ar fi două mari avantaje dacă vom reuși așa ceva:

  1. Am disputa primul baraj pe teren propriu
  2. Adversara s-ar alege din urna a 3-a, unde s-ar afla adversare și mai slabe

Pe configurația grupelor din acest moment, e drept cu echipe care n-au același număr de meciuri și nici aceleași adversare până la final, România e în urna a doua într-o simulare.

Pentru a fi în urna a doua valorică e nevoie de câteva condiții:

  • În grupa Elveției, care va câștiga, Kosovo să termine pe 2
  • În grupa Germaniei, pe locul 2 să se claseze Irlanda de Nord, care e pe locul secund acum, la egalitate de puncte cu Slovacia, dar cu golaveraj superior

Cu România în urna a doua valorică la baraj, ar urma să joace cu una dintre următoarele echipe, pe teren propriu:

  • Kosovo
  • Macedonia
  • Albania
  • Irlanda de Nord

În această situație, iarăși cu puțină șansă la tragerea la sorți, am putea să avem două baraje la îndemână, ambele acasă:

  • Baraj 1: România - Kosovo
  • Baraj 2: România - Polonia
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Componența virtuală, pe calculele actuale, ale celor 4 urne valorice la barajele din martie 2026

URNA 1

  • Italia
  • Turcia
  • Ucraina
  • Polonia

URNA 2

  • Cehia
  • Ungaria
  • Scoția
  • România

URNA 3

  • Macedonia
  • Albania
  • Irlanda de Nord
  • Kosovo

URNA 4

  • Țara Galilor
  • Suedia
  • Moldova
  • San Marino

echipa nationala a romaniei bosnia baraj preliminarii cm 2026
Mai multe știri de ultimă oră

