România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil

- După 1-0 cu Austria, România a luat o opțiune serioasă pentru a ajunge în play-off-ul de Mondiale de pe locul secund, nu din traseul de Liga Națiunilor
- În acest scenariu și după surprizele din actualele preliminarii, am putea beneficia de două adversare la baraj care ar fi accesibile
Succesul mare cu Austria ne readuce în joc cu șanse mari de a termina pe locul 2, cel care ne-ar trimite la baraj pe o rută mai bună decât din postura de echipă venită din Liga Națiunilor.
Suntem la mâna noastră: câștigăm ambele meciuri care ne-au mai rămas, în Bosnia și la scor cu San Marino, vom fi pe poziția secundă!
Veștile bune însă nu se opresc aici. Rezultatele înregistrate în celelalte grupe din preliminariile CM, cu extrem de multe surprize, deschid perspectiva unor meciuri la barajele din luna martie, care să ne scoată în cale adversari accesibili.
VARIANTA 1: dacă vom fi în urna a 3-a
Acest scenariu este foarte plauzibil. E suficient să terminăm pe locul 2. Caz în care vom evita în primul baraj cele 4 echipe din prima urnă valorică.
Vom disputa barajul în deplasare, însă componența urnei, pe clasificarea virtuală din acest moment, ne spune că adversara va fi una dintre:
- Cehia
- Ungaria
- Scoția
- Slovacia
Dacă ne vom califica, atunci în finala barajului vom juca sigur cu una dintre echipele din prima urnă, dar gazda întâlnirii va fi decisă prin tragere la sorți, deci am putea evolua pe teren propriu.
Practic, cu noroc la tragerea la sorți, în această situație, barajele ar putea arăta astfel pentru noi:
- Barajul 1: Slovacia - România
- Barajul 2: România - Polonia
VARIANTA 2: dacă vom fi în urna a doua
E posibil chiar și acest scenariu. Ar fi două mari avantaje dacă vom reuși așa ceva:
- Am disputa primul baraj pe teren propriu
- Adversara s-ar alege din urna a 3-a, unde s-ar afla adversare și mai slabe
Pe configurația grupelor din acest moment, e drept cu echipe care n-au același număr de meciuri și nici aceleași adversare până la final, România e în urna a doua într-o simulare.
Pentru a fi în urna a doua valorică e nevoie de câteva condiții:
- În grupa Elveției, care va câștiga, Kosovo să termine pe 2
- În grupa Germaniei, pe locul 2 să se claseze Irlanda de Nord, care e pe locul secund acum, la egalitate de puncte cu Slovacia, dar cu golaveraj superior
Cu România în urna a doua valorică la baraj, ar urma să joace cu una dintre următoarele echipe, pe teren propriu:
- Kosovo
- Macedonia
- Albania
- Irlanda de Nord
În această situație, iarăși cu puțină șansă la tragerea la sorți, am putea să avem două baraje la îndemână, ambele acasă:
- Baraj 1: România - Kosovo
- Baraj 2: România - Polonia
Galerie foto (22 imagini)
Componența virtuală, pe calculele actuale, ale celor 4 urne valorice la barajele din martie 2026
URNA 1
- Italia
- Turcia
- Ucraina
- Polonia
URNA 2
- Cehia
- Ungaria
- Scoția
- România
URNA 3
- Macedonia
- Albania
- Irlanda de Nord
- Kosovo
URNA 4
- Țara Galilor
- Suedia
- Moldova
- San Marino