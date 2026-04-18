A reziliat înainte de meciul cu Rapid Anunț oficial: se desparte de U Craiova! „E mai bine să pleci”

Lyes Houri (30 de ani), mijlocaș francez, și-a încheiat colaborarea cu Universitatea Craiova.

Fotbalistul și-a reziliat contractul și și-a anunțat plecarea din Bănie.

Jucătorul transferat definitiv la Universitatea Craiova în 2023 a fost folosit mai degrabă din postura de rezervă în actualul sezon.

Lyes Houri se desparte de Universitatea Craiova: „Când cartea nu mai are nicio poveste de scris, e mai bine să pleci”

„După 3 ani petrecuți la club, a venit momentul să îmi iau rămas-bun. Le mulțumesc clubului, fanilor și tuturor oamenilor din acest oraș, care m-au primit ca și cum aș fi fost acasă.

O parte din mine va susține mereu Universitatea Craiova. Plec cu gândul că am încercat să dau tot ce am avut mai bun și să ofer tot ce am putut. Le doresc tot binele colegilor mei, pentru că sunt oameni minunați, dar și clubului, în viitor.

Cu inima încărcată vă spun la revedere, dar atunci când cartea nu mai are nicio poveste de scris, e mai bine să pleci.

Nu voi uita niciodată acești 3 ani petrecuți alături de voi. Mulțumesc încă o dată pentru tot. Hai Știința!”, a notat fotbalistul, pe rețelele de socializare.

Și clubul din Bănie a anunțat, printr-un comunicat oficial, plecarea fotbalistului.

„Universitatea Craiova și Lyes Houri au hotărât, de comun acord, rezilierea contractului.

Îi mulțumim pentru tot ceea ce a realizat în alb-albastrul Științei și îi dorim mult succes în viitoarea sa aventură”, a fost mesajul transmis de olteni.

103 meciuri a jucat Lyes Houri pentru Universitatea Craiova, echipă la care a ajuns inițial sub formă de împrumut, în sezonul 2021-2022, de la Fehervar, înainte de a se transfera definitiv în sezonul 2023-2024

În actualul sezon, Houri a bifat 28 de apariții și a reușit 4 pase decisive, fiind titular în 11 dintre aceste partide.

Houri a câștigat două trofee în carieră: Cupa României, alături de Viitorul (actuala Farul), în sezonul 2018-2019, și Supercupa României, în sezonul 2019-2020, cu aceeași echipă.

Ce urmează pentru U Craiova în Liga 1

Universitatea Craiova ocupă locul al doilea în Superliga, cu 36 de puncte.

Pentru echipa pregătită de Coelho urmează meciul cu Rapid, programat mâine, de la ora 21:00, după care va disputa un duel dificil cu Dinamo, în Cupa României, pe 23 aprilie.

