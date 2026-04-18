A reziliat înainte de meciul cu Rapid Anunț oficial: se desparte de U Craiova! „E mai bine să pleci"
alt-text Publicat: 18.04.2026, ora 16:56
  • Lyes Houri (30 de ani), mijlocaș francez, și-a încheiat colaborarea cu Universitatea Craiova.
  • Fotbalistul și-a reziliat contractul și și-a anunțat plecarea din Bănie.

Jucătorul transferat definitiv la Universitatea Craiova în 2023 a fost folosit mai degrabă din postura de rezervă în actualul sezon.

Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă
Citește și
Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă
Citește mai mult
Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă

Lyes Houri se desparte de Universitatea Craiova: „Când cartea nu mai are nicio poveste de scris, e mai bine să pleci”

„După 3 ani petrecuți la club, a venit momentul să îmi iau rămas-bun. Le mulțumesc clubului, fanilor și tuturor oamenilor din acest oraș, care m-au primit ca și cum aș fi fost acasă.

O parte din mine va susține mereu Universitatea Craiova. Plec cu gândul că am încercat să dau tot ce am avut mai bun și să ofer tot ce am putut. Le doresc tot binele colegilor mei, pentru că sunt oameni minunați, dar și clubului, în viitor.

Cu inima încărcată vă spun la revedere, dar atunci când cartea nu mai are nicio poveste de scris, e mai bine să pleci.

Nu voi uita niciodată acești 3 ani petrecuți alături de voi. Mulțumesc încă o dată pentru tot. Hai Știința!”, a notat fotbalistul, pe rețelele de socializare.

Și clubul din Bănie a anunțat, printr-un comunicat oficial, plecarea fotbalistului.

„Universitatea Craiova și Lyes Houri au hotărât, de comun acord, rezilierea contractului.

Îi mulțumim pentru tot ceea ce a realizat în alb-albastrul Științei și îi dorim mult succes în viitoarea sa aventură”, a fost mesajul transmis de olteni.

103 meciuri
a jucat Lyes Houri pentru Universitatea Craiova, echipă la care a ajuns inițial sub formă de împrumut, în sezonul 2021-2022, de la Fehervar, înainte de a se transfera definitiv în sezonul 2023-2024

În actualul sezon, Houri a bifat 28 de apariții și a reușit 4 pase decisive, fiind titular în 11 dintre aceste partide.

Houri a câștigat două trofee în carieră: Cupa României, alături de Viitorul (actuala Farul), în sezonul 2018-2019, și Supercupa României, în sezonul 2019-2020, cu aceeași echipă.

Ce urmează pentru U Craiova în Liga 1

Universitatea Craiova ocupă locul al doilea în Superliga, cu 36 de puncte.

Pentru echipa pregătită de Coelho urmează meciul cu Rapid, programat mâine, de la ora 21:00, după care va disputa un duel dificil cu Dinamo, în Cupa României, pe 23 aprilie.

Citește și

Racheta lui Ponde FOTO Gol de senzație al atacantului de la Slobozia, trecut pe la seniorii lui Sporting
Superliga
15:51
Racheta lui Ponde FOTO Gol de senzație al atacantului de la Slobozia, trecut pe la seniorii lui Sporting
Citește mai mult
Racheta lui Ponde FOTO Gol de senzație al atacantului de la Slobozia, trecut pe la seniorii lui Sporting
Comemorat pe „Arcul de Triumf” Scaunul pe care Mircea Lucescu obișnuia să stea va rămâne gol, în memoria fostului selecționer + Ce alte inițiative au fost anunțate
Diverse
15:45
Comemorat pe „Arcul de Triumf” Scaunul pe care Mircea Lucescu obișnuia să stea va rămâne gol, în memoria fostului selecționer + Ce alte inițiative au fost anunțate
Citește mai mult
Comemorat pe „Arcul de Triumf” Scaunul pe care Mircea Lucescu obișnuia să stea va rămâne gol, în memoria fostului selecționer + Ce alte inițiative au fost anunțate

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Știrile zilei din sport
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Superliga
17:40
Rădoi ar putea pleca de la FCSB Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Citește mai mult
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Superliga
14:15
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Citește mai mult
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Urmează anunțul oficial? Răzvan Burleanu și Gică Hagi vor susține, luni, o conferință de presă
Nationala
12:48
Urmează anunțul oficial? Răzvan Burleanu și Gică Hagi vor susține, luni, o conferință de presă
Citește mai mult
Urmează anunțul oficial? Răzvan Burleanu și Gică Hagi vor susține, luni, o conferință de presă
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Diverse
14:54
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Citește mai mult
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:40
Rădoi ar putea pleca de la FCSB Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
16:51
Tragedie la Nurburgring Un pilot a decedat într-un accident în care au fost implicate 6 mașini, în calificările pentru cursa de 24 de ore. Max Verstappen, prezent pe circuit
Tragedie la Nurburgring Un pilot a decedat într-un accident în care au fost implicate 6 mașini, în calificările pentru cursa de 24 de ore. Max Verstappen, prezent pe circuit
16:35
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi  Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
17:00
Din nou pe margine în SUA Louis Munteanu s-a accidentat » Cât timp va lipsi atacantul român
Din nou pe margine în SUA Louis Munteanu s-a accidentat » Cât timp va lipsi atacantul român
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Top stiri
Nicolescu îl acuză pe Costreie Președintele lui Dinamo contestă arbitrajul VAR după meciul cu U Cluj: „Am auzit că  e fan FCSB înrăit și anti-dinamovist”
Superliga
15:39
Nicolescu îl acuză pe Costreie Președintele lui Dinamo contestă arbitrajul VAR după meciul cu U Cluj: „Am auzit că e fan FCSB înrăit și anti-dinamovist”
Citește mai mult
Nicolescu îl acuză pe Costreie Președintele lui Dinamo contestă arbitrajul VAR după meciul cu U Cluj: „Am auzit că  e fan FCSB înrăit și anti-dinamovist”
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi  Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
Nationala
16:35
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
Citește mai mult
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi  Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
Tensiuni interne VIDEO Antrenorul a izbucnit &icirc;n lacrimi la conferința de presă și a părăsit imediat sala!
Diverse
11:33
Tensiuni interne VIDEO Antrenorul a izbucnit în lacrimi la conferința de presă și a părăsit imediat sala!
Citește mai mult
Tensiuni interne VIDEO Antrenorul a izbucnit &icirc;n lacrimi la conferința de presă și a părăsit imediat sala!
VIDEO | Încă o secțiune a tablierului metalic a ajuns azi-noapte pe șantierul Pasajului Apărătorii Patriei. Când va fi livrată ultima bucată
B365
18.04
VIDEO | Încă o secțiune a tablierului metalic a ajuns azi-noapte pe șantierul Pasajului Apărătorii Patriei. Când va fi livrată ultima bucată
Citește mai mult
VIDEO | Încă o secțiune a tablierului metalic a ajuns azi-noapte pe șantierul Pasajului Apărătorii Patriei. Când va fi livrată ultima bucată

Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 20 rapid 24 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
