Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf” i-a adus un omagiu oficial lui Mircea Lucescu, înaintea partidei România - Cipru, disputată în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal feminin.

Mircea Lucescu s-a stins din viață pe data de 7 aprilie 2026.

În semn de respect față de fostul mare antrenor, reprezentanții stadionului au anunțat că locul pe care acesta îl ocupa de obicei va rămâne simbolic liber la evenimentele viitoare, iar „Loja Legendelor” a fost redenumită „Loja Legendelor «Mircea Lucescu»”.

Mircea Lucescu, comemorat pe stadionul „Arcul de Triumf”

„Un loc rămas gol. Astăzi, la Arcul de Triumf, nu lipsește doar un om. Lipsește o prezență. Mircea Lucescu a fost, pentru Complexul Sportiv Național «Arcul de Triumf», mai mult decât un nume al fotbalului.

A fost o prezență constantă, discretă și profund respectată. Un om care a dat sens întâlnirilor, dialogului și emoției trăite pe acest stadion.

Înaintea meciului România - Cipru, aducem un omagiu sincer celui care a însemnat atât de mult pentru sportul românesc și pentru spiritul acestui loc. Scaunul pe care obișnuia să stea va rămâne, de acum înainte, gol la fiecare eveniment organizat pe Arcul de Triumf. Nu din absență, ci din respect. Un simbol tăcut al unei prezențe care nu poate fi înlocuită.

În același spirit, Loja Legendelor va purta numele «Loja Legendelor Mircea Lucescu». Un gest simplu, dar profund, prin care ne asigurăm că numele său rămâne pentru totdeauna parte a identității acestui stadion.

Pe toată durata meciului, în Loja Legendelor Mircea Lucescu, pe un ecran amplasat, cei prezenți pe stadion au putut urmări imagini cu marele antrenor, imagini care au rulat neîntrerupt, readucând în prim-plan momente memorabile din cariera sa.

Oamenii cu adevărat mari nu pleacă niciodată cu adevărat. Ei rămân în locurile pe care le-au iubit și în memoria celor care i-au cunoscut. La Arcul de Triumf, Mircea Lucescu rămâne”, au notat reprezentanții arenei pe rețelele de socializare.

Echipa națională de fotbal feminin a României întâlnește astăzi, de la ora 16:00, reprezentativa Ciprului, într-un nou meci din campania de calificare la Campionatul Mondial.

Dacă va câștiga meciul de astăzi, România își va asigura primul loc în grupă și calificarea în prima rundă a barajului pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

Programul României în Grupa 5 din Liga C, din campania de calificare:

3 martie : România - Republica Moldova 1-0

: România - Republica Moldova 1-0 7 martie : Cipru - România 0-4

: Cipru - România 0-4 18 aprilie : România - Cipru

: România - Cipru 5 iunie: Republica Moldova - România

Clasamentul în Grupa 5 din Liga C:

Echipă Meciuri Puncte 1. România 2 6 2. Republica Moldova 2 1 3. Cipru 2 1

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

