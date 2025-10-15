Eliberați de Hamas la Maccabi Frații răpiți de palestinieni s-au reunit după doi ani în tricoul favoriților. Despărțiți și torturați în captivitate
Ziv și Gali Berman, în duba armatei israeliene Foto: Imago
Eliberați de Hamas la Maccabi Frații răpiți de palestinieni s-au reunit după doi ani în tricoul favoriților. Despărțiți și torturați în captivitate

Theodor Jumătate
Publicat: 15.10.2025, ora 18:48
Actualizat: 15.10.2025, ora 18:48
  • Ziv și Gali Berman au fost printre cei 20 de ostatici israelieni eliberați de Hamas luni.
  • Pătimași fani ai lui Maccabi Tel Aviv, gemenii au apărut pentru prima oară împreună după doi ani în captivitate în Gaza.
  • Amândoi purtau tricoul galben-albastru. Surpriza pregătită de club.

Ziv și Gali Berman au fost răpiți de Hamas pe 7 octombrie 2023, ziua masacrului partizanilor palestinieni în Israel.

Luați cu forța din casa lor, aflată în kibbutzul Kfar Aza, unde au fost uciși 11 dintre cei 37 de rezidenți, gemenii au fost ținuți ostatici mai mult de doi ani. Despărțiți în captivitate și torturați în Gaza!

Primul lucru făcut de frații Berman: au îmbrăcat tricoul lui Maccabi Tel Aviv

Ei au fost eliberați luni, amândoi apărând îmbrăcați în tricoul lui Maccabi Tel Aviv și în elicopterul armatei cu care au fost transportați la Sheba Medical Center din Ramat Gan, și în duba cu care au părăsit spitalul.

Ziv Berman, în elicopterul armatei israliene, după eliberare Foto: Imago Ziv Berman, în elicopterul armatei israliene, după eliberare Foto: Imago
Ziv Berman, în elicopterul armatei israliene, după eliberare Foto: Imago

Frații israelieni în vârstă de 28 de ani sunt pasionați de fotbal și pătimași susținători ai galben-albaștrilor, potrivit presei locale.

Alt fan al lui Maccabi este Omri Miran, 48 de ani, răpit din kibbutzul Nahal Oz. Și el a fost eliberat luni.

Mesajul lui Maccabi: „Imaginea pe care o așteptam”. Și „vă așteptăm la stadion”

Clubul din Tel Aviv le-a pregătit o surpriză tuturor. Le-a scris un mesaj de bun venit chiar pe gazonul stadionului Bloomfield din Tel Aviv. Mesaj pe care ei l-au putut vedea din elicopterul care survola arena.

„Imaginea pe care o așteptam”, a comentat Maccabi la fotografia postată pe contul oficial de Instagram cu gemenii Ziv și Gali arătându-și mândri tricourile.

„Vă așteptăm pe terenul de fotbal”, le-au transmis oficialii campioanei Israelului.

Și Maccabi Hafa i-au întâmpinat similar pe suporterii săi Matan Angrest (22 de ani) și Guy Gilboa-Dalal (24).

israel Maccabi Tel Aviv hamas palestina Ziv Berman Gali Berman Omri Miran
