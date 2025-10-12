Fabulosul Vacherot VIDEO. Monegascul venit din calificări a câștigat turneul Masters 1000 ATP de la Shanghai » Și-a triplat averea în 14 zile!

Valentin Vacherot (26 de ani, #204 ATP) este noul campion al turneului Masters 1000 ATP de la Shanghai .

(26 de ani, #204 ATP) este noul campion al turneului . Sportivul Monegasc l-a învins în finală chiar pe vărul său francez, Arthur Rinderknech (30 de ani, #54 ATP), scor 4-6, 6-3, 6-3.

Venit din calificări, Vacherot a ajuns în ultimul act al competiției, după ce l-a eliminat în semifinale pe Novak Djokovic (38 de ani, #5 ATP).

Valentin Vacherot, noul campion al turneului Masters 1000 ATP de la Shanghai

Sportivul din Monaco a revenit de la 0-1, la seturi și a devenit cel mai slab clasat din istoria ATP, care câștigă un turneu ATP de 1000 de puncte.

The moment Vacherot completed a fairytale run 🙌#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/lFMt9ez7h7 — Tennis TV (@TennisTV) October 12, 2025

Vacherot și Rinderknech au fost primii membri ai aceleiași familii care s-au înfruntat într-o finală de Masters. Sunt a patra pereche de rude care dispută un meci în ultimul act în circuitul profesionist, după fraţii Mayer în 1981, Sanchez în 1987 şi McEnroe în 1991.

„Nu-mi vine să cred că am jucat acest meci împotriva lui Arthur, vărul meu. Din păcate, poate fi doar un singur câştigător, dar toată familia a câştigat în seara aceasta, este complet nebunesc” a declarat Vacherot.

Valentin Vacherot, salt imens în clasamentul ATP

Grație parcursului formidabil de la Shanghai, Vacherot a urcat până la 164 de poziții în clasamentul ATP Live, până pe locul 40. S-a ales și cu un premiu financiar considerabil.

1.124.380 de dolari a câștigat Valentin Vacherot. Până în urmă cu două săptămâni, tenismenul obținuse 594.077 de dolari în întreaga sa carieră

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport