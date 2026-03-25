Tenis pe „Santiago Bernabeu”! Turneul vândut de Ion Țiriac cu 390 de milioane de euro  revoluționează sportul » Ce se întâmplă la ediția din 2026

Turneul de tenis Madrid Open, vândut de Ion Țiriac în 2021, continuă să aducă inovații importante în lumea sportului alb.

Cea mai recentă noutate a ediției din acest an este deschiderea stadionului „Santiago Bernabeu” pentru antrenamentele marilor vedete ale turneului.

Între 23 și 30 aprilie, gazonul emblematicului stadion din Madrid va fi transformat pentru ca jucătorii și jucătoarele să se poată pregăti în condiții optime, chiar în centrul capitalei spaniole.

Turneul vândut de Ion Țiriac cu 390 de milioane de euro revoluționează tenisul

Facilitățile sunt cu atât mai convenabile cu cât majoritatea sportivilor sunt cazați la hotelul Eurobuilding, aflat la doar un minut cu mașina de stadion, conform marca.com.

Deși antrenamentele vor avea loc pe Santiago Bernabeu, competiția se va desfășura la Manzanares Park Tennis Center, cunoscut și sub numele de „Caja Magica” (Cutia magică), unde Casper Ruud a cucerit titlul la masculin în 2025, iar Aryna Sabalenka a triumfat la feminin.

Tot în ediția din 2025, la dublu feminin, perechea formată din Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaya a cucerit titlul.

Gazonul va fi ridicat imediat după meciul Real Madrid - Alaves, programat pe 22 aprilie, pentru a permite amenajarea terenurilor de antrenament.

Ce se va întâmpla cu Real Madrid

Real Madrid, formația care joacă în mod tradițional pe Bernabeu, va avea parte un calendar intens în La Liga, cu trei deplasări consecutive:

cu Betis (25 aprilie),

cu Espanyol (3 mai)

cu Barcelona (10 mai)

Formația antrenată de Arbeloa ar urma să revină acasă abia pe 13 mai, la meciul cu Oviedo.

Dacă Real Madrid o va elimina pe Bayern Munchen în sferturile Ligii Campionilor, echipa va juca în semifinale, care sunt programate în aceeași perioadă cu Madrid Open.

Totuși, dacă madrilenii se califică, meciul tur se va juca în deplasare, deoarece Real va prelua rolul de favorită al lui Bayern, care a încheiat pe locul 2 faza principală a competiției. Returul este stabilit pe 8 sau 9 mai, după încheierea turneului de tenis.

Ion Țiriac, unul dintre cei mai bogați români, a vândut Madrid Open în 2021

Ion Țiriac (86 de ani), fostul tenismen care a câștigat Roland Garros la dublu masculin, alături de Ilie Năstase, a început să facă investiții după căderea comunismului.

Fostul sportiv a intrat în lista miliardarilor în 2007 și a deținut inclusiv turneul de la Madrid, pe care l-a vândut în 2021 pentru 390 de milioane de euro.

