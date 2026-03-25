Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între  Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia +16 foto
Mircea Lucescu mizează pe experiența lui Nicolae Stanciu în barajul cu Turcia FOTO: Imago
Nationala

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 14:36
alt-text Actualizat: 25.03.2026, ora 19:08
  • Revenit la națională după 6 luni, Nicolae Stanciu va purta tricoul cu numărul 10 în barajul decisiv cu Turcia.
  • Selecționerul Mircea Lucescu a stabilit ierarhia înaintea plecării spre Istanbul, iar Ianis Hagi va reveni la numărul 14.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Naționala României joacă mâine, la Istanbul, semifinala barajului cu Turcia pentru calificarea la CM 2026, iar selecționerul Mircea Lucescu a stabilit și unul dintre cele mai sensibile detalii, titularul tricoului cu numărul 10.

România își caută revenirea la Campionatul Mondial după 28 de ani, ultima sa participare fiind la ediția din 1998, din Franța, când „tricolorii” au fost eliminați în optimi de Croația, scor 0-1.

„Nu pot să plec ca un laș" Mircea Lucescu explică de ce a continuat la națională, în ciuda problemelor de sănătate: „M-aș fi retras, dar asta mi-a spus FRF"
Citește și
„Nu pot să plec ca un laș” Mircea Lucescu explică de ce a continuat la națională, în ciuda problemelor de sănătate: „M-aș fi retras, dar asta mi-a spus FRF”
Citește mai mult
„Nu pot să plec ca un laș” Mircea Lucescu explică de ce a continuat la națională, în ciuda problemelor de sănătate: „M-aș fi retras, dar asta mi-a spus FRF”

Mircea Lucescu a decis decarul pentru barajul cu Turcia

Numărul 10 va fi purtat de veteranul Nicolae Stanciu (32 de ani), revenit în lotul naționalei după ce a lipsit de la ultimele acțiuni din 2025.

Mijlocașul-căpitan nu a mai fost convocat după remiza cu Cipru (2-2), din 9 septembrie 2025, ulterior ratând meciul cu Austria (1-0) din cauza unei accidentări și nefiind inclus în lot pentru partidele cu Bosnia (1-2) și San Marino (7-1).

În absența sa, Ianis Hagi (27 de ani) a purtat tricoul cu numărul 10 și banderola de căpitan. La ultima partidă, cea cu San Marino, Hagi a fost rezervă, iar banderola a fost pe brațul lui Dennis Man (27 de ani).

VIDEO. „Tricolorii" au ajuns la Istanbul

Ianis Hagi va purta numărul 14

Pentru confruntarea de la Istanbul, Ianis Hagi va reveni la tricoul cu numărul 14, pe care îl îndrăgește la fel de mult ca pe cel cu numărul 10, deoarece a fost purtat de legendarul Johan Cruyff.

Olandezul, de la al cărui deces s-au împlinit 10 ani, l-a antrenat pe Gică Hagi la FC Barcelona în sezonul 1995-1996.

Nicolae Stanciu, fără gol după reușita senzațională contra Ucrainei, de la EURO 2024

Nicolae Stanciu, liderul naționalei, cu 84 de selecții, nu a mai marcat pentru România de la memorabilul 3-0 cu Ucraina de la EURO 2024, disputat pe 17 iunie 2024, la Munchen.

După egalul din Cipru (2-2), când România a condus cu 2-0, Stanciu a fost ținta criticilor lui Mircea Lucescu, la pachet cu Răzvan Marin (29 de ani).

Hagi 10 la EURO 2024

La EURO 2024, Ianis Hagi a purtat pentru prima dată numărul 10 al României la un turneu final, un moment simbolic pentru numele „Hagi”.

Căpitanul Nicolae Stanciu a ales să evolueze cu numărul 21, în semn de solidaritate față de Olimpiu Moruțan, care s-a accidentat înainte de competiție și a ratat EURO.

De-a lungul carierei, Ianis a purtat mereu numărul 10 la loturile de juniori și tineret, visând să-l onoreze la echipa mare, așa cum a făcut-o și tatăl său.

Ianis Hagi a debutat la echipa națională de seniori în 2018, la victoria 3-0 cu Lituania, purtând numărul 8. La acea vreme, tricoul cu numărul 10 era al lui Alexandru Maxim.

În decembrie 2019, selecționerul Cosmin Contra i-a oferit pentru prima dată lui Ianis Hagi numărul 10 la partida Insulele Feroe - România 0-3, din preliminariile EURO 2020. Maxim lipsea, iar Stanciu a jucat cu 8.

Lotul României pentru meciul cu Turcia

PORTARI:

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI:

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI:

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI:

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Meciul se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Galerie foto (16 imagini)

Stadionul lui Beșiktaș văzut din dronă FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Stadionul lui Beșiktaș văzut din dronă FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Stadionul lui Beșiktaș văzut din dronă FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Stadionul lui Beșiktaș văzut din dronă FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Stadionul lui Beșiktaș văzut din dronă FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+16 Foto
labels.photo-gallery

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Citește și

Informații de ultimă oră Ce trebuie să știe fanii români care vor fi pe stadion la meciul cu Turcia. Trebuie să respecte reguli stricte
Nationala
10:41
Citește mai mult
Generația de Aur, la Istanbul Legendele României, mesaj înainte de meciul cu Turcia: „Avem șanse mari” / „Prezența noastră să-i stimuleze”
Nationala
10:10
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”
echipa nationala a romaniei Meciul Turcia Romania ianis hagi nicolae stanciu baraj baraj cm 2026
Știrile zilei din sport
Dilemă de ultimă oră!  După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul
Nationala
00:10
Citește mai mult
„Nu avem nicio șansă”  Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști” + Ce jucător a lăudat 
Nationala
25.03
Citește mai mult
Cum jucăm cu Turcia  Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial
Nationala
25.03
Citește mai mult
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Nationala
25.03
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:34
Două vedete, out la turci! Montella a renunțat la 7 jucători pentru barajul cu România. Inclusiv unul esențial. Care ar fi echipa Turciei
11:29
„Situația e oribilă” Mircea Lucescu, dezvăluire sensibilă: „Nu m-am mai întors”
11:59
„Mi-a lipsit” Adrian Mazilu, încântat de revenirea la naționala U21: „Așteptam cu nerăbdare”
11:12
„Bonus de 0 dolari! Dopații primesc un milion” A doborât recordul mondial și s-a revoltat: „E o nebunie, contrastul e izbitor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hai la lupta cea mică!

Coșmarul Lojilor A și B

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Burleanu și burlescul

De ce nu Târnovanu?

Explicația declarației lui Tarbă

O rușine de meci!

Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Copiii iubesc măscăricii

Setea de putere a lui Burleanu

Utopia onoarei

Moralitatea dinastiei Burleanu

Meci bun, arbitraj de județeană

Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Ce caută Mirel aici?

Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Corbu de pretutindeni

Fede Valverde, jucătorul infinit

Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

„Mașina de tocat carne”

Top stiri
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
Nationala
25.03
Citește mai mult
Din hater, fan MM Stoica își pune speranțele cu Turcia în jucătorul pe care îl contesta: „L-am criticat, dar acum văd că e alt jucător”
Nationala
25.03
Citește mai mult
„Perioadă grea” Cum a reacționat Andrei Cordea, după ce nu a fost convocat la națională + Ce spune Pancu despre Biliboc
Superliga
25.03
Citește mai mult
100 de noi locuri de parcare albastre, cu plată, apar astăzi pe strada General Berthelot. PMB roagă riveranii să mute mașinile, ca să traseze mai repede marcajele
B365
25.03
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 27 rapid 13 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
26.03

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share