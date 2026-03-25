Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia

Revenit la națională după 6 luni, Nicolae Stanciu va purta tricoul cu numărul 10 în barajul decisiv cu Turcia.

Selecționerul Mircea Lucescu a stabilit ierarhia înaintea plecării spre Istanbul, iar Ianis Hagi va reveni la numărul 14.

Naționala României joacă mâine, la Istanbul, semifinala barajului cu Turcia pentru calificarea la CM 2026, iar selecționerul Mircea Lucescu a stabilit și unul dintre cele mai sensibile detalii, titularul tricoului cu numărul 10.

România își caută revenirea la Campionatul Mondial după 28 de ani, ultima sa participare fiind la ediția din 1998, din Franța, când „tricolorii” au fost eliminați în optimi de Croația, scor 0-1.

Mircea Lucescu a decis decarul pentru barajul cu Turcia

Numărul 10 va fi purtat de veteranul Nicolae Stanciu (32 de ani), revenit în lotul naționalei după ce a lipsit de la ultimele acțiuni din 2025.

Mijlocașul-căpitan nu a mai fost convocat după remiza cu Cipru (2-2), din 9 septembrie 2025, ulterior ratând meciul cu Austria (1-0) din cauza unei accidentări și nefiind inclus în lot pentru partidele cu Bosnia (1-2) și San Marino (7-1).

În absența sa, Ianis Hagi (27 de ani) a purtat tricoul cu numărul 10 și banderola de căpitan. La ultima partidă, cea cu San Marino, Hagi a fost rezervă, iar banderola a fost pe brațul lui Dennis Man (27 de ani).

VIDEO. „Tricolorii” au ajuns la Istanbul

Ianis Hagi va purta numărul 14

Pentru confruntarea de la Istanbul, Ianis Hagi va reveni la tricoul cu numărul 14, pe care îl îndrăgește la fel de mult ca pe cel cu numărul 10, deoarece a fost purtat de legendarul Johan Cruyff.

Olandezul, de la al cărui deces s-au împlinit 10 ani, l-a antrenat pe Gică Hagi la FC Barcelona în sezonul 1995-1996.

Nicolae Stanciu, fără gol după reușita senzațională contra Ucrainei, de la EURO 2024

Nicolae Stanciu, liderul naționalei, cu 84 de selecții, nu a mai marcat pentru România de la memorabilul 3-0 cu Ucraina de la EURO 2024, disputat pe 17 iunie 2024, la Munchen.

După egalul din Cipru (2-2), când România a condus cu 2-0, Stanciu a fost ținta criticilor lui Mircea Lucescu, la pachet cu Răzvan Marin (29 de ani).

Hagi 10 la EURO 2024

La EURO 2024, Ianis Hagi a purtat pentru prima dată numărul 10 al României la un turneu final, un moment simbolic pentru numele „Hagi”.

Căpitanul Nicolae Stanciu a ales să evolueze cu numărul 21, în semn de solidaritate față de Olimpiu Moruțan, care s-a accidentat înainte de competiție și a ratat EURO.

De-a lungul carierei, Ianis a purtat mereu numărul 10 la loturile de juniori și tineret, visând să-l onoreze la echipa mare, așa cum a făcut-o și tatăl său.

Ianis Hagi a debutat la echipa națională de seniori în 2018, la victoria 3-0 cu Lituania, purtând numărul 8. La acea vreme, tricoul cu numărul 10 era al lui Alexandru Maxim.

În decembrie 2019, selecționerul Cosmin Contra i-a oferit pentru prima dată lui Ianis Hagi numărul 10 la partida Insulele Feroe - România 0-3, din preliminariile EURO 2020. Maxim lipsea, iar Stanciu a jucat cu 8.

Lotul României pentru meciul cu Turcia

PORTARI:

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI:

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI:

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI:

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Meciul se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

