Simona Halep (34 de ani), fostul #1 mondial în tenis, a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat atunci când a jucat împotriva Serenei Williams (44 de ani).

Românca a povestit și cum a ajuns să intre în depresie, din cauza înfrângerilor suferite în finalele de Grand Slam.

Halep s-a retras din tenis în februarie 2025, chiar după înfrângerea cu Lucia Bronzetti de la Transylvania Open, scor 1-6, 1-6.

Simona Halep: „Mă intimida Serena, trebuie să recunosc”

La mai bine de un după ce s-a retras din tenis, Simona Halep a explicat cât de dificile erau duelurile cu Serena Williams, câștigătoare a 23 de titluri de Grand Slam.

„Mă intimida Serena, trebuie să recunosc. Mă intimida prin forța ei, prin felul în care arăta. De Sharapova nu pot să spun că m-a intimidat vreodată, dar am avut un trac. Poate înălțimea, era diferența între noi de înălțime și cumva avea senzația că nu pot să fac față la loviturile ei, dar a fost o chestie mai mult mentală.

În rest, mi-a fost greu și cu Kerber, și cu Svitolina, au fost meciuri grele, foarte grele, dar nu pot să spun că am simțit frică față de cineva”, a declarat Simona Halep la podcastul MindArchitect, realizat de fostul tenismen Horia Tecău, citat de sport.ro.

Simona Halep și Serena Williams s-au întâlnit în 12 dueluri directe. Românca a reușit să câștige doar de două ori: în finala de la Wimbledon (2019), scor 6-2, 6-2, și la Turneul Campioanelor (2014), scor 6-0, 6-2.

24 de titluri WTA a câștigat Simona Halep în cariera ei

Simona Halep: „Trei luni am fost în depresie totală”

Simona Halep a pierdut trei finale de Grand Slam înainte să-și adjudece primul titlu, în iunie 2018: la Roland Garros, în 2014 și 2017 și la Australian Open, în ianuarie 2018.

Românca a povestit cum a intrat în depresie din cauza eșecurilor suferite în acele finale:

„Cred că asta m-a ajutat, să rămân cu gândul că mereu trebuie să progresez. Și, după ce am pierdut finale mari, finale de Grand Slam, m-am concentrat pe mine. Nu m-a interesat că n-am reușit și că altcineva a făcut-o. Darren Cahill (n.r. - fostul ei antrenor) m-a felicitat după ce am pierdut finala din 2017 cu Ostapenko la Roland Garros.

Trei luni am fost în depresie totală. A fost o dramă totală în capul și în sufletul meu. M-am ridicat și m-am dus la antrenament. Nu foarte mulți sportivi, după un eșec atât de mare, reușesc să revină atât de bine.

A fost un eșec, dar a fost cea mai mare lecție. M-a ajutat și în viață. Am învățat că orice e posibil dacă îți vezi de treabă. Nu trebuie să renunți. În orice domeniu, asta e important: să îți mai oferi o șansă pe care nu ți-o oferă nimeni”, a mai declarat Halep, citată de fanatik.ro.

Finalele de Grand Slam pierdute de Simona Halep, înainte de succesul din 2018 de la Roland Garros:

Roland Garros 2014: 4-6, 7-6, 4-6 cu Maria Sharapova

Roland Garros 2017: 6-4, 4-6, 3-6 cu Jelena Ostapenko

Australian Open 2018: 6-7, 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki

Simona Halep, lider WTA și dublă campioană de Grand Slam

Românca a cucerit 24 de titluri WTA la simplu de-a lungul carierei sale, două dintre acestea fiind de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

A pierdut alte trei finale de acest nivel, două la Paris și una la Australian Open.

În total, românca a petrecut 64 de săptămâni pe locul 1 în clasamentul WTA. A înregistrat 580 de victorii și a suferit 242 de înfrângeri.

Turneele câștigate de Simona Halep

2013: Nurnberg, 's-Herogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia

2014: Doha, București

2015: Shenzhen, Dubai, Indian Wells

2016: Madrid, București, Montreal

2017: Madrid

2018: Shenzhen, Roland Garros, Montreal

2019: Wimbledon

2020: Dubai, Praga, Roma

2022: Melbourne, Toronto

