Vinicius l-a ironizat pe Diego Simeone
Campionate

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.03.2026, ora 17:01
alt-text Actualizat: 23.03.2026, ora 17:01
  • REAL MADRID - ATLETICO 3-2. Vinicius (25 de ani) l-a ironizat pe Diego Simeone (55 de ani), după scandalul din Supercupa Spaniei.

Vinicius a făcut spectacol în derby-ul Madridului. Starul brazilian a reușit o „dublă” și a fost eroul formației de pe „Santiago Bernabeu”.

Înlocuit de Alvaro Arbeloa cu Alvaro Carreras (23 de ani), în minutul 87, Vinicius a profitat de moment pentru a se răzbuna pe Diego Simeone.

Vinicius l-a ironizat pe Diego Simeone

În momentul în care se îndrepta spre banca de rezerve, fotbalistul celor de la Real Madrid a trecut zâmbind prin fața lui „Cholo”, a rostit câteva cuvinte în direcția acestuia, iar apoi a început să aplaude și să facă semne publicului din spatele tehnicianului argentinian.

Vizibil nemulțumit, Simeone l-a atenționat pe arbitrul de rezervă de cele întâmplate.

Vinicius nu s-a oprit aici, iar la finalul partidei i-a dedicat cele două goluri președintelui de la Real Madrid, Florentino Perez (79 de ani).

„Sunt foarte fericit pentru că am muncit tot sezonul pentru astfel de meciuri. Și când ajung în acest moment al sezonului, nu știu ce se întâmplă cu mine, mereu devin mai bun.

Mereu marchez și ofer pase decisive. Președintele (n.red. Florentino Perez) îmi spune mereu că trebuie să marchez două goluri, iar astăzi (n.red. - duminică) am marcat două, reușitele sunt pentru el”, a declarat brazilianul, potrivit marca.com.

Simeone își ceruse scuze pentru scandalul din Supercupa Spaniei

În luna ianuarie, Real Madrid a învins-o pe Atletico, scor 2-1, în semifinalele Supercupei Spaniei.

În prima repriză a confruntării, tehnicianul argentinian a încercat să-l enerveze pe starul brazilian.

Simeone s-a apropiat de fotbalist și i-a spus: „Florentino (n.r. - Florentino Perez, președintele lui Real Madrid) o să te dea afară, ține minte» ce-ți spun!”.

În minutul 81 al partidei, când brazilianul a fost înlocuit de Xabi Alonso, Simeone l-a abordat din nou, încercând să-l facă să creadă că huiduielile de pe stadion erau îndreptate spre el.

Vinicius, deja în afara terenului, a avut o reacție furioasă, iar între cele două bănci a izbucnit o mică ceartă.

Ulterior, „Cholo” și-a cerut scuze pentru gesturile sale:

„Înainte de toate, aș vrea să le cer scuze domnului Florentino și domnului Vinicius pentru episodul pe care l-ați văzut. Nu este în regulă din partea mea să mă pun într-o astfel de situație și nu am procedat bine.

Le cer scuze, nu iertare. Nu mai am nimic de adăugat”, spunea Simeone, citat de marca.com.

Rezumat VIDEO. Real Madrid - Atletico 3-2

Citește și

Real Madrid Atletico Madrid spania Diego Simeone vinicius
Top stiri
„Democrația n-a fost înțeleasă” Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil”
Diverse
23.03
„Democrația n-a fost înțeleasă” Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil”
Citește mai mult
„Democrația n-a fost înțeleasă” Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil”
Ce urmează la Rapid  Victor Angelescu a anunțat schimbările care ar urma să aibă loc în vară la gruparea giuleșteană
Superliga
23.03
Ce urmează la Rapid Victor Angelescu a anunțat schimbările care ar urma să aibă loc în vară la gruparea giuleșteană
Citește mai mult
Ce urmează la Rapid  Victor Angelescu a anunțat schimbările care ar urma să aibă loc în vară la gruparea giuleșteană
„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Nationala
23.03
„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Citește mai mult
„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Farmacia Hotăranu revine în viața Bucureștiului. Cu o istorie de peste 100 de ani, monumentul păstrează vitrine elegante, comandate la Viena, și va deveni muzeu
B365
23.03
Farmacia Hotăranu revine în viața Bucureștiului. Cu o istorie de peste 100 de ani, monumentul păstrează vitrine elegante, comandate la Viena, și va deveni muzeu
Citește mai mult
Farmacia Hotăranu revine în viața Bucureștiului. Cu o istorie de peste 100 de ani, monumentul păstrează vitrine elegante, comandate la Viena, și va deveni muzeu

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 33 rapid 19 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
24.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share