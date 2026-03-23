REAL MADRID - ATLETICO 3-2. Vinicius (25 de ani) l-a ironizat pe Diego Simeone (55 de ani), după scandalul din Supercupa Spaniei.

Vinicius a făcut spectacol în derby-ul Madridului. Starul brazilian a reușit o „dublă” și a fost eroul formației de pe „Santiago Bernabeu”.

Înlocuit de Alvaro Arbeloa cu Alvaro Carreras (23 de ani), în minutul 87, Vinicius a profitat de moment pentru a se răzbuna pe Diego Simeone.

Vinicius l-a ironizat pe Diego Simeone

În momentul în care se îndrepta spre banca de rezerve, fotbalistul celor de la Real Madrid a trecut zâmbind prin fața lui „Cholo”, a rostit câteva cuvinte în direcția acestuia, iar apoi a început să aplaude și să facă semne publicului din spatele tehnicianului argentinian.

Vizibil nemulțumit, Simeone l-a atenționat pe arbitrul de rezervă de cele întâmplate.

Vinicius nu s-a oprit aici, iar la finalul partidei i-a dedicat cele două goluri președintelui de la Real Madrid, Florentino Perez (79 de ani).

„Sunt foarte fericit pentru că am muncit tot sezonul pentru astfel de meciuri. Și când ajung în acest moment al sezonului, nu știu ce se întâmplă cu mine, mereu devin mai bun.

Mereu marchez și ofer pase decisive. Președintele (n.red. Florentino Perez) îmi spune mereu că trebuie să marchez două goluri, iar astăzi (n.red. - duminică) am marcat două, reușitele sunt pentru el”, a declarat brazilianul, potrivit marca.com.

Simeone își ceruse scuze pentru scandalul din Supercupa Spaniei

În luna ianuarie, Real Madrid a învins-o pe Atletico, scor 2-1, în semifinalele Supercupei Spaniei.

În prima repriză a confruntării, tehnicianul argentinian a încercat să-l enerveze pe starul brazilian.

Simeone s-a apropiat de fotbalist și i-a spus: „Florentino (n.r. - Florentino Perez, președintele lui Real Madrid) o să te dea afară, ține minte» ce-ți spun!”.

🚨🚨🎙️| Diego Simeone to Vinicius Jr during the game tonight: "Vini, Vini… Florentino Pérez will kick you out [of Real Madrid], remember I told you!"



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/z91366vzS4 — CentreGoals. (@centregoals) January 8, 2026

În minutul 81 al partidei, când brazilianul a fost înlocuit de Xabi Alonso, Simeone l-a abordat din nou, încercând să-l facă să creadă că huiduielile de pe stadion erau îndreptate spre el.

Vinicius, deja în afara terenului, a avut o reacție furioasă, iar între cele două bănci a izbucnit o mică ceartă.

Ulterior, „Cholo” și-a cerut scuze pentru gesturile sale:

„Înainte de toate, aș vrea să le cer scuze domnului Florentino și domnului Vinicius pentru episodul pe care l-ați văzut. Nu este în regulă din partea mea să mă pun într-o astfel de situație și nu am procedat bine.

Le cer scuze, nu iertare. Nu mai am nimic de adăugat”, spunea Simeone, citat de marca.com.

