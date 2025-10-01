Maia Sandu, victorie și cu sportivi PAS s-a impus în Republica Moldova, iar pe lista parlamentarilor se află un fost fotbalist și o mare sportivă de la Chișinău
Maxim Potîrniche și Anastasia Nichita (fotomontaj GOLAZO.ro)
Maia Sandu, victorie și cu sportivi PAS s-a impus în Republica Moldova, iar pe lista parlamentarilor se află un fost fotbalist și o mare sportivă de la Chișinău

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 01.10.2025, ora 13:36
  • Duminică au avut loc alegeri parlamentare în Republica Moldova. PAS (Partidul Acțiune și Solidaritate), al președintei Maia Sandu, a luat peste 50% dintre voturi.
  • Între cele 55 de mandate obținute de PAS se regăsesc și doi sportivi importanți: un fotbalist cu 3 titluri de campion și cu selecții în națională, dar și una dintre cele mai mari sportive ale Moldovei.

Alegerile parlamentare care au avut loc duminică în Republica Moldova au avut ca rezultat un scor istoric pentru partidul Maiei Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate - PAS.

Acesta a trecut de 50% dintre voturi, mai mult decât dublu față de Blocul Patriotic, condus de Igor Dodon, partid cu înclinații pro-ruse.

Maia Sandu, victorie și cu sportivi. Pe lista parlamentarilor, un fost fotbalist și o mare sportivă de la Chișinău

PAS a obținut nu mai puțin de 55 de mandate de parlamentari, iar printre aceștia, poziții eligibile au prins și doi sportivi importanți din Republica Moldova.

Primul este un fost fotbalist de echipă națională: stoperul Maxim Potîrniche.

Acesta a renunțat la carieră în luna iulie, la 36 de ani, tocmai pentru a da curs ofertei pe care a primit-o de a intra în politică și de a sprijini partidul președintei Maia Sandu.

Ultimul club la care a evoluat Potîrniche e Petrocub Hâncești, cu care a și câștigat titlul în vara lui 2024. A jucat și pentru alte două cluburi mari ale Moldovei: Șerif Tiraspol și Zimbrul Chișinău.

În plus, a fost și în echipa națională, unde a bifat 14 selecții, între 2021 și 2022. Are 9 trofee câștigate, dintre care 3 sunt titluri de campion în Moldova.

Al doilea nume mare de sportiv care a devenit parlamentar la Chișinău este Anastasia Nichita.

Ea a practicat luptele libere și a devenit chiar vicecampioană olimpică în vara lui 2024, la Paris. Are în palmares un titlu mondial (2022), dar și 3 titluri de campioană europeană (2020, 2022, 2023).

La fel ca fotbalistul Potîrniche, Nichita a renunțat la sport în această vară și s-a alăturat partidului condus de Maia Sandu.

În paralel cu activitatea de sportivă, Nichita, care are doar 26 de ani, e angajată ca inspector în cadrul Poliției de Frontieră

3 ani
a fost desemnată Anastasia Nichita cea mai bună sportivă a Republicii Moldova: 2019, 2020, 2023, iar în 2022 a fost decorată cu Ordinul de Onoare

La nivelul întregului teritoriu al Republici Moldova, partidul președintei Maia Sandu a luat 50,2%.

În schimb, în Chișinău, scorul a fost mai mare, de aproape 53%.

Singura regiune în care PAS aproape că nu a contat e Găgăuzia, unde PAS a luat sub 4%, în vreme ce partidul lui Igor Dodon a trecut chiar de 82%.

Ce a declarat Maia Sandu după ce partidul ei a câștigat detașat alegerile

„Rezultatul votului nu este victoria unui partid. Este victoria țării. Această victorie trebuie să o folosim pentru binele tuturor cetățenilor, indiferent cu cine au votat. Ne dorim toți același lucru: să trăim în pace, în libertate. Calea cea mai scurtă către aceste obiective este calea europeană.

Votul de ieri este un vot puternic pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Kremlinul a încercat să ne dezbine. Această campanie a arătat că avem vulnerabilități, dar avem și instituții capabile și oameni dedicați. O contribuție enormă a avut-o presa, care a reușit să deconspire scheme ale Kremlinului împotriva Moldovei.

Mi-am dorit ca moldovenii să decidă pentru Moldova, în pofida banilor de la Moscova. Mă bucur că parcursul nostru european este în siguranță, că vom avea sprijin în Parlament pentru procesul de aderare la UE.

Să nu uităm că există viață și dincolo de politică: plimbări, cărți, ieșiri cu familia”.

Republica Moldova anastasia nichita alegeri parlamentare Maia Sandu Maxim Potirniche
09:51
