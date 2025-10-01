Vinicius a ieșit bombănind FOTO. O nouă reacție furioasă a brazilianului, după ce a fost schimbat de Xabi! Antrenorul îl apără  +5 foto
Vinicius, furios pentru că a fost schimba în meciul cu Kairat/ Foto: captură Tik Tok @movistarplusdeportes
Liga Campionilor

Vinicius a ieșit bombănind FOTO. O nouă reacție furioasă a brazilianului, după ce a fost schimbat de Xabi! Antrenorul îl apără

Alexandru Smeu
Publicat: 01.10.2025, ora 11:45
  • Kairat Almaty - Real Madrid 0-5. Vinicius Jr (25 de ani) a fost extrem de furios în momentul în care a fost înlocuit de Xabi Alonso (43 de ani).

Concret, brazilianul a fost scos de pe teren în minutul 70 al partidei din Kazahstan, locul său fiind luat de Brahim Diaz.

Kairat Almaty - Real Madrid 0-5. Vinicius Jr, furios pe decizia luată de Xabi Alonso

Starul brazilian a părăsit terenul gesticulând și bombănind. Xabi Alonso îl înlocuise și la meciul cu Espanyol (2-0), din urmă cu trei etape din La Liga.

Vinicius a fost consolat de oamenii din staff-ul echipei, iar apoi a luat loc pe banca de rezerve.

Vinicius, furios după ce a fost schimbat în meciul cu Kairat Foto captură Tik Tok @movistarplusdeportes (2).jpeg
Vinicius, furios după ce a fost schimbat în meciul cu Kairat Foto captură Tik Tok @movistarplusdeportes (2).jpeg

Xabi Alonso îl apără pe Vinicius: „Nu a avut nicio izbucnire”

La finalul meciului, Xabi Alonso a fost întrebat despre gesturile lui Vinicius. Antrenorul Realului a negat că fotbalistul care evoluează pe postul de extremă stângă ar fi fost supărat că a fost schimbat, în ciuda imaginilor apărute în mediul online.

„Nu, nu. Nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a plâns că a fost schimbat. Astăzi (n.r. marți) nu a avut nicio izbucnire, nu spune așa. Trebuie mereu să gestionezi acele emoții, dar azi nu s-a întâmplat nimic”, a explicat Xabi Alonso, citat de mundodeportivo.com

2 meciuri
a prins Vinicius ca integralist în acest sezon din cele 9 jucate de Real Madrid

