Vinicius a ieșit bombănind FOTO. O nouă reacție furioasă a brazilianului, după ce a fost schimbat de Xabi! Antrenorul îl apără

Kairat Almaty - Real Madrid 0-5. Vinicius Jr (25 de ani) a fost extrem de furios în momentul în care a fost înlocuit de Xabi Alonso (43 de ani).

Concret, brazilianul a fost scos de pe teren în minutul 70 al partidei din Kazahstan, locul său fiind luat de Brahim Diaz.

Starul brazilian a părăsit terenul gesticulând și bombănind. Xabi Alonso îl înlocuise și la meciul cu Espanyol (2-0), din urmă cu trei etape din La Liga.

Vinicius a fost consolat de oamenii din staff-ul echipei, iar apoi a luat loc pe banca de rezerve.

Xabi Alonso îl apără pe Vinicius: „Nu a avut nicio izbucnire”

La finalul meciului, Xabi Alonso a fost întrebat despre gesturile lui Vinicius. Antrenorul Realului a negat că fotbalistul care evoluează pe postul de extremă stângă ar fi fost supărat că a fost schimbat, în ciuda imaginilor apărute în mediul online.

„Nu, nu. Nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a plâns că a fost schimbat. Astăzi (n.r. marți) nu a avut nicio izbucnire, nu spune așa. Trebuie mereu să gestionezi acele emoții, dar azi nu s-a întâmplat nimic”, a explicat Xabi Alonso, citat de mundodeportivo.com

2 meciuri a prins Vinicius ca integralist în acest sezon din cele 9 jucate de Real Madrid

