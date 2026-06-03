I-a stabilit prețul lui Târnovanu Becali are un mesaj pentru Panathinaikos: „Să dea banii și îl poate lua”

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a stabilit pentru ce sumă este dispus să îl vândă pe Ștefan Târnovanu (26 de ani).

În ultimele zile, s-a vorbit despre interesul grecilor de la Panathinaikos pentru portarul roș-albaștrilor.

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Intrat în dizgrația patronului Gigi Becali, Târnovanu ar putea părăsi gruparea bucureșteană în această perioadă de transferuri.

În afară de Panathinaikos, portarul ar mai fi dorit și de Gaziantep, echipa antrenată de Mirel Rădoi.

Cât cere Gigi Becali în schimbul lui Ștefan Târnovanu: „Să dea banii”

Gigi Becali a stabilit suma pentru care este dispus să îl cedeze pe Ștefan Târnovanu, care a revenit în poarta celor de la FCSB după accidentarea suferită de Matei Popa.

„Să dea banii Panathinaikos pentru Târnovanu și îl pot lua. Eu vreau 5 milioane de euro pentru el, atât cer”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

După plecarea lui Rafa Benitez, conducerea de la Panathinaikos l-a instalat ca antrenor principal pe danezul Jacob Neestrup. Acesta ar dori neapărat să transfere un portar, Târnovanu fiind unul dintre primii jucători aflați pe listă.

În această vară, Panathinaikos se va despărți de Alban Lafont, care va reveni la Nantes după ce a fost împrumutat în Grecia.

De asemenea, și Lucas Chavez ar urma să plece, astfel că ar mai rămâne un singur portar în lot, Konstantinos Kotsaris.

În acest context, Panathinaikos este obligată să transfere cel puțin un portar.

3,8 milioane de euro este cota de piață a lui Ștefan Târnovanu, conform Transfermarkt

Ajuns în 2020 la FCSB de la Poli Iași, Târnovanu s-a impus rapid în poarta roș-albaștrilor, fiind un jucător de bază în ultimele sezoane.

A jucat 206 partide în tricoul FCSB-ului, iar în 71 dintre acestea nu a primit gol. Târnovanu a câștigat și patru trofee în cele 6 sezoane petrecute la club: 2 titluri (2024, 2025) și 2 Supercupe (2025, 2026).

41 de meciuri a jucat Ștefan Târnovanu pentru FCSB în acest sezon

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