Boicot în preliminariile CM 2026  Motivul incredibil pentru care jucătorii ar fi refuzat să facă deplasarea! Printre ei și un fundaș din Liga 1
Campionatul Mondial

Boicot în preliminariile CM 2026 Motivul incredibil pentru care jucătorii ar fi refuzat să facă deplasarea! Printre ei și un fundaș din Liga 1

George Neagu
Publicat: 09.10.2025, ora 23:27
Actualizat: 09.10.2025, ora 23:27
  • Meciul dintre Malawi și Guineea Ecuatorială din preliminariile pentru CM 2026 nu s-a mai disputat joi, după ce oaspeții nu s-au mai prezentat.
  • Partida ar fi implicat și doi jucători din Liga 1: Charles Petro, mijlocașul lui FC Botoșani, pentru Malawi și Esteban Orozco, fundașul lui FC Argeș, la Guineea Ecuatorială.

Presa africană notează că între jucătorii oaspeților, Federație și Guvern ar fi avut loc mai multe tensiuni înainte de deplasarea în Malawi.

Boicot în preliminariile CM 2026. Motivul incredibil pentru care jucătorii ar fi refuzat să facă deplasarea!

Problemele s-ar fi rezolvat între timp, echipa ar fi trebuit să plece cu un avion în dimineața meciului.

Ulterior, ar fi fost anunțați că zborul va fi după amiază, adică Guineea Ecuatorială ar fi ajuns chiar înainte de startul partidei.

Jucătorilor li s-ar fi transmis că trebuie să se schimbe în avion și să meargă direct la stadion. După o ședință scurtă, aceștia au refuzat să facă deplasarea!

Pentru acest meci erau convocați doi jucători din Liga 1: este vorba de Charles Petro, mijlocașul lui FC Botoșani, pentru naționala din Malawi, în timp ce pentru oaspeți a fost chemat Esteban Orozco, fundașul lui FC Argeș.

Meciul a fost anulat

Naționala din Malawi a transmis și un comunicat cu privire la partida anulată din preliminariile pentru turneul final de anul viitor.

„Federația de Fotbal din Malawi (FAM) dorește să informeze publicul larg că meciul de calificare la Cupa Mondială dintre Malawi și Guineea Ecuatorială, programat pentru astăzi la ora 18:00 la Stadionul Național Bingu, nu va avea loc din cauza unor complicații neprevăzute legate de deplasarea echipei vizitatoare.

FIFA a anulat oficial meciul. FAM va furniza informații suplimentare cu privire la statutul biletelor achiziționate în avans, în mod justificat. Ne pare sincer rău pentru neplăcerile cauzate de această situație”, potrivit en.africatopsports.com.

În cadrul grupei H, cele două echipe se află pe locurile 4 și 5 și au același număr de puncte, 10. Din acea grupă, Tunisia s-a calificat deja la Campionatul Mondial.

Guineea Ecuatorială și Malawi mai aveau șanse infime de a prinde locul la baraj.

Echipele calificate până acum la Campionatul Mondial

20 de echipe au reușit să obțină calificarea la turneul final de anul viitor:

  • America de Nord: Mexic, Canada și SUA (gazde);
  • Oceania: Noua Zeelandă;
  • Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria;
  • Asia: Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan;
  • America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Până acum, din Europa nu s-a calificat matematic nicio echipă națională pentru turneul final.

MECI Campionatul Mondial PRELIMINARII malawi Guineea Ecuatoriala
