Tragedie în box Doroftei a reacționat după ce a aflat de moartea fiului singurului pugilist care l-a învins la profesioniști » Și tatăl său a murit tânăr!

Leonard Doroftei a transmis condoleanțe familiei lui Arturo Gatti Jr.

Fiul fostului adversar al românului s-a stins din viață la doar 17 ani.

După ce în 2009 tatăl său, Arturo Gatti, a decedat la vârsta de 37 de ani, familia a primit o altă veste tragică. Arturo Jr., fiul acestuia, a decedat!

Leonard Doroftei: „Un copil cu un viitor strălucit în box”

Fostul mare boxer român a transmis și el un mesaj emoționant, după decesul fiului fostului său adversar.

„RIP Arturo Gatti Jr! L-am cunoscut la Montreal, un copil vesel, plin de viață și cu un viitor strălucit în box! A plecat prea devreme. Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris Leonard Doroftei pe pagina sa de Facebook.

Despre circustanțele în care tânărul sportiv a decedat nu sunt comunicate încă foarte multe informații.

„WBA și lumea boxului deplâng trecerea în neființă a lui Arturo Gatti Jr. Călătoria lui abia începuse, dar spiritul său va trăi mai departe, alături acum de legendarul său tată, printre vedete.

Cele mai sincere condoleanțe familiei și celor apropiați”, a transmis WBA.

Arturo Gatti Sr. a fost adversarul lui Leonard Doroftei în 2004, într-o luptă pentru titlul mondial WBC la categoria ușoară, meci câștigat de sportivul canadian. A fost ultimul duel la profesioniști din cariera lui Doroftei.

