Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026

Algeria a obținut calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Naționala de pe continentul african este echipa cu numărul 20 care își asigură prezența la turneul final de anul viitor.

Campionatul Mondial din 2026 va fi prima ediție în care vor intra în competiție 48 de echipe, cu 16 mai multe decât numărul cu care eram obișnuiți până acum.

Algeria s-a calificat la CM 2026

După reușita de miercuri a Egiptului, algerienii și-au asigurat matematic prezența la Mondial, după o victorie scor 3-0 în Somalia.

Mohamed Amoura cu o „dublă” și Riyad Mahrez au fost marcatorii golurilor din partida de joi, iar Algeria a devenit a patra echipă africană calificată la turneul final.

Ultima participare a Algeriei la Campionatul Mondial a fost în 2014, în Brazilia.

Cea mai mare surpriză a calificărilor din Africa poate fi Capul Verde, care, în cazul unei victorii luni cu ultima clasată Eswatini, va obține și ea calificarea matematică.

Echipele calificate până acum la Campionatul Mondial

20 de echipe au reușit să obțină calificarea la turneul final de anul viitor:

America de Nord: Mexic, Canada și SUA (gazde);

Mexic, Canada și SUA (gazde); Oceania: Noua Zeelandă;

Noua Zeelandă; Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria;

Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria; Asia: Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan;

Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan; America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Până acum, din Europa nu s-a calificat matematic nicio echipă națională pentru turneul final.

