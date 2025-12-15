Bilete FCSB - Rapid Câte tichete au primit fanii giuleșteni pentru ultimul derby al anului din Liga 1

FCSB - RAPID. Giuleștenii vor putea fi susținuți de 8.000 de fani la ultimul derby al sezonului.

FCSB - Rapid se joacă duminică, de la ora 20:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Datorită unui acord de reciprocitate, Rapid a primit 8.000 de bilete, adică o peluză întreagă la derby-ul cu FCSB, scenariu similar cu meciul din tur, când giuleștenii au fost gazde și le-au acordat același număr de tichete suporterilor roș-albaștrilor.

FCSB - RAPID. 8.000 de bilete pentru fanii giuleșteni

Rapid a dezvăluit acest lucru printr-un comunicat pe rețelele de socializare și a anunțat și programul caselor de bilete pentru fanii giuleșteni.

„Se apropie ultima stație din 2025! Un derby, o luptă, un duel în care trebuie să arătăm încă o dată cine domină capitala!

Pentru partida cu FCSB avem la dispoziție 8.000 de bilete la Peluza I (Nord), acces din Bd. Pierre de Coubertin. Biletele vor fi puse în vânzare online, începând de mâine, 16 decembrie, ora 12:00, și la casele de bilete, începând de joi, 18 decembrie, ora 16:00.

Program case de bilete:

Superbet Arena - Giulești

Joi, 18 decembrie: 16:00 - 20:00

Vineri, 19 decembrie: 16:00 - 20:00

Sâmbătă, 20 decembrie: 12:00 - 20:00

Arena Națională - Pierre de Coubertin

Duminică, 21 decembrie: 13:00 - 20:00

Prețuri - Inelul 1: 30 RON • Inelul 2: 25 RON • Inelul 3: 20 RON.

Maxim 5 bilete per comandă.

Biletele sunt nominale.

Biletele în sectoarele 122, 123 și 124 vor fi vândute exclusiv la casa de bilete. Sectoarele vor fi disponibile progresiv: inelul I, inelul II (după epuizarea biletelor de la inelul I) și inelul III (după epuizarea biletelor de la inelul II). Ne vedem pe Arenă! AHOE!”, a anunțat Rapid pe rețelele de socializare.

26.871 de spectatori au asistat la meciul tur, jucat pe 17 august și încheiat cu o remiză, scor 2-2

Înaintea duelului direct, Rapid este lider în Liga 1, cu 39 de puncte, în timp ce FCSB se află pe locul 10, cu 25 de puncte, dar cu un meci mai puțin jucat.

Prețuri bilete la FCSB - Rapid

Campioana României a pus biletele în vânzare încă de vineri pentru duelul de pe Arena Națională.

Tichetele sunt disponibile online pe platforma de ticketing a clubului.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – INEL 1 – 30 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 1 - 60 LEI

VIP 3 - 150 LEI

VIP 2 - 200 LEI

VIP 1 - 300 LEI

FOTO. Rapid - FCSB 2-2

