„Vrem să fim în play-off” Karamoko este încrezător după victoria cu CFR Cluj 2-1: „Acesta e obiectivul” +41 foto
Mamoudou Karamoko FOTO: SportPictures
Superliga

„Vrem să fim în play-off” Karamoko este încrezător după victoria cu CFR Cluj 2-1: „Acesta e obiectivul”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 01.11.2025, ora 11:28
alt-text Actualizat: 01.11.2025, ora 11:28
  • Dinamo - CFR Cluj 2-1. Mamoudou Karamoko (26 de ani), atacantul „câinilor”, țintește calificarea în play-off-ul Ligii 1.

Francezul a marcat împotriva clujenilor, în minutul 90, deși nu a fost complet refăcut după accidentare.

Dinamo - CFR Cluj 2-1. Karamoko: „Vrem să fim în play-off

La sfârșitul partidei de pe Arena Națională, Mamoudou Karamoko s-a declarat fericit pentru că a revenit pe teren și a contribuit la victoria care îi apropie, temporar, pe „câini” la 4 puncte de liderul Ligii 1, FC Botoșani.

„Am vrut să arăt mai mult, dar sunt foarte fericit, am câștigat și am luat toate punctele. A fost greu, am vrut să joc, dar mi-am revenit, sper să rămân apt pentru mult timp.

Nu am câștigat de 3 meciuri, era important să învingem în acest meci, să urcăm. Vrem să fim în play-off, era importantă victoria. Acesta e obiectivul.

Am venit cu intenții bune aici, sunt mulțumit. Am câștigat, sunt foarte fericit pentru echipă. A fost o nebunie, o victorie nebună, am marcat două goluri foarte repede unul după altul”, a spus Mamoudou Karamoko, potrivit gsp.ro.

Galerie foto (41 imagini)

Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan
+41 Foto
labels.photo-gallery

Mamoudou Karamoko a jucat 12 partide în acest sezon, a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă.

400.000 de euro
este cota de piață a lui Mamoudou Karamoko, potrivit Transfermarkt

Zeljko Kopic: „Karamoko nu a fost 100%”

Antrenorul croat a dezvăluit că Mamoudou Karamoko nu este complet refăcut după accidentarea suferită la antrenament, însă a decis să îl introducă pe teren pentru a forța victoria.

Ambele goluri marcate de dinamoviști au fost înscrise de rezerve.

„Karamoko nu a fost la 100%. Trebuia să presăm la golul lor. Ei au reușit să ne preseze, nu am găsit spații între linii. Am decis să-l bag pe el și pe Stipe, apoi pe Soro, care a jucat bine în Cupă.

Ne-au dat ceva energie în plus față de titulari. Sunt fericit pentru Alberto Soro, a avut o perioadă grea, dar e în formă bună. Sunt fericit pentru jucători”, a spus Zeljko Kopic, la Digi Sport.

Galerie foto (10 imagini)

Golul marcat de Alberto Soro în finalul meciului Dinamo-CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1 Golul marcat de Alberto Soro în finalul meciului Dinamo-CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1 Golul marcat de Alberto Soro în finalul meciului Dinamo-CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1 Golul marcat de Alberto Soro în finalul meciului Dinamo-CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1 Golul marcat de Alberto Soro în finalul meciului Dinamo-CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1
+10 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Golul decisiv marcat de Alberto Soro în Dinamo - CFR Cluj 2-1

