Roșca, gafă de juniori FOTO. Portarul lui Dinamo, eroare imensă cu CFR Cluj! A scăpat ca prin minune de gol

Dinamo - CFR Cluj 2-1. Alexandru Roșca (21 de ani), portarul lui Dinamo, a gafat incredibil pe Arena Națională la scorul de 0-1.

Adrian Păun (30 de ani) nu a reușit însă să profite de eroare.

CFR Cluj a deschis scorul pe Arena Națională, grație reușitei lui Lindon Emerllahu, în minutul 69. Și putea avea 2-0, însă a sfârșit prin a pierde meciul.

FOTO. Alexandru Roșca, gafă uriașă în Dinamo - CFR Cluj

În minutul 72, la o pasă lungă trimisă de clujeni spre careul gazdelor, Alexandru Roșca a ieșit din poartă pentru a respinge balonul.

Acesta a lovit însă prost mingea, care a sărit la Adrian Păun. Jucătorul CFR-ului l-a lobat pe goalkeeper, mingea a căzut în careul lui Dinamo, însă a sărit peste poarta goală.

Roșca, titularizat după drama lui Devis Epassy

Zeljko Kopic a mizat pe serviciile lui Alexandru Roșca, întrucât Devis Epassy traversează o perioadă dificilă în viața personală.

Portarul francez a ratat și meciul din Cupă, 2-1 cu CS Dinamo, după ce fratele său a murit.

VIDEO. Golul victoriei marcat de Soro

