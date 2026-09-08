Ofertă pentru Karamoko  Ar putea fi al doilea dinamovist  cedat în Rusia în două luni! Cât cer „câinii”
Mamoudou Karamoko
Superliga

Ofertă pentru Karamoko Ar putea fi al doilea dinamovist cedat în Rusia în două luni! Cât cer „câinii”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 20:52
  • Mamoudou Karamoko (27 de ani), atacantul lui Dinamo, ar fi dorit de o echipă din prima ligă a Rusiei.
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Sosit în vara anului trecut, Karamoko a devenit un jucător indispensabil pentru „câini”. Are și un început promițător de campionat, cu două goluri marcate în 5 meciuri.

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Mamoudou Karamoko, dorit de Orenburg

Reprezentanții atacantului de la Dinamo l-ar fi propus pe Karamoko la două cluburi din Rusia, iar FC Orenburg s-a arătat interesată de serviciile francezului, anunță trumedia.ro.

Dinamo și-ar dori suma de 600.000 de euro în schimbul atacantului, care este cotat la 750.000 de euro, conform Transfermarkt.

Cu toate acestea, timpul pentru realizarea acestei mutări este unul scurt. Perioada de transferuri din Rusia se încheie joi, 10 septembrie, la ora 23:59, ora Moscovei, astfel că Orenburg trebuie să se grăbească dacă vrea să-l aducă pe Karamoko.

Echipa din prima ligă a Rusiei are nevoie de întăriri urgente în ofensivă, iar Mamoudou Karamoko pare a fi varianta cea mai potrivită.

Nu ar fi prima dată când Dinamo cedează un jucător la Orenburg. În urmă cu aproximativ două luni, „câinii” l-au vândut pe Maxime Sivis la echipa din Rusia.

33 meciuri
a jucat Mamoudou Karamoko la Dinamo, de la sosirea sa în iulie anul trecut. A marcat 9 goluri și a oferit 2 pase decisive

Orenburg nu ar fi fost singura echipă interesată de atacantul lui Dinamo. Și cluburi din Olanda și Maroc ar mai fi vrut să-l transfere pe Karamoko, dar mutările nu s-au concretizat.

Andrei Nicolescu, despre Karamoko: „Sunt niște discuții”

La finalul lunii august, Andrei Nicolescu a anunțat că există câteva discuții privind transferul vârfului francez, dar Karamoko va putea pleca de la Dinamo doar în cazul unei oferte de nerefuzat.

„La momentul ăsta sunt niște discuții, dar, evident, nu e nimic stabilit și jucătorul trebuie să-și exprime opțiunea. Am văzut declarația lui după meciul cu Corvinul (1-1), probabil are și el niște discuții pe care nu le știm noi, dar în momentul ăsta nu e nimic concret.

La Dinamo, pentru prețul corect cam toată lumea e de vânzare, cu excepția celor pe care i-am transferat acum. Îmi e greu să cred că va veni o ofertă pentru ei într-o săptămână, două.

Cam ăsta e trendul, însă trebuie să fie ceea ce clubul consideră că e corect ca și preț pentru valoarea lor”, declarat Andrei Nicolescu pentru fanatik.ro.

VIDEO. Golul marcat de Karamoko în Corvinul - Dinamo 1-1

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