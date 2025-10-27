„Procesul Secolului”, aproape de final Când ar putea afla Manchester City sancțiunea în procesul intentat de Premier League

Manchester City ar putea primi în noiembrie verdictul procesului în care clubul este ținta a 115 capete de acuzare.

Este preconizat că echipa ar afla sancțiunea în timpul pauzei competiționale.

Procesul în care este implicat clubul Manchester City a intrat pe ultima sută de metri după mai bine de 2 ani și jumătate.

Procesul lui Manchester City s-ar putea încheia în noiembrie

Verdictul în procesul în care este implicat Manchester City pare iminent. „Cetățenii” ar urma să afle decizia în timpul acțiunii echipelor naționale, ce va avea loc luna viitoare.

De asemenea, în cazul în care verdictul nu va sosi în perioada preconizată, procesul ar urma să se încheie cel târziu la sfârșitul anului, potrivit The Mirror.

„Cred că există șanse foarte mari să apară în următoarea fereastră internațională și chiar nu-mi pot imagina că va continua în 2026.

Pur și simplu nu-mi pot imagina că va continua dincolo de anul acesta. Cred că este aproape gata”, a declarat Stefan Borson, fostul consilier juridic al celor de la Manchester City, la mijlocul acestei luni, conform Talksport.

În luna februarie, o comisie independentă a stabilit că Manchester City a încălcat de peste 100 de ori regulamentul și echipa ar putea fi depunctată sau chiar exclusă din Premier League.

Manchester City este acuzată într-unul dintre cele mai ample procese din sport

În noiembrie 2023, Premier League a intentat un proces împotriva clubului Manchester City pentru 115 capete de acuzare.

80 dintre acestea vizează încălcări ale regulamentului competiției, în perioada 2009-2018, și alte 35 de acuzații au fost pentru refuzul de a coopera în timpul investigației.

Acuzele aduse „cetățenilor” vizează raportarea financiară inexactă sau nedeclararea completă a salariilor jucătorilor și antrenorilor.

Clubul de pe Etihad Stadium și-a susținut nevinovăția pe toată durata procesului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport