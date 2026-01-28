Haos în Manchester  Ultrașii de la Galatasaray au blocat centrul orașului, înainte de meciul cu City

MANCHESTER CITY - GALATASARAY. Ultrașii de la Galatasaray au provocat haos pe străzile din Manchester, înainte de meciul cu Manchester City, din Liga Campionilor.

Înainte de partida cu Manchester City, mii de suporteri ai celor de la Galatasaray au blocat centrul orașului. Ei au folosit torțe și fumigene pentru a-și face simțită prezența, fiind organizat chiar și un corteo.

Mai mult, suporterii Galatei au scandat minute în șir numele echipei lor, dar și alte cântece. De asemenea, ei au huiduit îndelung jucătorii adverși.

Fanii au fost escortați de către poliția din Manchester până la stadionul Etihad. Conform dailystar.co.uk, nu au fost raportate acte de violență ca urmare a manifestației suporterilor turci, ci doar au fost blocate mai multe străzi din centrul orașului.

Ultrașii grupării din Istanbul și-au continuat scandările și pe stadion, acolo unde au cântat minute în șir: „Nimeni nu o poate învinge pe Cimbom!”

