Manchester City - Liverpool 3-0. „Cetățenii” s-au impus categoric în derby-ul rundei #11 din Premier League și au urcat la doar 4 puncte în spatele liderului Arsenal. Foto: Imago
alt-text Publicat: 09.11.2025, ora 20:28
  • Manchester City - Liverpool 3-0. „Cetățenii” s-au impus categoric în derby-ul rundei #11 din Premier League și au urcat la doar 4 puncte în spatele liderului Arsenal.

Perioada neagră continuă pentru Liverpool, care ajunge la 7 înfrângeri în ultimele 10 meciuri oficiale! „Cormoranii” au pierdut 5 din ultimele 6 partide din campionat, unde au ajuns pe locul 8!

Manchester City - Liverpool 3-0. City îi suflă în ceafă lui Arsenal! „Cormoranii” își continuă prăbușirea

Echipa lui Guardiola a zburdat pe Etihad și a oprit seria de 4 meciuri fără victorie în fața rivalei. Partida a început cum nu se poate mai prost pentru „cormorani”.

În minutul 13, Doku a trecut ca prin brânză prin defensiva oaspeților, l-a driblat și pe Mamardashvili, însă portarul georgian l-a agățat cu genunchiul.

Haaland a cules balonul și spera să marcheze al 14-lea gol al sezonului. Mamardashvili i-a ghicit însă intenția, a plonjat în stânga sa și a reușit să respingă.

Georgianul a reușit să amâne inevitabilul doar cu 16 minute. Același Haaland a fost găsit perfect de Nunes și a reușit să deschidă scorul cu capul.

Decizie controversată: golul de 1-1, anulat de VAR

În minutul 38, Liverpool a reușit să egaleze. Salah a executat perfect o lovitură de colț, iar Van Dijk a reluat imparabil cu capul. S-a intervenit însă din cabina VAR, iar reușita a fost anulată, o decizie contestată vehement de oaspeți!

Arbitrii au considerat că Robertson, aflat în poziție de ofsaid și pe direcția balonului, a influențat faza când s-a aplecat pentru a-l lăsa să intre în poartă.

City a lovit din nou chiar înainte de pauză prin Nico. Mijlocașul spaniol a șutat pe jos de la 20 de metri de poartă, Van Dijk a deviat balonul, iar Mamardashvili nu a mai putut evita golul.

Tot „cetățenii” au înscris și după pauză. De data aceasta prin Doku, cu un șut superb de la marginea careului, plasat excelent la colțul lung.

Liverpool a forțat pe final de meci, însă Donnarumma a intervenit la șutul în forță al lui Szoboszlai, iar Salah, încă ieșit din formă, a trimis pe lângă, după ce scăpase singur cu portarul italian.

City urcă pe locul 2, cu 22 de puncte după 11 etape, și e la doar 4 lungimi de liderul Arsenal, încurcat de Sunderland, 2-2. De partea cealaltă, Liverpool s-a prăbușit după un start perfect și a ajuns pe 8, cu 18 puncte.

1.000 de meciuri
a bifat Guardiola în cariera de antrenor la derby-ul cu Liverpool, unde a înregistrat victoria cu numărul 716!

15:33
15:46
14:40
13:26
