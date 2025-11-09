Târnovanu, out cu Hermannstadt! Motivul pentru care portarul FCSB-ului a fost scos din lot

FCSB caută punctele la Sibiu fără unul dintre oamenii de bază ai echipei, Ștefan Târnovanu

Portarul a acuzat încă de aseară o stare de rău și nu face parte din lotul pentru meciul cu Hermannstadt

Titular este din noi Lukas Zima, cel care a intrat în locul lui Târnovanu și joi, cu Basel, după eliminarea portarului titular al campioanei

Probleme neașteptate pentru FCSB înaintea meciului cu Hermannstadt.

Ștefan Târnovanu, portarul titular al roș-albaștrilor și convocat de Mircea Lucescu la echipa națională pentru partidele cu Bosnia și San Marino, nu va putea evolua în confruntarea de la Sibiu.

Goalkeeperul a acuzat o stare de rău încă de aseară, iar în ciuda speranțelor că își va reveni până la ora jocului, starea sa nu s-a îmbunătățit.

Din acest motiv, stafful medical și antrenorii au decis să-l scoată de pe foaia de joc, deși acesta a venit alături de colegi la meci.

Zima, din nou titular

În locul său, între buturi apare Lukas Zima, cel care l-a înlocuit și în meciul cu FC Basel, după eliminarea rapidă a lui Târnovanu din primele minute. Rezervă va fi Răzvan Udrea, obișnuit cu statutul de al 3-lea portar al echipei.

După acest meci Târnovanu va merge în cantonamentul echipei naționale și cel mai probabil va fi gata pentru dubla decisivă a României din această lună.

Echipele de start:

Hermannstadt : Muțiu - Căpușă, Karo, Bejan - Stancu, Albu, Ivanov - Oroian, K. Ciubotariu - Chițu, Neguț

: Muțiu - Căpușă, Karo, Bejan - Stancu, Albu, Ivanov - Oroian, K. Ciubotariu - Chițu, Neguț Rezerve: Pop, Issah, Barstan, Gandila, Biceanu, Mihart, Silva, Vuc, Buș, Gjorgjievski

Pop, Issah, Barstan, Gandila, Biceanu, Mihart, Silva, Vuc, Buș, Gjorgjievski Antrenor: Marius Măldărășanu

Marius Măldărășanu FCSB: Zima - Graovac, Ngezana, Cercel, Radunovic - Tănase, Lixandru - Miculescu, Olaru, Cisotti - Thiam

Zima - Graovac, Ngezana, Cercel, Radunovic - Tănase, Lixandru - Miculescu, Olaru, Cisotti - Thiam Rezerve: Udrea, Dăncuș, Alibec, Șut, Bîrligea, Kiki, Edjouma, Politic, Toma, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian

Udrea, Dăncuș, Alibec, Șut, Bîrligea, Kiki, Edjouma, Politic, Toma, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous Arbitru : Petrescu Radu. Asistenți Constantinescu Andrei și Vodă Alexandru. Arbitru VAR : Costreie Sorin. Arbitru AVAR : Rusandu Lucian

: Petrescu Radu. Constantinescu Andrei și Vodă Alexandru. : Costreie Sorin. : Rusandu Lucian Stadion: Municipal (Sibiu)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport