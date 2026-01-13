Manchester United are antrenor „Diavolii” au anunțat cine preia  banca tehnică, după plecarea lui Ruben Amorim: „Știu ce trebuie să fac”
Michael Carrick foto: IMAGO
Campionate

Manchester United are antrenor „Diavolii” au anunțat cine preia banca tehnică, după plecarea lui Ruben Amorim: „Știu ce trebuie să fac”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.01.2026, ora 23:00
alt-text Actualizat: 13.01.2026, ora 23:00
  • Michael Carrick (44 de ani) este noul antrenor al celor de la Manchester United.
  • Fostul jucător al „diavolilor” va conduce echipa până la finalul sezonului, după ce clubul s-a despărțit de portughezul Ruben Amorim în această iarnă.

Michael Carrick s-a aflat printre cele trei variante ale lui Manchester United pentru postul de antrenor principal, iar acum a venit și anunțul oficial din partea clubului.

„O ofertă de nerefuzat…” Victor Angelescu a anunțat suma impresionantă pentru care Alex Dobre ar putea pleca de la Rapid
Citește și
„O ofertă de nerefuzat…” Victor Angelescu a anunțat suma impresionantă pentru care Alex Dobre ar putea pleca de la Rapid
Citește mai mult
„O ofertă de nerefuzat…” Victor Angelescu a anunțat suma impresionantă pentru care Alex Dobre ar putea pleca de la Rapid

Michael Carrick este noul antrenor al celor de la Manchester United

Fiind deja obișnuit cu tot ce înseamnă Manchester United, atât ca jucător, cât și ca membru al staff-ului, Carrick va încerca să salveze tot ce se poate din acest sezon.

„Manchester United are plăcerea să anunțe numirea lui Michael Carrick în funcția de antrenor principal al primei echipe masculine, până la sfârșitul sezonului 2025/26.

Carrick a jucat 464 de meciuri pentru club, câștigând cinci titluri în Premier League, FA Cup, două Cupe ale Ligii, Liga Campionilor UEFA, Europa League și Cupa Mondială a Cluburilor FIFA.

S-a alăturat staff-ului tehnic al primei echipe când s-a retras în 2018, sub conducerea lui Jose Mourinho și Ole Gunnar Solskjaer. După plecarea lui Solskjaer, Carrick a condus clubul prin rolul său de antrenor interimar.

Fostul internațional englez a fost antrenor principal la Middlesbrough timp de doi ani și jumătate, începând cu octombrie 2022”, a scris clubul pe site-ul oficial.

Michael Carrick: „Știu ce este necesar pentru a reuși aici”

Noul tehnician al „diavolilor” a oferit și o primă reacție din postura de „principal” al fostei sale echipe:

„Este o onoare să am responsabilitatea de a conduce Manchester United.

Știu ce este necesar pentru a reuși aici. Acum mă concentrez pe a-i ajuta pe jucători să atingă standardele pe care le așteptăm la acest club incredibil, pe care știm că acest grup este mai mult decât capabil să le atingă.

Am lucrat deja cu o serie de jucători și, evident, am continuat să urmăresc îndeaproape echipa în ultimii ani. Am încredere deplină în talentul, dăruirea și capacitatea lor de a avea succes aici.

Încă mai sunt multe lupte de dus în acest sezon, suntem pregătiți să ne unim forțele și să le oferim fanilor performanțele pe care le merită pentru loialitatea lor”, a spus Carrick.

După 21 de etape disputate în Premier League, Manchester United are 32 de puncte și ocupă locul 7.

Citește și

„Nu e de glumă” FOTO. O jucătoare s-a ales cu  arsuri solare severe după un meci jucat în Australia » În câteva zile începe Grand Slam-ul de la Melbourne
Tenis
22:22
„Nu e de glumă” FOTO. O jucătoare s-a ales cu arsuri solare severe după un meci jucat în Australia » În câteva zile începe Grand Slam-ul de la Melbourne
Citește mai mult
„Nu e de glumă” FOTO. O jucătoare s-a ales cu  arsuri solare severe după un meci jucat în Australia » În câteva zile începe Grand Slam-ul de la Melbourne
„A mai fost împușcat de 2-3 ori” Adrian Mutu, despre asasinarea omului care l-a transferat în Franța: „Viața pe care a trăit-o...”
Diverse
22:03
„A mai fost împușcat de 2-3 ori” Adrian Mutu, despre asasinarea omului care l-a transferat în Franța: „Viața pe care a trăit-o...”
Citește mai mult
„A mai fost împușcat de 2-3 ori” Adrian Mutu, despre asasinarea omului care l-a transferat în Franța: „Viața pe care a trăit-o...”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Manchester United antrenor Premier League Ruben Amorim Michael Carrick
Știrile zilei din sport
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Superliga
17:04
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Citește mai mult
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Superliga
15:34
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Citește mai mult
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Nationala
17:20
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Citește mai mult
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Alte sporturi
10:59
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Citește mai mult
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:09
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
18:15
Angelescu va discuta cu fanii Președintele Rapidului vrea să-i împace pe ultrașii furioși: „O să avem o discuție” + Ce spune despre posibilitatea ca Dan Șucu să plece
Angelescu va discuta cu fanii Președintele Rapidului vrea să-i împace pe ultrașii furioși: „O să avem o discuție” + Ce spune despre posibilitatea ca Dan Șucu să plece
17:20
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
18:20
Daniel Pancu a tras linie Ce calcule face pentru a prinde play-off-ul cu CFR: „O mică minune”
Daniel Pancu a tras linie Ce calcule face pentru a prinde play-off-ul cu CFR:  „O mică minune”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Top stiri din sport
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Campionate
14:30
Orice pentru Messi Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Citește mai mult
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Superliga
13:21
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Citește mai mult
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Campionate
11:26
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Citește mai mult
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV
Media
07:30
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV
Citește mai mult
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 26 rapid 21 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
14.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share