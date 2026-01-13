Manchester United are antrenor „Diavolii” au anunțat cine preia  banca tehnică, după plecarea lui Ruben Amorim: „Știu ce trebuie să fac”

Michael Carrick (44 de ani) este noul antrenor al celor de la Manchester United.

Fostul jucător al „diavolilor” va conduce echipa până la finalul sezonului, după ce clubul s-a despărțit de portughezul Ruben Amorim în această iarnă.

Michael Carrick s-a aflat printre cele trei variante ale lui Manchester United pentru postul de antrenor principal, iar acum a venit și anunțul oficial din partea clubului.

Michael Carrick este noul antrenor al celor de la Manchester United

Fiind deja obișnuit cu tot ce înseamnă Manchester United, atât ca jucător, cât și ca membru al staff-ului, Carrick va încerca să salveze tot ce se poate din acest sezon.

„Manchester United are plăcerea să anunțe numirea lui Michael Carrick în funcția de antrenor principal al primei echipe masculine, până la sfârșitul sezonului 2025/26.

Carrick a jucat 464 de meciuri pentru club, câștigând cinci titluri în Premier League, FA Cup, două Cupe ale Ligii, Liga Campionilor UEFA, Europa League și Cupa Mondială a Cluburilor FIFA.

S-a alăturat staff-ului tehnic al primei echipe când s-a retras în 2018, sub conducerea lui Jose Mourinho și Ole Gunnar Solskjaer. După plecarea lui Solskjaer, Carrick a condus clubul prin rolul său de antrenor interimar.

Fostul internațional englez a fost antrenor principal la Middlesbrough timp de doi ani și jumătate, începând cu octombrie 2022”, a scris clubul pe site-ul oficial.

Michael Carrick: „Știu ce este necesar pentru a reuși aici”

Noul tehnician al „diavolilor” a oferit și o primă reacție din postura de „principal” al fostei sale echipe:

„Este o onoare să am responsabilitatea de a conduce Manchester United.

Știu ce este necesar pentru a reuși aici. Acum mă concentrez pe a-i ajuta pe jucători să atingă standardele pe care le așteptăm la acest club incredibil, pe care știm că acest grup este mai mult decât capabil să le atingă.

Am lucrat deja cu o serie de jucători și, evident, am continuat să urmăresc îndeaproape echipa în ultimii ani. Am încredere deplină în talentul, dăruirea și capacitatea lor de a avea succes aici.

Încă mai sunt multe lupte de dus în acest sezon, suntem pregătiți să ne unim forțele și să le oferim fanilor performanțele pe care le merită pentru loialitatea lor”, a spus Carrick.

După 21 de etape disputate în Premier League, Manchester United are 32 de puncte și ocupă locul 7.

