Încă un an fără România! Azi e tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Toate detaliile despre urne, program și format
Liga Campionilor

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 28.08.2025, ora 00:30
alt-text Actualizat: 28.08.2025, ora 00:47
  • Tragere la sorți. S-au stabilit toate cele 36 de echipe care vor evolua în al doilea sezon în noul format al Ligii Campionilor.
  • Pentru al 12-lea an la rând, România NU va avea echipă calificată în faza principală a celei mai importante competiții europene.
  • Tragerea la sorți are loc azi, la Monaco, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

S-au încheiat preliminariile și am aflat și ultimele 7 echipe care au făcut pasul spre elita fotbalului european. Azerbaidjan, Kazahstan și Cipru vor trimite campioanele la masa bogaților, România nu.

Tragere la sorți. Azi aflăm programul grupei XXL din Liga Campionilor

Kairat Almaty, Pafos și Qarabag sunt marile surprize ale preliminariilor. Mai ales primele două, calificate în premieră în Liga Campionilor, după ce au eliminat două echipe cu o tradiție uriașă, Celtic și Steaua Roșie.

În cel mai tare duel al play-off-ului, Fenerbahce, condusă de Jose Mourinho, n-a avut forța s-o elimine pe Benfica. După 0-0 în Turcia, lusitanii s-au impus la Lisabona cu 1-0.

Rezultatele din play-off:

  • Kairat Almaty (Kazahstan) - Celtic (Scoția) 0-0, 0-0 (3-2 la penalty-uri);
  • Pafos (Cipru) - Steaua Roșie Belgrad (Serbia) 2-1, 1-1;
  • Sturm Graz (Austria) - Bodo/Glimt (Norvegia) 0-5, 2-1;
  • Qarabag (Azerbaidjan) - Ferencvaros (Ungaria) 3-1, 2-3;
  • Benfica (Portugalia) - Fenerbahce (Turcia) 0-0, 1-0;
  • Club Brugge (Belgia) - Rangers (Scoția) 3-1, 6-0;
  • FC Copenhaga (Danemarca) - FC Basel (Elveția) 1-1, 2-0.

Cum arată urnele Ligii Campionilor

Tragerea la sorți de azi va fi una hibrid. Vor exista bilele tradiționale, cu cele 4 urne valorice, iar echipele vor fi extrase pe rând, începând cu prima.

Diferența față de formatul precedent este că adversarele vor fi generate de un software care ține cont de toate regulile UEFA. Practic, după ce este extrasă echipa, se apasă un buton, iar cele 8 adversare apar pe rând pe ecran.

Forul european susține că o tragere manuală ar necesita aproape 1.000 de bile și s-ar putea întinde pe durata a câtorva ore.

Ce adversare poate întâlni o echipă calificată în UCL în acest sezon:

  • Programul infernal: PSG, Real Madrid, Arsenal, Atletico, Napoli, PSV, Monaco, Newcastle;
  • Program mai abordabil: Dortmund, Chelsea, Brugge, Villarreal, Bodo/Glimt, Slavia Praga, Kairat Almaty, Pafos.
URNA 1URNA 2
PSGArsenal
Real MadridLeverkusen
Manchester CityAtletico
BayernBenfica
LiverpoolAtalanta
Inter MilanoVillarreal
ChelseaJuventus
DortmundFrankfurt
BarcelonaBrugge
URNA 3URNA 4
TottenhamFC Copenhaga
PSVAS Monaco
AjaxGalatasaray
NapoliSaint Gilloise
SportingQarabag
OlympiacosBilbao
Slavia PragaNewcastle
Bodo/GlimtPafos
MarseilleKairat Almaty

Totul despre noul format UCL

Noul format introdus de UEFA s-a dovedit a fi unul de succes. Înlocuirea celor 8 grupe tradiționale cu una XXL a adus un plus de dramatism într-o fază a competiției unde puține meciuri contau cu adevărat.

Iar rețeta rămâne neschimbată și pentru anul acesta. Pe scurt:

  • participă 36 de echipe;
  • fiecare joacă 8 meciuri cu adversari diferiți, 4 acasă și 4 în deplasare;
  • fiecare echipă întâlnește câte doi adversari din cele 4 urne, maxim două echipe din aceeași țară;
  • nu se pot întâlni două echipe din aceeași țară;
  • faza principală încheia la sfârșitul lui ianuarie;
  • se face un singur clasament: locurile 1-8 merg direct în optimi, în timp ce locurile 9-16 înfruntă locurile 17-24 în șaisprezecimi;
  • locurile 25-36 sunt eliminate, nimeni nu retrogradează în Europa League sau Conference League;
  • toate meciurile din faza eliminatorie se joacă tur-retur, mai puțin finala.

Programul Ligii Campionilor:

  • 16-18 septembrie - etapa I;
  • 30 septembrie - 1 octombrie - etapa II;
  • 21-22 octombrie - etapa III;
  • 4-5 noiembrie - etapa IV;
  • 25-26 noiembrie - etapa V;
  • 9-10 decembrie - etapa VI;
  • 20-21 ianuarie - etapa VII;
  • 28 ianuarie - etapa VIII;
  • 30 ianuarie - tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”;
  • 17-18 și 24-25 februarie - „șaisprezeceimi”;
  • 27 februarie - tragerea la sorți a fazelor finale;
  • 10-11 și 17-18 martie - optimi;
  • 7-8 și 14-15 aprilie - sferturi;
  • 28-29 aprilie și 5-6 mai - semifinale;
  • 30 mai - finala (Budapesta).

Toate meciurile importante vor fi transmise în România de Prima Sport și Digi Sport.

189 de meciuri
va avea faza finală a Ligii Campionilor, cu 64 în plus față de edițiile trecute

Schimbări în faza eliminatorie

La fel ca anul trecută, la finalul celor 8 runde din grupa XXL se va alcătui un tablou pentru faza eliminatorie, la fel ca la turneele de tenis, cu capi de serie.

În primă fază se vor trage la sorți doar meciurile din „șaisprezecimi”, unde echipele clasate pe locurile 9-16 vor evolua în manșa retur pe teren propriu.

Tragerea la sorți va fi foarte simplă, fiecare echipă având doar doi posibili adversari:

  • locurile 17-18 vs. locurile 15-16;
  • 23-24 vs. 9-10
  • 21-22 vs. 11-12
  • 19-20 vs. 13-14

După disputarea acestor partide va mai avea loc o singură tragere la sorți, unde se va stabili tabloul complet, din optimi până în finală.

UEFA a intervenit cu o modificare aici, care va crește substanțial miza pentru primele locuri.

În sezonul precedent, capii de serie jucau returul pe teren propriu doar în șaisprezecimi și optimi. Apoi, ordinea manșelor se decidea la tragerea la sorți.

Acum, returul sferturilor se va juca pe terenul echipelor care au terminat pe primele 4 locuri în grupă, iar semifinalele pe terenul primelor două clasate. Dacă sunt eliminate pe parcurs, beneficiul va fi preluat de echipele care le înving.

Champions League Liga Campionilor tragere la sorti
