A lucrat pentru 18 lei pe zi Povestea de film a campionului mondial care a făcut milioane de dolari din box, apoi și-a donat o bună parte din avere

Manny Pacquiao (46 de ani) a vorbit despre greutățile prin care a trecut înainte de a ajunge unul dintre cei mai mari boxeri din istorie.

După ce a devenit cunoscut la nivel mondial și a reușit să scape de sărăcie, Manny Pacquiao s-a dedicat activităților caritabile, reușind chiar să construiască locuințe pentru oamenii care au nevoie de ajutor.

Manny Pacquiao, despre greutățile prin care a trecut: „Lucram în construcții pentru a avea de mâncare”

Legendarul sportiv a povestit greutățile prin care a trecut atunci când era doar un adolescent.

El trebuia să lucreze pentru 4 dolari pe zi (18 lei) pentru a-și asigura traiul. În același timp, continua și antrenamentele pentru a deveni boxer profesionist.

„Aveam 16 ani și trebuia să muncesc în timp ce îmi continuam cariera în box, pentru că nu aveam bani să îmi cumpăr mâncare.

Munceam doar pentru a avea mâncare zilnic. E inexplicabil câtă muncă brută depuneam când eram tânăr. Am lucrat în construcții, într-o brutărie, iar apoi, după ce terminam lucrările în construcții, mergeam direct la sală și mă antrenam.

Dimineața mă trezeam devreme pentru că trebuia să merg la alergat, iar apoi la muncă în construcții”, a declarat Manny Pacquiao, conform thesun.co.uk.

500 de milioane de dolari a câștigat Pacquiao din box

Pacquiao, despre fiul său: „Nu îmi doresc să boxeze”

Legendarul luptător a vorbit despre fiul său, Emmanuel, cel despre care spune că trebuie să se axeze pe studii, nu pe box.

„Dacă mă întrebați direct, vă spun sincer, nu vreau să boxeze. Boxul e atât de greu, adică e suficient pentru mine, e suficient pentru ei că tatăl lor practică boxul.

Sfatul meu pentru copiii mei este să termine școala. Motivul pentru care am intrat eu în box este din cauza greutăților din viață, nu aveam nimic, eram sărac.

Acum, viața noastră e în regulă. Familia e în regulă, așa că el poate să își termine școala și să gestioneze afacerile pe care le avem”, a mai spus Pacquiao.

Pac-Man a vorbit și despre actele de caritate pe care le-a făcut de-a lungul timpului.

Cred că am opt subdiviziuni Pacman, așa că le ofer oamenilor gratuit. Chiar și acum, lucrez la construcția unor căsuțe pe care le ofer în continuare familiilor mai puțin norocoase. Manny Pacquiao

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport