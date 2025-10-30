„Stupid și inutil!”  Deși Chelsea a câștigat, Maresca și-a atacat jucătorul: „Joacă doar pentru el!” +7 foto
Foto: IMAGO
„Stupid și inutil!” Deși Chelsea a câștigat, Maresca și-a atacat jucătorul: „Joacă doar pentru el!”

George Neagu
Publicat: 30.10.2025, ora 11:51
Actualizat: 30.10.2025, ora 11:51
  • Wolverhampton - Chelsea 3-4. Enzo Maresca (45 de ani), antrenorul oaspeților, l-a criticat dur pe Liam Delap (22 de ani) după cartonașul roșu încasat.

Liam Delap a fost introdus pe teren în minutul 61 în partida din optimile Cupei Ligii Angliei. Cu toate acestea, în minutul 86, atacantul a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.

Wolves - Chelsea 3-4. Enzo Maresca: „Joacă doar pentru el”

La finalul partidei de miercuri, Enzo Maresca s-a declarat foarte nemulțumit de eliminarea lui Liam Delap. Italianul consideră că eliminarea atacantului a fost prostească și inutilă.

„După cartonașul galben, i-am spus de patru sau cinci ori să rămână calm. Dar Liam este un jucător care, atunci când este pe teren, joacă doar pentru el și îi este greu să realizeze ce se întâmplă în jurul lui și să asculte ce spun ceilalți.

Sunt două cartonașe galbene în șapte minute. Cred că ambele puteau fi evitate. Cartonașul roșu a fost foarte stupid și inutil”, a spus Enzo Maresca, potrivit mundodeportivo.com.

La doar 18 minute de la intrarea sa pe teren, Liam Delap a văzut primul cartonaș galben, după ce l-a împins pe Yerson Mosquera.

Șapte minute mai târziu, atacantul englez l-a lovit cu cotul peste față pe Emmanuel Agbadou în timpul unei sărituri la cap și a văzut al doilea galben, Delap fiind eliminat.

FOTO. Al doilea cartonaș galben văzut de Liam Delap

Al doilea cartonaș galben primit de Liam Delap în meciul cu Wolves. Foto: Captură YouTube/Wolves
Al doilea cartonaș galben primit de Liam Delap în meciul cu Wolves. Foto: Captură YouTube/Wolves

Al doilea cartonaș galben primit de Liam Delap în meciul cu Wolves. Foto: Captură YouTube/Wolves Al doilea cartonaș galben primit de Liam Delap în meciul cu Wolves. Foto: Captură YouTube/Wolves Al doilea cartonaș galben primit de Liam Delap în meciul cu Wolves. Foto: Captură YouTube/Wolves Al doilea cartonaș galben primit de Liam Delap în meciul cu Wolves. Foto: Captură YouTube/Wolves Al doilea cartonaș galben primit de Liam Delap în meciul cu Wolves. Foto: Captură YouTube/Wolves
Enzo Maresca: „Încerc să fac același lucru și cu jucătorii”

Cu toate că Chelsea a suferit 5 eliminări în ultimele 9 meciuri, Enzo Maresca consideră că nu trebuie să-și pedepsească jucătorii pentru comportamentul lor de pe teren.

„Am patru copii și, când fac ceva greșit, nu îi pedepsesc. Încerc să îi învăț să facă lucrurile corect. Încerc să fac același lucru și cu jucătorii”, a spus antrenorul italian, conform sursei citate.

În partida din optimile Cupei Ligii Angliei, marcatorii lui Chelsea au fost Andrey Santos (min. 5), Tyrique George (min. 15), Estevao (min. 41) și Gittens (min. 89), în timp ce pentru gazde au înscris Arokodare (min. 48) și Wolfe (min. 73, 90+1).

În sferturi, echipa antrenată de Enzo Maresca va da peste Cardiff City, formație care a trecut în optimi de Wrexham cu scorul de 2-1.

Rezumat Wolverhampton - Chelsea 3-4

Cupa Ligii Enzo Maresca chelsea eliminare wolverhampton liam delap
15:08
