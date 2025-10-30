Ce a pățit Miculescu GOLAZO.ro a aflat diagnosticul jucătorului de la FCSB » Campioana se temea că accidentarea e gravă

David Miculescu (24 de ani) s-a accidentat în meciul Gloria Bistrița - FCSB, încheiat 1-3, în grupele Cupei României.

Staff-ul FCSB se temea că accidentarea jucătorului care a marcat patru goluri în acest sezon ar putea fi gravă, având în vedere că atacantul a ieșit șchiopătând și a fost transportat de urgență la spital.

David Miculescu ar putea reveni în meciul din Europa League

Potrivit surselor GOLAZO.ro, Miculescu are o entorsă și nu va absenta mult din lotul lui Elias Charalambous.

Deși cel mai probabil va lipsi la meciul cu U Cluj, programat sâmbătă, de la ora 20:30, în etapa #15 din Liga 1, jucătorul ar putea reveni la meciul din Europa League.

FCSB va juca împotriva lui Basel, în Elveția pe 6 noiembrie, de la ora 19:45.

26 de goluri a înscris David Miculescu pentru FCSB în cele 170 de meciuri jucate

FOTO. Cum s-a accidentat David Miculescu

În minutul 59 al partidei de la Bistrița, David Miculescu a scăpat pe contraatac spre poarta adversă, iar Vișinar, jucătorul Gloriei, a intrat prin alunecare asupra fotbalistului campioanei.

În încercarea de a-l deposeda, Vișinar a prins piciorul stâng al lui David Miculescu, care nu a mai putut continua partida.

Miculescu a ieșit de pe teren șchiopătând și a fost înlocuit cu Alexandru Stoian. Fotbalistul accidentat a fost dus la ambulanță, unde i-a fost imobilizat piciorul.

La scurt timp după acest moment, ambulanța a plecat spre spital.

