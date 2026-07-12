Safin încinge spiritele în tenis Fostul lider ATP nu-i menajează pe Jannik Sinner și Carlos Alcaraz: „Dacă jucau atunci, nu erau în top 2”
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz (Foto: IMAGO)
Tenis

Safin încinge spiritele în tenis Fostul lider ATP nu-i menajează pe Jannik Sinner și Carlos Alcaraz: „Dacă jucau atunci, nu erau în top 2”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 12:41
alt-text Actualizat: 12.07.2026, ora 12:42
  • Marat Safin (46 de ani, fost #1 ATP) a făcut o analiză critică asupra stării actuale a circuitului ATP.
  • Rusul consideră că Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP) și Carlos Alcaraz (23 de ani, #2 ATP) nu ar fi reușit să aibă aceleași rezultate dacă ar fi jucat în era „Big Three”.
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Puține sunt subiectele care stârnesc atâtea dezbateri în tenis precum comparațiile dintre generații. Deși mulți consideră că nivelul fizic și tactic din prezent este superior celui din orice altă epocă, Safin are altă părere.

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Marat Safin nu-i menajează pe Jannik Sinner și Carlos Alcaraz

Campion la US Open 2000 și Australian Open 2005, Marat Safin crede că Sinner și Alcaraz nu ar fi avut la fel de mult succes dacă ar fi jucat în perioada în care tenisul era dominat de Roger Federer (44 de ani), Rafael Nadal (40 de ani) și Novak Djokovic (39 de ani).

„Cred că probabil aș fi pierdut în fața lor, dar nu îi consider jucători care să inspire teamă.

Nu, nu se compară deloc cu Federer. Este un nivel cu totul diferit. Pentru a ajunge la nivelul lui Federer, mai au încă un drum lung de parcurs. Nu vreau să denigrez pe nimeni. Este doar modul meu de a vedea lucrurile.

Dacă Sinner și Alcaraz ar fi jucat pe vremea lui Nadal și Djokovic, sau chiar la începutul anilor 2000, nu ar fi ajuns pe primele două locuri ale clasamentului. Nu cred că ar fi atins acel nivel”, a declarat Safin într-un dialog cu sora sa, Dinara Safina, și fosta jucătoare Anna Chakvetadze, potrivit puntodebreak.com.

Sinner și Alcaraz sunt jucători excelenți, extraordinari și au câștigat numeroase titluri. Nu sunt sigur dacă ar fi câștigat la fel de multe turnee de Grand Slam dacă ar fi jucat în acea epocă. Nu sunt sigur. Marat Safin, fost #1 ATP

Marat Safin: „Nivelul tenisului a scăzut”

Safin susține că Sinner și Alcaraz au reușit să câștige atâtea titluri de Grand Slam (4, respectiv 7) doar pentru că nivelul circuitului este unul mult mai slab.

Rusul a explicat că cei doi au parte de adversari mult mai facili în primele runde ale turneelor importante.

„Nivelul tenisului a scăzut. Nu știu de ce s-a întâmplat asta, dar nivelul nu mai este același.

Înainte, erau 30 sau 50 de jucători capabili să joace un tenis extraordinar. Acum, cel mult zece. Ajung în semifinale sau în finale fără să piardă niciun set, iar asta mi se pare amuzant.

Erau jucători specializați pe iarbă, pe zgură și pe hard. Erau mulți jucători capabili să concureze la cel mai înalt nivel, în funcție de suprafață”, a mai spus fostul lider mondial.

Dacă ne uităm la finalele din anii ’90 sau de la începutul anilor 2000, se observă că exista un număr incredibil de jucători foarte puternici. Marat Safin, fost #1 ATP

Jannik Sinner îl va întâlni pe Alexander Zverev (29 de ani, #3 ATP) în finala de la Wimbledon. Meciul va avea loc duminică, de la 18:00 (ora României).

Parcursul lui Sinner până în ultimul act de la Wimbledon:

  • Turul I: 4-6, 6-3, (6)6-7, 6-2, 6-3 cu Miomir Kecmanovic (#50 ATP)
  • Turul II: 7-6(4), 7-6(2), 6-4 cu Nuno Borges (#48 ATP)
  • Turul III: 6-4, 6-3, 6-4 cu Jenson Brooksby (#81 ATP)
  • Optimi: 6-3, 7-6(0), 6-3 cu Shintaro Mochizuki (#151 ATP)
  • Sferturi: 7-5, 7-6(4), 6-3 cu Jan-Lennard Struff (#74 ATP)
  • Semifinale: 6-4, 6-4, 6-4 cu Novak Djokovic (#8 ATP).

Campion la Australian Open 2026, Carlos Alcaraz nu a participat în acest an la Roland Garros (turneu câștigat de Zverev) și Wimbledon, din cauza accidentărilor.

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