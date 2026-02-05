Ter Stegen riscă să rateze CM 2026  Legenda naționalei Germaniei  îl compătimește: „O tragedie” » Mesajul portarului
Foto: IMAGO
Ter Stegen riscă să rateze CM 2026 Legenda naționalei Germaniei îl compătimește: „O tragedie” » Mesajul portarului

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.02.2026, ora 14:00
alt-text Actualizat: 05.02.2026, ora 14:00
  • Marc Andre ter Stegen (33 de ani), jucător împrumutat de Barcelona la Girona, s-a accidentat din nou și ar putea lipsi câteva luni de pe teren.
  • Lothar Matthaus (64 de ani), fost mare jucător al lui Bayern Munchen, a vorbit despre noile probleme ale portarului.

Ter Stegen a fost împrumutat de Barcelona la Girona, până la finalul sezonului. După doar două meciuri jucate pentru noua sa echipă, portarul german s-a accidentat și va fi supus unei noi intervenții chirurgicale.

Ter Stegen ar putea rata Mondialul: „Ar fi o tragedie personală”

Marc Andre ter Stegen ar putea fi indisponibil între trei și patru luni din cauza unei accidentări la mușchiul ischiogambier stâng, care i-a afectat tendonul.

Problemele goalkeeperului venit de la Barcelona au apărut după meciul celor de la Girona cu Real Oviedo de pe 31 ianuarie, pierdut cu 0-1.

Astfel, în funcție de cât va lipsi după operație, Ter Stegen ar putea rata convocarea la naționala Germaniei pentru Campionatul Mondial de anul acesta, din SUA, Canada și Mexic.

Lothar Matthaus, una dintre legendele fotbalului german, a vorbit despre accidentarea suferită de portarul Gironei:

Dacă se confirmă, atunci probabil va trebui să renunțe la participarea la Cupa Mondială. Ar fi o tragedie personală și îmi pare foarte rău pentru el”, a declarat fostul mijlocaș, conform marca.com.

785 de meciuri
și 204 goluri a bifat Lothar Matthaus în cariera sa. A câștigat Balonul de Aur (1990) și Cupa Mondială (1990)

Ter Stegen a apucat să joace doar două meciuri pentru Girona, cu Getafe (1-1) și Real Oviedo (0-1).

Deco, directorul sportiv al Barcelonei, a vorbit și el despre problemele germanului:

„A avut ghinionul să se accidenteze. Suntem foarte triști. Era într-o formă foarte bună. Jucase un prim meci spectaculos cu Girona. Nu ne doream să se întâmple asta, pentru el. Marc avea nevoie să joace, dar nu a ieșit așa cum ne-am dorit”.

Nu știm unde va face recuperarea. Este o chestiune medicală. Vor decide medicii de la Girona și Barcelona Deco, directorul sportiv al Barcelonei

Mesajul lui Marc Andre ter Stegen

Ter Stegen a transmis și un mesaj pe Instagram după accidentarea suferită.

„Majoritatea dintre voi nu mă cunoașteți la nivel personal, așa că vreau să vă spun ceva.

Sunt o persoană pozitivă. Am avut întotdeauna această mentalitate și am păstrat-o în fiecare provocare cu care m-am confruntat, dar aceasta este deosebit de dificilă pentru mine.

Weekendul trecut s-a întâmplat cel mai rău lucru: m-am accidentat în timpul meciului. Tocmai ajunsesem la Girona, unde am fost tratat cu multă căldură și apropiere încă din primul minut. Abia așteptam să fac parte din echipă și să contribui la atingerea obiectivului nostru comun.

Acum, rolul meu se schimbă complet, dar sprijinul meu pentru echipă va rămâne același. Nu este doar un grup minunat de jucători și antrenori, ci se simte ca o familie, iar de la început am simțit sprijinul și apropierea lor.

Ca sportivi, cea mai mare bucurie a noastră este să concurăm: să ne antrenăm și să jucăm. Trebuie să pun toate acestea în pauză pentru câteva luni, deoarece am decis să mă supun unei intervenții chirurgicale.

Voi reveni”, a scris portarul de la Girona.

Ter Stegen, chinuit de accidentări

Marc Andre Ter Stegen a fost o absență importantă în acest sezon pentru Barcelona. Din cauza problemelor la spate, portarul a jucat într-un singur meci în actuala stagiune.

Este vorba de duelul din Cupa Spaniei, împotriva formației Guadalajara, scor 2-0. Portarul a bifat toate cele 90 de minute ale partidei de pe 16 decembrie.

În locul său, echipa catalană a ales să se bazeze pe serviciile lui Joan Garcia și Wojciech Szczesny.

Problemele serioase ale lui Ter Stegen au început în septembrie 2024 într-un meci cu Villarreal. Acesta a căzut rău la o „aterizare”, cu toată greutatea pe piciorul drept, și a suferit o leziune a tendonului rotulian la genunchiul drept, fiind, mai apoi, operat.

Ulterior, germanul a mai avut câteva probleme la spate, ce l-au ținut departe de teren aproximativ 5 luni, în 2025.

7 milioane de euro
este cota de piață a lui Marc Andre ter Stegen, conform Transfermarkt

Trofeele câștigate de Ter Stegen la Barcelona:

  • 1x Liga Campionilor (2014-2015)
  • 1x Supercupa UEFA (2015-2016)
  • 6x La Liga (2014-2015, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023, 2024-2025)
  • 6x Cupa Spaniei (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2020-2021, 2024-2025)
  • 3x Supercupa Spaniei (2016-2017, 2018-2019, 2022-2023)
  • 1x Cupa Mondială a Cluburilor (2016)
423 de meciuri
a jucat ter Stegen pentru Barcelona

accidentare Campionatul Mondial fc barcelona lothar matthaus ter stegen girona
