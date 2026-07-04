Anul trecut juca în Liga 3 Cine este Sidny Lopes Cabral, capverdianul care a marcat un GOLAZO cu Argentina

Sidny Lopes Cabral este unul dintre numele care au explodat la Cupa Mondială 2026, după ce a marcat un „golazo” în poarta Argentinei.

În spatele ascensiunii capverdianului se ascunde însă o poveste incredibilă: în urmă cu doar un an evolua în Liga a 3-a din Germania.

Cu o săptămână înainte de startul turneului final Trabzonspor a plătit 7 milioane de euro pentru transferul său de la Benfica.

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Capul Verde și-a încheiat aventura la Cupa Mondială 2026, în optimile de finală după un thriller cu Argentina, pierdut cu 2-3 în finalul celei de-a doua repriză a prelungirilor.

Cine este Lopes Cabral, capverdianul care a marcat un „golazo” cu Argentina

Deși campioana mondială și-a asigurat calificarea, meciul va rămâne în memoria fanilor datorită golului senzațional semnat de Sidny Lopes Cabral.

Extrema în vârstă de 23 de ani a marcat un veritabil „golazo” în poarta lui Emiliano Martinez, o reușită devenită virală în doar câteva ore și considerată deja printre cele mai spectaculoase goluri ale Cupei Mondiale din 2026.

Atacantul capverdian a restabilit egalitatea, 2-2, cu o execuție de excepție: un șut cu dreptul, expediat din colțul stâng al careului, care s-a oprit direct în vinclu, fără nicio șansă pentru portarul Argentinei.

S-a bucurat în tribune alături de iubită

Imediat după ce a marcat, Cabral și-a pus mâinile în cap, nevenindu-i nici lui să creadă ce gol a marcat, și a fugit direct în tribune pentru a sărbători alături de iubita sa, Jayley da Cruz, unul dintre cele mai importante momente ale carierei.

Finalul a fost însă unul amar. Argentina s-a calificat după un autogol al lui Diney Borges, în urma unui corner executat de Messi.

Eliminat după un meci dramatic, Sidny Lopes Cabral a izbucnit în lacrimi la ultimul fluier, fiind consolată cu greu atât de colegi, cât și de adversarii din tabăra Argentinei.

De la Liga a 3-a din Germania la Estrela Amadora, unde a fost coleg cu Ianis Stoica

În urmă cu doar un an, un asemenea moment părea imposibil. În vara lui 2025, Sidny Lopes Cabral evolua pentru Viktoria Köln, în Liga a 3-a din Germania, departe de luminile marilor competiții.

Totul s-a schimbat după transferul la Estrela Amadora, unde a fost coleg o scurtă perioadă cu fotbalistul român Ianis Stoica.

Cumpărat cu 6 milioane de euro de Benfica

În numai câteva luni, extrema capverdiană a impresionat în prima ligă portugheză, unde a reușit cinci goluri și trei pase decisive în 16 apariții.

Evoluțiile sale au convins-o pe Benfica să investească 6 milioane de euro, plus bonusuri de 2,5 milioane, pentru a-l transfera în ianuarie 2026.

Trabzonspor l-a cumpărat cu 7 milioane de euro

Experiența pe Estadio da Luz a fost însă de scurtă durată. După doar șase luni sub comanda lui Jose Mourinho, în care a adunat 12 meciuri, un gol și trei assist-uri, Sidny Lopes Cabral a fost transferat la Trabzonspor pentru 7 milioane de euro.

Internaționalul din Capul Verde a semnat cu formația turcă un contract valabil pe cinci sezoane și va încasa un salariu garantat de 1,3 milioane de euro pe an, potrivit detaliilor făcute publice de club.

Trabzonspor a oficializat transferul lui Sidny Lopes Cabral pe 4 iunie 2026, cu doar o săptămână înainte de startul Cupei Mondiale

Cabral este un fotbalist de mare valoare. Dacă nu semna devreme cu Trabzonspor, acum era în altă parte Ianis Stoica, atacant Estrela Amadora

Născut la Rotterdam, format la academia lui Feyenoord

Născut la 18 septembrie 2002, la Rotterdam, Sidny Lopes Cabral a crescut într-una dintre cele mai numeroase comunități capverdiene din Țările de Jos.

Primii pași în fotbal i-a făcut la RKSV Spartaan '20, unul dintre cluburile de copii și juniori din oraș, iar ulterior a ajuns la academia SC Feyenoord, unde și-a continuat dezvoltarea până în 2018.

La 17 ani s-a mutat la academia lui Twente, însă nu a reușit să facă pasul către prima echipă. În 2020 a rămas fără club, iar câteva luni mai târziu a ajuns în Suedia, la juniorii lui Helsingborg.

De acolo a pornit ascensiunea lui Cabral. A promovat la echipa U21, apoi s-a transferat în Germania, la Rot-Weiss Erfurt, echipă din campionatul regional, iar în ianuarie 2024 a făcut pasul la Viktoria Köln, din Liga 3.

Vara lui 2025 avea să-i schimbe definitiv cariera: Estrela Amadora l-a adus gratis în Portugalia, ca fundaș lateral.

Reușita cu Argentina, al treilea gol al lui Lopes Cabral pentru Capul Verde

Sidny Lopes Cabral a debutat în naționala Capului Verde în octombrie 2023, iar partida cu Argentina a fost cea de-a 11-a selecție din carieră.

Golul spectaculos înscris în optimile Cupei Mondiale este al treilea reușit în tricoul reprezentativei.

La Cupa Mondială 2026, unde a fost folosit atât fundaș stânga, cât și extremă stânga, Cabral a evoluat în trei partide, toate ca titular: 0-0 cu Spania, 2-2 cu Uruguay și 2-3, după prelungiri, cu Argentina.

Singurul meci pe care l-a ratat a fost cel cu Arabia Saudită, din faza grupelor, din cauza suspendării pentru cumul de cartonașe galbene.

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