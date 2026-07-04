Anul trecut juca în Liga 3 Cine este Sidny Lopes Cabral, capverdianul care a marcat un GOLAZO cu Argentina
Sidny Lopes Cabral
Campionatul Mondial

Anul trecut juca în Liga 3 Cine este Sidny Lopes Cabral, capverdianul care a marcat un GOLAZO cu Argentina

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 14:48
alt-text Actualizat: 04.07.2026, ora 14:48
  • Sidny Lopes Cabral este unul dintre numele care au explodat la Cupa Mondială 2026, după ce a marcat un „golazo” în poarta Argentinei.
  • În spatele ascensiunii capverdianului se ascunde însă o poveste incredibilă: în urmă cu doar un an evolua în Liga a 3-a din Germania.
  • Cu o săptămână înainte de startul turneului final Trabzonspor a plătit 7 milioane de euro pentru transferul său de la Benfica.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Capul Verde și-a încheiat aventura la Cupa Mondială 2026, în optimile de finală după un thriller cu Argentina, pierdut cu 2-3 în finalul celei de-a doua repriză a prelungirilor.

Duarte, omul care a scris istorie Povestea fotbalistului care a marcat primul gol pentru Capul Verde în faza eliminatorie, chiar împotriva campioanei mondiale
Citește și
Duarte, omul care a scris istorie Povestea fotbalistului care a marcat primul gol pentru Capul Verde în faza eliminatorie, chiar împotriva campioanei mondiale
Citește mai mult
Duarte, omul care a scris istorie Povestea fotbalistului care a marcat primul gol pentru Capul Verde în faza eliminatorie, chiar împotriva campioanei mondiale

Cine este Lopes Cabral, capverdianul care a marcat un „golazo” cu Argentina

Deși campioana mondială și-a asigurat calificarea, meciul va rămâne în memoria fanilor datorită golului senzațional semnat de Sidny Lopes Cabral.

Extrema în vârstă de 23 de ani a marcat un veritabil „golazo” în poarta lui Emiliano Martinez, o reușită devenită virală în doar câteva ore și considerată deja printre cele mai spectaculoase goluri ale Cupei Mondiale din 2026.

Atacantul capverdian a restabilit egalitatea, 2-2, cu o execuție de excepție: un șut cu dreptul, expediat din colțul stâng al careului, care s-a oprit direct în vinclu, fără nicio șansă pentru portarul Argentinei.

S-a bucurat în tribune alături de iubită

Imediat după ce a marcat, Cabral și-a pus mâinile în cap, nevenindu-i nici lui să creadă ce gol a marcat, și a fugit direct în tribune pentru a sărbători alături de iubita sa, Jayley da Cruz, unul dintre cele mai importante momente ale carierei.

Finalul a fost însă unul amar. Argentina s-a calificat după un autogol al lui Diney Borges, în urma unui corner executat de Messi.

Eliminat după un meci dramatic, Sidny Lopes Cabral a izbucnit în lacrimi la ultimul fluier, fiind consolată cu greu atât de colegi, cât și de adversarii din tabăra Argentinei.

De la Liga a 3-a din Germania la Estrela Amadora, unde a fost coleg cu Ianis Stoica

În urmă cu doar un an, un asemenea moment părea imposibil. În vara lui 2025, Sidny Lopes Cabral evolua pentru Viktoria Köln, în Liga a 3-a din Germania, departe de luminile marilor competiții.

Totul s-a schimbat după transferul la Estrela Amadora, unde a fost coleg o scurtă perioadă cu fotbalistul român Ianis Stoica.

Cumpărat cu 6 milioane de euro de Benfica

În numai câteva luni, extrema capverdiană a impresionat în prima ligă portugheză, unde a reușit cinci goluri și trei pase decisive în 16 apariții.

Evoluțiile sale au convins-o pe Benfica să investească 6 milioane de euro, plus bonusuri de 2,5 milioane, pentru a-l transfera în ianuarie 2026.

Trabzonspor l-a cumpărat cu 7 milioane de euro

Experiența pe Estadio da Luz a fost însă de scurtă durată. După doar șase luni sub comanda lui Jose Mourinho, în care a adunat 12 meciuri, un gol și trei assist-uri, Sidny Lopes Cabral a fost transferat la Trabzonspor pentru 7 milioane de euro.

Internaționalul din Capul Verde a semnat cu formația turcă un contract valabil pe cinci sezoane și va încasa un salariu garantat de 1,3 milioane de euro pe an, potrivit detaliilor făcute publice de club.

Trabzonspor a oficializat transferul lui Sidny Lopes Cabral pe 4 iunie 2026, cu doar o săptămână înainte de startul Cupei Mondiale

Cabral este un fotbalist de mare valoare. Dacă nu semna devreme cu Trabzonspor, acum era în altă parte Ianis Stoica, atacant Estrela Amadora

Născut la Rotterdam, format la academia lui Feyenoord

Născut la 18 septembrie 2002, la Rotterdam, Sidny Lopes Cabral a crescut într-una dintre cele mai numeroase comunități capverdiene din Țările de Jos.

Primii pași în fotbal i-a făcut la RKSV Spartaan '20, unul dintre cluburile de copii și juniori din oraș, iar ulterior a ajuns la academia SC Feyenoord, unde și-a continuat dezvoltarea până în 2018.

La 17 ani s-a mutat la academia lui Twente, însă nu a reușit să facă pasul către prima echipă. În 2020 a rămas fără club, iar câteva luni mai târziu a ajuns în Suedia, la juniorii lui Helsingborg.

De acolo a pornit ascensiunea lui Cabral. A promovat la echipa U21, apoi s-a transferat în Germania, la Rot-Weiss Erfurt, echipă din campionatul regional, iar în ianuarie 2024 a făcut pasul la Viktoria Köln, din Liga 3.

Vara lui 2025 avea să-i schimbe definitiv cariera: Estrela Amadora l-a adus gratis în Portugalia, ca fundaș lateral.

Reușita cu Argentina, al treilea gol al lui Lopes Cabral pentru Capul Verde

Sidny Lopes Cabral a debutat în naționala Capului Verde în octombrie 2023, iar partida cu Argentina a fost cea de-a 11-a selecție din carieră.

Golul spectaculos înscris în optimile Cupei Mondiale este al treilea reușit în tricoul reprezentativei.

La Cupa Mondială 2026, unde a fost folosit atât fundaș stânga, cât și extremă stânga, Cabral a evoluat în trei partide, toate ca titular: 0-0 cu Spania, 2-2 cu Uruguay și 2-3, după prelungiri, cu Argentina.

Singurul meci pe care l-a ratat a fost cel cu Arabia Saudită, din faza grupelor, din cauza suspendării pentru cumul de cartonașe galbene.

Citește și

Ce i-a spus Messi lui Vozinha Legendarul portar al Capului Verde a dezvăluit discuția avută cu starul argentinian
Campionatul Mondial
12:27
Ce i-a spus Messi lui Vozinha Legendarul portar al Capului Verde a dezvăluit discuția avută cu starul argentinian
Citește mai mult
Ce i-a spus Messi lui Vozinha Legendarul portar al Capului Verde a dezvăluit discuția avută cu starul argentinian
Zlatan, emoționat: „Îmi dau lacrimile” Capul Verde le-a cucerit pe legendele Thierry Henry și Schmeichel: „Sunt eroi, adevărații câștigători”
Superliga
10:29
Zlatan, emoționat: „Îmi dau lacrimile” Capul Verde le-a cucerit pe legendele Thierry Henry și Schmeichel: „Sunt eroi, adevărații câștigători”
Citește mai mult
Zlatan, emoționat: „Îmi dau lacrimile” Capul Verde le-a cucerit pe legendele Thierry Henry și Schmeichel: „Sunt eroi, adevărații câștigători”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
argentina Capul Verde cm 2026 campionatul mondial 2026 cupa mondiala 2026
Știrile zilei din sport
Transferuri la FCSB  Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
Superliga
04.07
Transferuri la FCSB Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
Citește mai mult
Transferuri la FCSB  Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
Condamnați la închisoare  Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Diverse
04.07
Condamnați la închisoare Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Citește mai mult
Condamnați la închisoare  Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Dramatism total la Wimbledon! Sorana Cîrstea, eliminată în turul trei după un tie-break de infarct în setul decisiv cu Noskova. Tensiuni între româncă și echipa sa!
Tenis
04.07
Dramatism total la Wimbledon! Sorana Cîrstea, eliminată în turul trei după un tie-break de infarct în setul decisiv cu Noskova. Tensiuni între româncă și echipa sa!
Citește mai mult
Dramatism total la Wimbledon! Sorana Cîrstea, eliminată în turul trei după un tie-break de infarct în setul decisiv cu Noskova. Tensiuni între româncă și echipa sa!
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare 
Campionatul Mondial
02:12
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare
Citește mai mult
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:39
Transferuri la FCSB Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
Transferuri la FCSB  Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
02:12
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare 
23:25
Decizie înainte de Mexic - Anglia Ce a hotărât FIFA, la mai puțin de 48 de ore până la disputarea partidei din optimile CM 2026
Decizie înainte de Mexic - Anglia  Ce a hotărât FIFA, la mai puțin de 48 de ore până la disputarea partidei din optimile CM 2026
22:53
Condamnați la închisoare Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Condamnați la închisoare  Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Top stiri
Ce i-a lipsit lui Dinamo  VIDEO. Cum puteau „câinii” să se lupte la titlu în sezonul trecut. Explicațiile lui Florentin Petre: „Dacă aveam asta...”
Superliga
04.07
Ce i-a lipsit lui Dinamo VIDEO. Cum puteau „câinii” să se lupte la titlu în sezonul trecut. Explicațiile lui Florentin Petre: „Dacă aveam asta...”
Citește mai mult
Ce i-a lipsit lui Dinamo  VIDEO. Cum puteau „câinii” să se lupte la titlu în sezonul trecut. Explicațiile lui Florentin Petre: „Dacă aveam asta...”
Decizie-șoc la Wimbledon! Serena și Venus Williams s-au retras de la turneul de dublu, după wild-card-ul primit: „Sunt profund îndurerată”
Tenis
04.07
Decizie-șoc la Wimbledon! Serena și Venus Williams s-au retras de la turneul de dublu, după wild-card-ul primit: „Sunt profund îndurerată”
Citește mai mult
Decizie-șoc la Wimbledon! Serena și Venus Williams s-au retras de la turneul de dublu, după wild-card-ul primit: „Sunt profund îndurerată”
Gaza trăiește pentru Mondial VIDEO+FOTO: Oamenii au sărbătorit calificarea Egiptului  printre dărâmături + Gest superb al selecționerului africanilor
Campionatul Mondial
04.07
Gaza trăiește pentru Mondial VIDEO+FOTO: Oamenii au sărbătorit calificarea Egiptului printre dărâmături + Gest superb al selecționerului africanilor
Citește mai mult
Gaza trăiește pentru Mondial VIDEO+FOTO: Oamenii au sărbătorit calificarea Egiptului  printre dărâmături + Gest superb al selecționerului africanilor
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie
B365
03.07
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie
Citește mai mult
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 20 rapid 17 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share