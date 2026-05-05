Bârsan vrea să fie președinte Unul dintre cei mai experimentați arbitri din Liga 1 și-a depus astăzi candidatura. S-ar putea duela cu rivalul lui Răzvan Burleanu
Marcel Bârsan. FOTO Colecție personală
Dan Udrea
alt-text Publicat: 05.05.2026, ora 18:38
alt-text Actualizat: 05.05.2026, ora 18:38
  • A doua structură din fotbalul românesc, ca mărime, după FRF, va organiza alegeri pentru postul de președinte la finalul lunii mai. E vorba despre AMFB
  • Președintele în exercițiu, Marian Lumânare (60 de ani), a murit pe 18 aprilie, din cauza unei boli incurabile
  • Marcel Bârsan, un arbitru cu 260 de meciuri în Liga 1, și-a depus astăzi candidatura

Asociația Municipală de Fotbal București și-a vacantat funcția de președinte după un eveniment tragic, petrecut în urmă cu două săptămâni și jumătate.

Președintele în exercițiu, Marcel Lumânare, în vârstă de 60 de ani, a decedat din cauza unei boli crunte. El era la al 3-lea mandat, avea 10 ani în fruntea Asociației, iar următoarele alegeri erau prevăzute pentru 2028.

Acum însă s-a stabilit ca pe 28 mai să se aleagă noul președinte. Iar astăzi, a fost depusă prima candidatură. Care vine din partea unui arbitru activ, unul dintre cei mai experimentați din fotbalul românesc. Numele lui: Marcel Bârsan.

Acesta, în vârstă de 44 de ani, e în continuare unul dintre oamenii de bază ai lui Kyros Vassaras, în ciuda faptului că a pierdut ecusonul FIFA la 1 ianuarie 2025. Are 260 de meciuri la nivelul primului eșalon, fiind pe locul 9 all-time, imediat sub Nicolae Rainea, 267.

A fost arbitru internațional timp de 6 ani, începând din 2019, iar în prezent face parte din brigăzile românești la jocurile din afara României dar din postura de arbitru de rezervă. În acest sezon a condus meciuri grele, chiar dacă nu mai e FIFA:

  • Craiova - U Cluj 2-1
  • FCSB - FC Argeș 0-2
  • Craiova - Rapid 2-2
  • CFR - Farul 0-2
  • FC Argeș - FCSB 1-0
  • Craiova - CFR 2-0
  • FC Argeș - U Cluj 0-1

Marcel Bârsan face deja parte din AMFB, el fiind din 2021 cel care conduce Comisia Municipală a Arbitrilor din București.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor e ziua de vineri, iar surse din cadrul AMFB susțin că ar urma să candideze și Ilie Drăgan, cel care s-a aflat în același rol și la recentele alegerile de la FRF, unde l-a înfruntat pe Răzvan Burleanu. Drăgan a luat doar 5 voturi din cele 263 exprimate.

În prezent, AMFB îl are ca președinte interimar pe cel care era unul dintre cei doi vicepreședinți, Marius Zamfir, directorul Școlii de Fotbal Rapid, despre care GOLAZO.ro a publicat măturii ale unor părinți, care făceau acuzații grave la adresa acestuia. Secretar general al AMFB e Claudiu Baboia, care în 2018 a fost condamnat definitiv la 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare de către Tribunalul București, el fiind găsit vinovat de complicitate la dare de mită. Dosarul în cauză a fost cel care viza coruperea mai multor arbitri.

Adunarea AMFB din 28 mai, în care va fi ales viitorul președinte, se va organiza în sediul Federației Române de Fotbal. Pentru ca o candidatură la AMFB să fie validată e nevoie ca persoana respectivă să fi fost 4 ani președinte al unui club sau să fi condus 4 ani o o comisie permanentă din cadrul FRF, AJF sau AMFB.

109 membri
afiliați are Asociația Municipală de Fotbal București, ceea ce înseamnă peste 40% din numărul total de voturi care au existat la alegerile pentru președinția FRF, din 18 martie

Conform fișei pe care o are pe site-ul Comisiei Centrale a Arbitrilor, Marcel Bârsan a terminat două Facultăți: cea de Educație Fizică și Sport și cea de Drept, iar ocupația lui e cea de jurist.

Ultimul meci pe care l-a arbitrat a fost semifinala Cupei României, FC Argeș - U Cluj 1-1, 5-6 după loviturile de departajare. Chiar dacă va câștiga președinția AMFB, Bârsan nu va renunța la cariera de arbitru.

