Marian Lumînare, președintele Asociației Municipale de Fotbal București (AMFB), a decedat la vârsta de 60 de ani.

Decesul său a fost confirmat de Asociația Județeană de Fotbal Ilfov printr-un comunicat pe rețelele de socializare.

Lumînare suferea de o boală incurabilă, care l-a făcut să nu se mai prezinte la serviciu în ultimele cinci luni, scrie prosport.ro.

Acesta urma să împlinească 61 de ani în luna iulie.

„Asociația Județeană de Fotbal Ilfov transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, precum și Asociației Municipale de Fotbal București și întregii familii a fotbalului bucureștean, în urma trecerii în neființă a domnului Marian Lumânare, Președinte al Asociației Municipale de Fotbal București.

Plecarea sa dintre noi reprezintă o pierdere profundă pentru întreaga comunitate fotbalistică. Prin dedicarea, profesionalismul și pasiunea sa, a avut o contribuție remarcabilă la dezvoltarea și promovarea fotbalului în București.

În aceste momente de grea încercare, suntem alături de familie, de Asociația Municipală de Fotbal București și de toți cei care i-au fost aproape, împărtășind durerea acestei pierderi.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată în comunicatul emis de Asociatia Judeteana de Fotbal Ilfov pe Facebook.

Comunicatul oficial al FRF

FRF deplânge și ea trecerea în neființă a șefului AMFB.

„Federația Română de Fotbal a primit cu profundă tristețe vestea dispariției lui Marian Lumînare, o figură marcantă a fotbalului amator și un promotor dedicat al sportului-rege în București.

În calitate de președinte al Asociației Municipale de Fotbal București (AMFB), Marian Lumînare și-a dedicat o mare parte din viață dezvoltării fenomenului fotbalistic la nivel local, punându-și amprenta asupra organizării competițiilor și susținerii cluburilor din capitală. Activitatea sa neobosită și pasiunea pentru fotbal au contribuit semnificativ la consolidarea fotbalului amator și juvenil.

În aceste momente de mare suferință, Federația Română de Fotbal transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, prietenilor și întregii comunități a Asociației Municipale de Fotbal București.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

