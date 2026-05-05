„N-am negociat nimic cu Pancu!” Victor Angelescu respinge scenariul că Rapid are un acord cu antrenorul CFR-ului
alt-text Publicat: 05.05.2026, ora 16:43
alt-text Actualizat: 06.05.2026, ora 09:07
  • Rapid a pierdut și luni, în etapa a 7-a a Ligii 1, 1-2 cu CFR și continuă seria dezamăgitoare din play-off.
  • Digi Sport a anunțat azi că Rapid a negociat și a ajuns la înțelegere cu Pancu, pentru a prelua echipa din sezonul viitor. Explicațiile președintelui din Giulești, în rândurile de mai jos.

Rapid continuă să se prăbușească în play-off, după ce a făcut 30 de etape în sezonul regulat foarte bune. A terminat pe locul 2, aproape de Craiova și se anunța o candidată importantă la titlu.

A început cu un succes play-off-ul, după care a urmat ceva de coșmar: 6 etape, 5 înfrângeri și o remiză. Doar 4 puncte și e pe ultimul loc într-un clasament realizat exclusiv pe baza jocurilor din play-off.

Victor Angelescu: „N-am negociat nimic cu Pancu!”

În acest context, în care echipa, jucătorii, antrenorii și conducerea au fost țintele publicului giuleștean la meciul cu CFR, pe parcursul zilei de marți a apărut în spațiul public informația că Rapid a ajuns la un acord cu Daniel Pancu pentru ca acesta să preia echipa imediat după terminarea sezonului. Anunțul a aparținut celor de la Digi Sport.

GOLAZO.ro l-a sunat pe Victor Angelescu, președinte Rapidului, pentru a-l întreba în ce măsură lucrurile stau așa.

Oficialul din Giulești a negat categoric: „Nu doar că nu am negociat nimic cu Pancu, dar nu am inițiat discuții cu nici un antrenor, deci nu aveam cum să ajungem la nici un acord din moment n-am vorbit cu nimeni”.

Victor Angelescu explică și de ce Rapid nu a abordat un alt tehnician.

„Am mai explicat, o fac din nou. Avem un contract cu Costel Gâlcă, o înțelegere în care e prevăzut că dacă Rapid prinde cupele europene, automat contractul se prelungește încă un an.

În momentul de față, Rapid încă are șanse de a accesa un loc european. Nu vom discuta cu absolut nimeni până la final. Dacă nu prindem Europa, ceea ce sper să nu se întâmple, atunci contractul lui Gâlcă se termină și putem să stăm la masă atunci cu alți antrenori.

Apropo de Pancu, din ce am citit în presă, și el are un contract asemănător cu CFR, adică dacă va prinde Europa, i se prelungește automat, iar CFR e foarte bine plasată pentru a fi cel puțin în Conference League”, a spus Angelescu pentru GOLAZO.ro.

15 ani
a fost Daniel Pancu la Rapid: 11 ani ca fotbalist și restul ca antrenor

Ce antrenori a avut Rapid de când a promovat în Liga 1

  • 2021-2022: Mihai Iosif și Adrian Mutu
  • 2022-2023: Adrian Mutu
  • 2023-2024: Cristiano Bergodi și Bogdan Lobonț
  • 2024-2025: Neil Lennon și Marius Șumudică
  • 2025-2026: Constantin Gâlcă

Cu ce antrenori a câștigat Rapid cele 3 titluri de campioană

  • Sezonu 1966-1967: Valentin Stănescu
  • Sezonul 1998-1999: Mircea Lucescu
  • Sezonul 2002-2003: Mircea Rednic

