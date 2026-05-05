Nsimba, victima rasismului Mesaje jignitoare primite de atacantul Craiovei, după golul care a decis derby-ul cu Dinamo

- U CRAIOVA - DINAMO 2-1. Steven Nsimba (29 de ani), atacantul oltenilor, a fost victima rasismului, după reușita controversată care a decis derby-ul din Bănie.
Golul atacantului francez din minutul 90 al partidei de pe „Ion Oblemenco” a fost intens dezbătut și analizat, după ce dinamoviștii au reclamat un ofsaid în construcția fazei, însă nici asistentul, nici arbitrajul VAR nu au intervenit.
Ulterior, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras, a explicat în detaliu de ce reușita a fost validată.
„Pot să plângă cât vor”, afirma Nsimba la finalul partidei din Bănie.
La două zile distanță, atacantul de 29 de ani a publicat pe Insta Story un colaj cu mai multe mesaje jignitoare și rasiste pe care le-a primit pe social media, în care este numit „maimuță” sau „babuin” și îi sunt adresate cuvinte care nu pot fi reproduse.
Universitatea Craiova: „Spune NU rasismului”
Clubul din Bănie a venit cu o reacție după mesajele publicate de Nsimba.
„Spune NU rasismului! Stay strong(n.r. „Fii puternic”), Steven Nsimba!”, se arată în mesajul publicat de olteni pe rețelele de socializare.
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|7
|45
|2
|U Cluj
|7
|42
|3
|CFR Cluj
|6
|37*
|4
|Dinamo
|7
|34
|5
|Rapid
|6
|32
|6
|FC Argeș
|7
|30
*beneficiază de rotunjire