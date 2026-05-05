Nsimba, victima rasismului Mesaje jignitoare primite de atacantul Craiovei, după golul care a decis derby-ul cu Dinamo

U CRAIOVA - DINAMO 2-1. Steven Nsimba (29 de ani), atacantul oltenilor, a fost victima rasismului, după reușita controversată care a decis derby-ul din Bănie.

Golul atacantului francez din minutul 90 al partidei de pe „Ion Oblemenco” a fost intens dezbătut și analizat, după ce dinamoviștii au reclamat un ofsaid în construcția fazei, însă nici asistentul, nici arbitrajul VAR nu au intervenit.

Ulterior, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras, a explicat în detaliu de ce reușita a fost validată.

„Pot să plângă cât vor”, afirma Nsimba la finalul partidei din Bănie.

La două zile distanță, atacantul de 29 de ani a publicat pe Insta Story un colaj cu mai multe mesaje jignitoare și rasiste pe care le-a primit pe social media, în care este numit „maimuță” sau „babuin” și îi sunt adresate cuvinte care nu pot fi reproduse.

Mesajele rasiste primite de Nsimba. Foto: captura ecran Instagram iam_stvn

Universitatea Craiova: „Spune NU rasismului”

Clubul din Bănie a venit cu o reacție după mesajele publicate de Nsimba.

„Spune NU rasismului! Stay strong(n.r. „Fii puternic”), Steven Nsimba!” , se arată în mesajul publicat de olteni pe rețelele de socializare.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 7 45 2 U Cluj 7 42 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 7 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 7 30

*beneficiază de rotunjire

