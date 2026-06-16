Marcelo Bielsa (70 de ani), selecționerul naționalei din Uruguay, este în centrul unei controverse la Campionatul Mondial. Totul a pornit de la o întrebare despre felul în care a ales să pozeze la ședința foto oficială organizată cu ocazia CM 2026.

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La această ediție a Cupei Mondiale, fiecare jucător și antrenor a trebuit să pozeze într-o ipostază anume, aceasta urmând să fie afișată pe ecran în momentul anunțării echipelor de start.

Dacă jucătorii săi nu au avut o problemă cu asta, Bielsa a refuzat să se conformeze. În momentul în care era filmat pentru portretul oficial, tehnicianul argentinian a preferat să stea timp de secunde bune cu mâinile în buzunar în timp ce se uită spre podea.

Marcelo Bielsa: „Nu trebuie să dau nicio explicație. Nu sunt un model”

La finalul partidei dintre Uruguay și Arabia Saudită, scor 1-1, Marcelo Bielsa a fost întrebat despre motivul pentru care a refuzat să se conformeze cu cerințele FIFA.

Apariția lui Marcelo Bielsa FOTO: Captură X

Bielsa a refuzat să-și explice gestul, motivând că nu este dator să ofere lămuriri. În tot acest timp, selecționerul Uruguayului a refuzat să se uite în direcția jurnaliștilor prezenți în sală.

„Nu trebuie să dau nicio explicație. Au făcut fotografia așa cum au făcut-o. Nu sunt un model. Eram cu fața spre fotografi și asta e poza pe care mi-au făcut-o.

Nu am niciun răspuns. Ar trebui să explic și de ce nu mă uit la oamenii cu care vorbesc acum? Nu știu, nu sunt explicații pe care ar trebui să le dau”, a spus Bielsa, potrivit marca.com.

One photo. Plenty of meaning.



Marcelo Bielsa during FIFA’s official World Cup photoshoot after criticising the tournament’s commercialisation. 👀 pic.twitter.com/tV5RCAHiEz — No Context World Cup (@NoContextEPL) June 15, 2026

Mai târziu în conferință, Bielsa a revenit la subiectul apariției sale și a adăugat:

„Nu trebuie să explic de ce nu mă uit la oamenii cu care vorbesc. Cred că există o limită a ceea ce trebuie explicat. Dacă cineva poartă ochelari, trebuie să explice de ce poartă ochelari?

Dacă se uită în sus sau în jos... Sunt atât de multe de explicat? Oamenii caută explicații în situații... în lucruri care nu le merită.

Nu este nimic în neregulă cu asta, nu suntem obligați să ne purtăm ca niște modele pentru a respecta cerințe care nu au niciun temei. Nu am făcut nimic greșit”.

Marcelo Bielsa, după remiza cu Arabia Saudită: „ N-a fost deloc bine”

Tehnicianul argentinian a vorbit și despre prestația echipei sale din partida cu Arabia Saudită, meci pe care consideră că echipa sa ar fi trebuit să câștige, dacă jocul ar fi decurs conform planului.

„Era un adversar pe care ar fi trebuit să-l învingem, iar minutele pierdute în prima repriză nu arată că am jucat bine. Nu a fost deloc bine.

Situația s-a schimbat, dar nu știu dacă s-a schimbat din cauza modificărilor sau din alte motive”, a mai spus Bielsa, potrivit El Pais.

Uruguay face parte din grupa H a Campionatului Mondial, urmând să le întâlnească în următoarele două etape pe Capul Verde și Spania.

Programul Iranului la Cupa Mondială:

22 iunie: Uruguay - Capul Verde - 01:00 (Hard Rock Stadium, Miami)

27 iunie: Uruguay - Spania 03:00 (Estadio Akron, Guadalajara)

Clasament Grupa H

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Uruguay 1 1 2. Arabia Saudită 1 1 3. Spania 1 1 4. Capul Verde 1 1

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