„Cred că a băgat 70 de milioane!”  Gigi Becali a comentat situația critică de la CFR Cluj. Nu va proceda ca Varga: „Aș putea, dar nu o fac”
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Superliga

„Cred că a băgat 70 de milioane!” Gigi Becali a comentat situația critică de la CFR Cluj. Nu va proceda ca Varga: „Aș putea, dar nu o fac”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 18:20
alt-text Actualizat: 15.08.2026, ora 18:27
  • Gigi Becali (68 de ani) a vorbit despre situația critică de la CFR Cluj și a explicat cum echipa patronată de Ioan Varga ar fi ajuns să solicite intrarea în insolvență.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

CFR Cluj a cerut vineri, 14 august, deschiderea procedurii de insolvență.

Cererea a fost înregistrată la Tribunalul Comercial Cluj la o zi după eliminarea din Conference League (1-7 la general cu Tromso, după 0-5 în tur, acasă, și 1-2 în retur).

„Doctore, termină cu prostiile!”  Drăgușin, dezvăluiri despre accidentarea care l-a ținut 11 luni departe de teren: „Am reluat faza de pe internet: «Cum e posibil?»”
Citește și
„Doctore, termină cu prostiile!” Drăgușin, dezvăluiri despre accidentarea care l-a ținut 11 luni departe de teren: „Am reluat faza de pe internet: «Cum e posibil?»”
Citește mai mult
„Doctore, termină cu prostiile!”  Drăgușin, dezvăluiri despre accidentarea care l-a ținut 11 luni departe de teren: „Am reluat faza de pe internet: «Cum e posibil?»”

Gigi Becali, despre criza financiară de la CFR Cluj: „Eu nu cred că Varga mai poate să o ducă”

Gigi Becali consideră că CFR Cluj a ajuns într-o astfel de situație delicată și din cauza salariilor foarte mari pe care le oferă. Patronul FCSB l-a dat drept exemplu pe Andrei Cordea, care ar câștiga aproximativ 40.000 de euro la formația din Gruia.

„Eu nu cred că mai poate să o ducă… este vorba de foarte mulți bani. Nu am mai vorbit cu el, dar este vorba de mulți bani acolo.

Nu știu eu ce treabă are omul, dar nu poți să pui toată averea ta într-o treabă care-ți consumă. Poți s-o pui pe o treabă care-ți aduce 5-7 lei pe zi. Eu cred că e adevărat că a băgat 70 de milioane.

A băgat omul, a dat salarii mari. Nu-l luam eu pe Cordea? I-a dat el cred 40-50.000 pe lună. Lui Muhar, la fel. De unde să scoți banii ăia? Cam așa cred că le-a dat.

Nu-i dădea lui Chipciu? I-am zis lui Mihai Stoica: «Băi, Mihai, ne-a trădat». Și mi-a zis: «Băi, Gigi, n-a trădat. I-a dat 45.000 pe lună».

Dacă i-a dat așa, foarte bine a făcut băiatul. Și de Cordea pot să zic la fel. Pot să zic că a trădat? Dacă-i dădeam eu 25 și el îi dădea 30, mai ziceam că s-a dus pentru 5.000m dar așa?”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Nu poți să ții echipa cu salariile astea. Eu aș putea, dar nu fac. Jucătorii nu-s de asemenea valoare. Asta doar net, la brut mai pui 10 mii de euro. Gigi Becali, patron FCSB

Este a doua mare criză financiară de acest tip din istoria recentă a clubului, după insolvența din perioada 2015-2017.

CFR Cluj, în insolvență: datorii de 36 de milioane de euro și pierderi de 6,2 milioane de euro la finalul lui 2025

Potrivit bilanțului pe 2025, CFR Cluj avea datorii de 182,25 milioane de lei, aproximativ 36 de milioane de euro, și a încheiat anul cu o pierdere de 30,9 milioane de lei, echivalentul a 6,2 milioane de euro.

Semnalele că situația financiară a clubului devenise problematică existau deja.

Inclusiv termene.ro, o platformă privată care analizează situația financiară și juridică a companiilor, CFR Cluj avea un scor de insolvență de -1,33, încadrat la categoria „risc foarte mare de insolvență”.

Doar Ioan Varga (53 de ani), acționarul majoritar al CFR Cluj, respingea public scenariul insolvenței, dar recunoștea că s-a săturat să piardă bani.

M-am săturat de discuțiile astea de insolvență și faliment. Terminați odată cu prostiile! Cât voi fi eu patron la CFR, nu veți vedea clubul acesta în insolvență! Nu știu cât mai rămân în fotbal, să vedem. M-am săturat și eu! Cât să mai pierd bani? Anul ăsta ajut clubul să facă performanță, dar de la anul nu știu, rămâne de văzut. Ioan Varga, acționar majoritar CFR Cluj

22,6 milioane de euro pierderi în cinci ani

Bilanțurile contabile ale clubului arată un model financiar greu de susținut pe termen lung. În ultimii cinci ani, CFR a înregistrat pierderi în patru dintre ei:

  • 2021: -43,8 milioane de lei
  • 2022: -17,1 milioane de lei
  • 2023: -24,1 milioane de lei
  • 2024: +3,1 milioane de lei
  • 2025: -30,9 milioane de lei

În total, rezultatul cumulat al celor cinci ani reprezintă o pierdere de aproximativ 113 milioane de lei, echivalentul a 22,6 milioane de euro.

În aceeași perioadă, datoriile au crescut de la 123,37 milioane de lei (24,67 milioane de euro) la 182,25 milioane, aproximativ 36 de milioane de euro.

Pe plan intern, între 2021 și 2025, CFR Cluj a câștigat două titluri de campioană (2021, 2022), a mai terminat de două ori pe locul 2 (2024, 2025) și o dată pe locul 3 (2023), plus o Cupă a României (2025).

În aceeași perioadă, clubul din Gruia a participat constant în cupele europene, însă a ajuns în faza grupelor doar de două ori:

  • 2021/22: Conference League, faza grupelor.
  • 2022/23: Conference League, faza grupelor, apoi play-off-ul pentru optimi (eliminată de Lazio).

CFR a continuat să construiască echipe pentru obiective europene, dar nu a mai avut același acces la veniturile consistente pe care le aduce calificarea în faza principală a competițiilor UEFA.

Citește și

„Echipa-fanion e tăvălită de toți” Valeriu Iftime, ironii la adresa FCSB: „După Auda nu am mâncat două zile, dar Becali?”
Superliga
17:47
„Echipa-fanion e tăvălită de toți” Valeriu Iftime, ironii la adresa FCSB: „După Auda nu am mâncat două zile, dar Becali?”
Citește mai mult
„Echipa-fanion e tăvălită de toți” Valeriu Iftime, ironii la adresa FCSB: „După Auda nu am mâncat două zile, dar Becali?”
„Cine vrea să plece e liber!” Șumudică a dat tonul la CFR » Cere 3-4 transferuri și anunță schimbări în lot
Superliga
16:48
„Cine vrea să plece e liber!” Șumudică a dat tonul la CFR » Cere 3-4 transferuri și anunță schimbări în lot
Citește mai mult
„Cine vrea să plece e liber!” Șumudică a dat tonul la CFR » Cere 3-4 transferuri și anunță schimbări în lot

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
CFR Cluj gigi becali liga 1 insolventa ioan varga
Știrile zilei din sport
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?”  Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
Superliga
00:57
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?” Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
Citește mai mult
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?”  Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
„M-au făcut muci când l-am adus”  VIDEO. Nicolescu  le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
Superliga
00:39
„M-au făcut muci când l-am adus” VIDEO. Nicolescu le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
Citește mai mult
„M-au făcut muci când l-am adus”  VIDEO. Nicolescu  le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
Pancu, scandal imens  FOTO. Antrenorul Rapidului, eliminat cu Dinamo după o criză de nervi! Ținut cu greu de staff + faza de la care a plecat totul
Superliga
15.08
Pancu, scandal imens FOTO. Antrenorul Rapidului, eliminat cu Dinamo după o criză de nervi! Ținut cu greu de staff + faza de la care a plecat totul
Citește mai mult
Pancu, scandal imens  FOTO. Antrenorul Rapidului, eliminat cu Dinamo după o criză de nervi! Ținut cu greu de staff + faza de la care a plecat totul
Inspirație lusitană VIDEO. Pariurile lui Nuno Campos i-au adus lui Dinamo victoria pe terenul Rapidului
Superliga
15.08
Inspirație lusitană VIDEO. Pariurile lui Nuno Campos i-au adus lui Dinamo victoria pe terenul Rapidului
Citește mai mult
Inspirație lusitană VIDEO. Pariurile lui Nuno Campos i-au adus lui Dinamo victoria pe terenul Rapidului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:57
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?” Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?”  Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
00:39
„M-au făcut muci când l-am adus” VIDEO. Nicolescu le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
„M-au făcut muci când l-am adus”  VIDEO. Nicolescu  le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
01:04
„Dezamăgitor” Dobre vrea să treacă repede peste eșecul cu Dinamo + ce a spus despre ieșirea lui Pancu
„Dezamăgitor” Dobre vrea să treacă repede peste eșecul cu Dinamo  + ce a spus despre ieșirea lui Pancu
00:01
„Devenim din ce în ce mai buni” Nuno Campos, laude pentru jucătorii lui Dinamo: „Asta am demonstrat azi”
„Devenim din ce în ce mai buni”  Nuno Campos, laude pentru jucătorii lui Dinamo: „Asta am demonstrat azi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Top stiri
Ciucu ironizează FCSB VIDEO. Primarul a vorbit despre Arena Națională și a trimis  „săgeți” spre Becali: „Se va juca după meciul între Dinamo și...”
Superliga
15.08
Ciucu ironizează FCSB VIDEO. Primarul a vorbit despre Arena Națională și a trimis „săgeți” spre Becali: „Se va juca după meciul între Dinamo și...”
Citește mai mult
Ciucu ironizează FCSB VIDEO. Primarul a vorbit despre Arena Națională și a trimis  „săgeți” spre Becali: „Se va juca după meciul între Dinamo și...”
„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris
Înot
15.08
„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris
Citește mai mult
„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris
Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”
Superliga
15.08
Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”
Citește mai mult
Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției
B365
14.08
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției
Citește mai mult
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 26 rapid 33 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share