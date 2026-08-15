„Cred că a băgat 70 de milioane!”  Gigi Becali a comentat situația critică de la CFR Cluj. Nu va proceda ca Varga: „Aș putea, dar nu o fac”

Gigi Becali (68 de ani) a vorbit despre situația critică de la CFR Cluj și a explicat cum echipa patronată de Ioan Varga ar fi ajuns să solicite intrarea în insolvență.

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CFR Cluj a cerut vineri, 14 august, deschiderea procedurii de insolvență.

Cererea a fost înregistrată la Tribunalul Comercial Cluj la o zi după eliminarea din Conference League (1-7 la general cu Tromso, după 0-5 în tur, acasă, și 1-2 în retur).

Gigi Becali, despre criza financiară de la CFR Cluj: „Eu nu cred că Varga mai poate să o ducă”

Gigi Becali consideră că CFR Cluj a ajuns într-o astfel de situație delicată și din cauza salariilor foarte mari pe care le oferă. Patronul FCSB l-a dat drept exemplu pe Andrei Cordea, care ar câștiga aproximativ 40.000 de euro la formația din Gruia.

„Eu nu cred că mai poate să o ducă… este vorba de foarte mulți bani. Nu am mai vorbit cu el, dar este vorba de mulți bani acolo.

Nu știu eu ce treabă are omul, dar nu poți să pui toată averea ta într-o treabă care-ți consumă. Poți s-o pui pe o treabă care-ți aduce 5-7 lei pe zi. Eu cred că e adevărat că a băgat 70 de milioane.

A băgat omul, a dat salarii mari. Nu-l luam eu pe Cordea? I-a dat el cred 40-50.000 pe lună. Lui Muhar, la fel. De unde să scoți banii ăia? Cam așa cred că le-a dat.

Nu-i dădea lui Chipciu? I-am zis lui Mihai Stoica: «Băi, Mihai, ne-a trădat». Și mi-a zis: «Băi, Gigi, n-a trădat. I-a dat 45.000 pe lună».

Dacă i-a dat așa, foarte bine a făcut băiatul. Și de Cordea pot să zic la fel. Pot să zic că a trădat? Dacă-i dădeam eu 25 și el îi dădea 30, mai ziceam că s-a dus pentru 5.000m dar așa?”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Nu poți să ții echipa cu salariile astea. Eu aș putea, dar nu fac. Jucătorii nu-s de asemenea valoare. Asta doar net, la brut mai pui 10 mii de euro. Gigi Becali, patron FCSB

Este a doua mare criză financiară de acest tip din istoria recentă a clubului, după insolvența din perioada 2015-2017.

CFR Cluj, în insolvență: datorii de 36 de milioane de euro și pierderi de 6,2 milioane de euro la finalul lui 2025

Potrivit bilanțului pe 2025, CFR Cluj avea datorii de 182,25 milioane de lei, aproximativ 36 de milioane de euro, și a încheiat anul cu o pierdere de 30,9 milioane de lei, echivalentul a 6,2 milioane de euro.

Semnalele că situația financiară a clubului devenise problematică existau deja.

Inclusiv termene.ro, o platformă privată care analizează situația financiară și juridică a companiilor, CFR Cluj avea un scor de insolvență de -1,33, încadrat la categoria „risc foarte mare de insolvență”.

Doar Ioan Varga (53 de ani), acționarul majoritar al CFR Cluj, respingea public scenariul insolvenței, dar recunoștea că s-a săturat să piardă bani.

M-am săturat de discuțiile astea de insolvență și faliment. Terminați odată cu prostiile! Cât voi fi eu patron la CFR, nu veți vedea clubul acesta în insolvență! Nu știu cât mai rămân în fotbal, să vedem. M-am săturat și eu! Cât să mai pierd bani? Anul ăsta ajut clubul să facă performanță, dar de la anul nu știu, rămâne de văzut. Ioan Varga, acționar majoritar CFR Cluj

22,6 milioane de euro pierderi în cinci ani

Bilanțurile contabile ale clubului arată un model financiar greu de susținut pe termen lung. În ultimii cinci ani, CFR a înregistrat pierderi în patru dintre ei:

2021: -43,8 milioane de lei

2022: -17,1 milioane de lei

2023: -24,1 milioane de lei

2024: +3,1 milioane de lei

2025: -30,9 milioane de lei

În total, rezultatul cumulat al celor cinci ani reprezintă o pierdere de aproximativ 113 milioane de lei, echivalentul a 22,6 milioane de euro.

În aceeași perioadă, datoriile au crescut de la 123,37 milioane de lei (24,67 milioane de euro) la 182,25 milioane, aproximativ 36 de milioane de euro.

Pe plan intern, între 2021 și 2025, CFR Cluj a câștigat două titluri de campioană (2021, 2022), a mai terminat de două ori pe locul 2 (2024, 2025) și o dată pe locul 3 (2023), plus o Cupă a României (2025).

În aceeași perioadă, clubul din Gruia a participat constant în cupele europene, însă a ajuns în faza grupelor doar de două ori:

2021/22: Conference League, faza grupelor.

Conference League, faza grupelor. 2022/23: Conference League, faza grupelor, apoi play-off-ul pentru optimi (eliminată de Lazio).

CFR a continuat să construiască echipe pentru obiective europene, dar nu a mai avut același acces la veniturile consistente pe care le aduce calificarea în faza principală a competițiilor UEFA.

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