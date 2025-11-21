Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!

Mircea Lucescu a afirmat că a lansat când era selecționerul Turciei șase internaționali aflați și acum în lotul lui Vincenzo Montella.

În realitate, sunt doar patru, unul singur titular indiscutabil. Descoperă totul despre jucătorii care au debutat cu Luce la națională.

România va înfrunta Turcia, în deplasare, în semifinalele barajului pentru CM 2026. Dacă va trece, va întâlni în finală câștigătoarea duelului Slovacia - Kosovo.

Imediat după tragerea la sorți, Mircea Lucescu a spus că, la ultimul meci al Turciei, 2-2 contra Spaniei la Sevilla, erau șase jucători care au debutat cu el selecționer.

În realitate, doar patru au fost promovați de antrenor când pregătea naționala Semilunii, între 2 august 2017 și 11 februarie 2019.

17 meciuri a stat Mircea Lucescu pe banca Turciei: 4 victorii, 6 egaluri, 7 înfrângeri, golaveraj 17-25

Unul singur dintre jucătorii lansați de Lucescu e titular indiscutabil azi: Demiral

Într-o perioadă delicată pentru roș-albi, Il Luce încercând să reconstruiască echipa, să o întinerească (a ratat calificarea la CM 2018), a lansat mai mulți internaționali.

Patru dintre ei sunt și astăzi, șapte ani mai târziu, în prima reprezentativă. Numele lor, Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Zeki Celik (AS Roma), Mert Muldur și Irfan Can Kahveci (ambii Fenerbahce).

Unul singur este acum titular indiscutabil, Demiral, în centrul apărării.

Celik și Muldur se duelează pentru postul de fundaș dreapta, iar Kahveci e mai mult rezervă ca aripă dreapta.

477,5 milioane de euro este evaluarea lotului Turciei (Transfermarkt). Al României, 85,75 milioane

Merih Demiral. Lucescu l-a promovat în națională la 20 de ani și 8 luni

Cea mai importantă descoperire a lui Lucescu la turci. Stoperul, 27 de ani, momentan la Al-Ahli (Arabia Saudită), ex-Juventus și Atalanta, avea doar 20 de ani, 8 luni și 15 zile când a debutat la națională, pe 20 noiembrie 2018, la 0-0 cu Ucraina.

Selecționerul l-a remarcat la Alanyaspor (actuala echipă a lui Ianis Hagi), unde era împrumutat de Sporting Lisabona.

Merih Demiral a fost căpitanul Turciei la ultimul meci, 2-2 cu Spania la Sevilla Foto: Imago

Cinci minute a evoluat atunci, dar s-a impus printre roș-albi. E nelipsit în apărarea lui Vincenzo Montella.

Valorează 13 milioane în prezent, cota maximă fiind 30 de milioane, în 2020, la Juventus.

61 de selecții are Demiral în tricoul Turciei: 6 goluri, 3 assisturi, 11 cartonașe galben, niciunul roșu

Zeki Celik. Era la Istanbulspor, a urcat la Lille și joacă azi la Roma

Lucescu l-a remarcat pe Celik când încă era la Istanbulspor. Imediat după debutul la națională, s-a transferat la Lille, pentru 2,5 milioane de euro.

Fundașul dreapta, 28 de ani acum, avea 21 de ani, 3 luni și 19 zile pe 5 iunie 2018, la 1-1 împotriva Rusiei. Un singur minut pe teren la start.

Lucescu (stânga), urmărindu-l pe Zeki Celik cum controlează mingea cu adversar lângă el Foto: Imago

Cotat la 6 milioane, a fost evaluat de Transfermarkt la 20 de milioane între 2019 și 2021, la Lille.

E titular în mod normal, însă Montella a început și cu Mert Muldur.

58 de selecții are Zeki Celik: 3 goluri, două assisturi și 10 „galbene” la naționala Turciei

Mert Muldur. Austriacul care evoluează pentru Turcia de la 19 ani

Alt tânăr promovat de Lucescu, Mert Muldur s-a născut în Austria, la Viena, și evolua în țara natală, la Rapid, când a fost convocat în premieră la reprezentativa Turciei.

Fundașul dreapta avea 19 ani, 6 luni și 8 zile la debutul cu Bosnia (0-0), pe 11 octombrie 2018. Astăzi are 26 de ani.

După patru sezoane la Sassuolo, s-a mutat la Fenerbahce, în 2023.

E cotat la 6 milioane, cu patru milioane sub maximum atins în 2020, la Sassuolo.

41 de selecții, 3 goluri și 3 assisturi are Mert Muldur în echipa Turciei (plus 4 cartonașe galbene)

Irfan Can Kahveci. Extrema lui Fenerbahce

Aripa dreaptă a lui Fenerbahce (din 2021) era sub contract la clubul Bașakșehir când a debutat la națională cu Lucescu selecționer.

Acum în vârstă de 30 de ani, avea 22 de ani, 8 luni și 8 zile pe 23 martie 2018, la 1-0 cu Irlanda de Nord.

Cota sa cea mai bună, 11,5 milioane în 2021, la Fenerbahce. Momentan, evaluat la 6 milioane.

44 de selecții are Irfan Can Kahveci la națională, pentru care a marcat 6 goluri și a oferit două pase decisive (7 „galbene”)

