Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Mircea Lucescu, în perioada când era selecționerul Turciei Foto: Imago
Nationala

Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 21.11.2025, ora 12:11
alt-text Actualizat: 21.11.2025, ora 13:43
  • Mircea Lucescu a afirmat că a lansat când era selecționerul Turciei șase internaționali aflați și acum în lotul lui Vincenzo Montella. 
  • În realitate, sunt doar patru, unul singur titular indiscutabil. Descoperă totul despre jucătorii care au debutat cu Luce la națională.
  • România va înfrunta Turcia, în deplasare, în semifinalele barajului pentru CM 2026. Dacă va trece, va întâlni în finală câștigătoarea duelului Slovacia - Kosovo.

Imediat după tragerea la sorți, Mircea Lucescu a spus că, la ultimul meci al Turciei, 2-2 contra Spaniei la Sevilla, erau șase jucători care au debutat cu el selecționer.

Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Citește și
Situație absurdă România, obligată de FIFA să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Citește mai mult
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală

În realitate, doar patru au fost promovați de antrenor când pregătea naționala Semilunii, între 2 august 2017 și 11 februarie 2019.

17 meciuri
a stat Mircea Lucescu pe banca Turciei: 4 victorii, 6 egaluri, 7 înfrângeri, golaveraj 17-25

Unul singur dintre jucătorii lansați de Lucescu e titular indiscutabil azi: Demiral

Într-o perioadă delicată pentru roș-albi, Il Luce încercând să reconstruiască echipa, să o întinerească (a ratat calificarea la CM 2018), a lansat mai mulți internaționali.

Patru dintre ei sunt și astăzi, șapte ani mai târziu, în prima reprezentativă. Numele lor, Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Zeki Celik (AS Roma), Mert Muldur și Irfan Can Kahveci (ambii Fenerbahce).

Unul singur este acum titular indiscutabil, Demiral, în centrul apărării.

Celik și Muldur se duelează pentru postul de fundaș dreapta, iar Kahveci e mai mult rezervă ca aripă dreapta.

477,5 milioane de euro
este evaluarea lotului Turciei (Transfermarkt). Al României, 85,75 milioane

Merih Demiral. Lucescu l-a promovat în națională la 20 de ani și 8 luni

Cea mai importantă descoperire a lui Lucescu la turci. Stoperul, 27 de ani, momentan la Al-Ahli (Arabia Saudită), ex-Juventus și Atalanta, avea doar 20 de ani, 8 luni și 15 zile când a debutat la națională, pe 20 noiembrie 2018, la 0-0 cu Ucraina.

Selecționerul l-a remarcat la Alanyaspor (actuala echipă a lui Ianis Hagi), unde era împrumutat de Sporting Lisabona.

Merih Demiral a fost căpitanul Turciei la ultimul meci, 2-2 cu Spania la Sevilla Foto: Imago Merih Demiral a fost căpitanul Turciei la ultimul meci, 2-2 cu Spania la Sevilla Foto: Imago
Merih Demiral a fost căpitanul Turciei la ultimul meci, 2-2 cu Spania la Sevilla Foto: Imago

Cinci minute a evoluat atunci, dar s-a impus printre roș-albi. E nelipsit în apărarea lui Vincenzo Montella.

Valorează 13 milioane în prezent, cota maximă fiind 30 de milioane, în 2020, la Juventus.

61 de selecții
are Demiral în tricoul Turciei: 6 goluri, 3 assisturi, 11 cartonașe galben, niciunul roșu

Zeki Celik. Era la Istanbulspor, a urcat la Lille și joacă azi la Roma

Lucescu l-a remarcat pe Celik când încă era la Istanbulspor. Imediat după debutul la națională, s-a transferat la Lille, pentru 2,5 milioane de euro.

Fundașul dreapta, 28 de ani acum, avea 21 de ani, 3 luni și 19 zile pe 5 iunie 2018, la 1-1 împotriva Rusiei. Un singur minut pe teren la start.

Lucescu (stânga), urmărindu-l pe Zeki Celik cum controlează mingea cu adversar lângă el Foto: Imago Lucescu (stânga), urmărindu-l pe Zeki Celik cum controlează mingea cu adversar lângă el Foto: Imago
Lucescu (stânga), urmărindu-l pe Zeki Celik cum controlează mingea cu adversar lângă el Foto: Imago

Cotat la 6 milioane, a fost evaluat de Transfermarkt la 20 de milioane între 2019 și 2021, la Lille.

E titular în mod normal, însă Montella a început și cu Mert Muldur.

58 de selecții
are Zeki Celik: 3 goluri, două assisturi și 10 „galbene” la naționala Turciei

Mert Muldur. Austriacul care evoluează pentru Turcia de la 19 ani

Alt tânăr promovat de Lucescu, Mert Muldur s-a născut în Austria, la Viena, și evolua în țara natală, la Rapid, când a fost convocat în premieră la reprezentativa Turciei.

Fundașul dreapta avea 19 ani, 6 luni și 8 zile la debutul cu Bosnia (0-0), pe 11 octombrie 2018. Astăzi are 26 de ani.

După patru sezoane la Sassuolo, s-a mutat la Fenerbahce, în 2023.

E cotat la 6 milioane, cu patru milioane sub maximum atins în 2020, la Sassuolo.

41 de selecții,
3 goluri și 3 assisturi are Mert Muldur în echipa Turciei (plus 4 cartonașe galbene)

Irfan Can Kahveci. Extrema lui Fenerbahce

Aripa dreaptă a lui Fenerbahce (din 2021) era sub contract la clubul Bașakșehir când a debutat la națională cu Lucescu selecționer.

Acum în vârstă de 30 de ani, avea 22 de ani, 8 luni și 8 zile pe 23 martie 2018, la 1-0 cu Irlanda de Nord.

Cota sa cea mai bună, 11,5 milioane în 2021, la Fenerbahce. Momentan, evaluat la 6 milioane.

44 de selecții
are Irfan Can Kahveci la națională, pentru care a marcat 6 goluri și a oferit două pase decisive (7 „galbene”)

Citește și

Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Superliga
23:34
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Citește mai mult
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
UEFA a făcut anunțul OFICIAL. Când se joacă Turcia - România + gazdele n-au ales încă stadionul
Nationala
19:29
UEFA a făcut anunțul OFICIAL. Când se joacă Turcia - România + gazdele n-au ales încă stadionul
Citește mai mult
UEFA a făcut anunțul OFICIAL. Când se joacă Turcia - România + gazdele n-au ales încă stadionul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina, analizat punct cu punct de istoricul Armand Goșu: „Art. 14 e o bijuterie, cel mai trumpist”
Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina, analizat punct cu punct de istoricul Armand Goșu: „Art. 14 e o bijuterie, cel mai trumpist”
Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina, analizat punct cu punct de istoricul Armand Goșu: „Art. 14 e o bijuterie, cel mai trumpist”
turcia mircea lucescu romania Merih Demiral Zeki Celik Mert Muldur Irfan Can Kahveci
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Gol invizibil în Liga 1 VIDEO: Jucătorul de la Slobozia a reușit un șut de senzație de la 50 de metri, însă puțini au putut vedea execuția
Superliga
21.11
Gol invizibil în Liga 1 VIDEO: Jucătorul de la Slobozia a reușit un șut de senzație de la 50 de metri, însă puțini au putut vedea execuția
Citește mai mult
Gol invizibil în Liga 1 VIDEO: Jucătorul de la Slobozia a reușit un șut de senzație de la 50 de metri, însă puțini au putut vedea execuția
Ce vor face gimnastele noastre? Decizia FRG, de a desființa lotul național de gimnastică feminină, aruncă în aer un sport care a dat semne de viață la JO Paris 2024
Gimnastica
21.11
Ce vor face gimnastele noastre? Decizia FRG, de a desființa lotul național de gimnastică feminină, aruncă în aer un sport care a dat semne de viață la JO Paris 2024
Citește mai mult
Ce vor face gimnastele noastre? Decizia FRG, de a desființa lotul național de gimnastică feminină, aruncă în aer un sport care a dat semne de viață la JO Paris 2024
„Eram împăcat că urma să mor” FOTO+VIDEO. Romain Grosjean a rememorat accidentul care i-a încheiat cariera
Formula 1
21.11
„Eram împăcat că urma să mor” FOTO+VIDEO. Romain Grosjean a rememorat accidentul care i-a încheiat cariera
Citește mai mult
„Eram împăcat că urma să mor” FOTO+VIDEO. Romain Grosjean a rememorat accidentul care i-a încheiat cariera
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:58
„UEFA ne dă milioane” Patronul FCSB, surprins de sancțiunea primită din partea forului european: „Să mă suspende!”
„UEFA ne dă milioane” Patronul FCSB, surprins de sancțiunea primită din partea forului european: „Să mă suspende!”
15:24
„Am pierdut și cu ultima clasată” Darius Olaru nu mai crede în meciuri ușoare pentru FCSB: „Avem derby în fiecare etapă”
„Am pierdut și cu ultima clasată” Darius Olaru nu mai crede în meciuri ușoare pentru FCSB: „Avem derby în fiecare etapă”
15:17
Interziși la CM 2026! SUA confirmă că toți fanii a două naționale calificate la turneul final nu vor avea voie să intre în țară » Din ce motiv
Interziși la CM 2026! SUA confirmă că toți fanii a două naționale calificate la turneul final  nu vor avea voie să intre în țară » Din ce motiv
14:50
Coșmar pentru Hamilton Pilotul de la Ferrari va pleca de pe ultimul loc în cursa din Las Vegas, pentru prima dată în carieră: „Nu am cuvinte”
Coșmar pentru Hamilton Pilotul de la Ferrari va pleca de pe ultimul loc în cursa din Las Vegas, pentru prima dată în carieră: „Nu am cuvinte”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Top stiri din sport
„Și-au luat-o în cap” Jean Vlădoiu i-a pus la zid pe jucătorii de la Unirea Slobozia, după eșecul cu Csikszereda: „Lipsă de valoare”
Superliga
21.11
„Și-au luat-o în cap” Jean Vlădoiu i-a pus la zid pe jucătorii de la Unirea Slobozia, după eșecul cu Csikszereda: „Lipsă de valoare”
Citește mai mult
„Și-au luat-o în cap” Jean Vlădoiu i-a pus la zid pe jucătorii de la Unirea Slobozia, după eșecul cu Csikszereda: „Lipsă de valoare”
Drăgușin, pe teren la Arsenal - Tottenham? Antrenorul Thomas Frank a venit cu vești bune despre fundașul român
Stranieri
21.11
Drăgușin, pe teren la Arsenal - Tottenham? Antrenorul Thomas Frank a venit cu vești bune despre fundașul român
Citește mai mult
Drăgușin, pe teren la Arsenal - Tottenham? Antrenorul Thomas Frank a venit cu vești bune despre fundașul român
Steaua Roșie - FCSB Campioana a pus în vânzare biletele pentru duelul din Europa League » Cum pot fi achiziționate
Liga Campionilor
21.11
Steaua Roșie - FCSB Campioana a pus în vânzare biletele pentru duelul din Europa League » Cum pot fi achiziționate
Citește mai mult
Steaua Roșie - FCSB Campioana a pus în vânzare biletele pentru duelul din Europa League » Cum pot fi achiziționate
Akturkoglu, dat în judecată de Warner Bros Fotbalistul turc, acuzat de folosirea fără permisiune unor elemente vizuale și audio din Harry Potter
Diverse
21.11
Akturkoglu, dat în judecată de Warner Bros Fotbalistul turc, acuzat de folosirea fără permisiune unor elemente vizuale și audio din Harry Potter
Citește mai mult
Akturkoglu, dat în judecată de Warner Bros Fotbalistul turc, acuzat de folosirea fără permisiune unor elemente vizuale și audio din Harry Potter

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 6 rapid 7 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
22.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share