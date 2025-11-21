Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, transmis de Prima TV, în semifinala barajului pentru calificarea la CM

„Turcia are 3 fotbaliști de clasă, dar unul e determinant, e cheia lor”. Despre cine spune selecționerul nostru aceste cuvinte, în dialogul de mai jos

Lucescu a acceptat o discuție detaliată cu GOLAZO.ro despre acest meci. Care sunt punctele lor tari și ce meci al Turciei crede că e cel mai relevant pentru a fi studiată naționala lui Montella

Bună ziua, domnule Lucescu, ce faceți?

Sunt la Federație, vorbesc cu băieții, cu cei din staff-ul meu.

Spuneți-mi primele lucruri care vă vin în minte despre actuala națională a Turciei.

Jucători de valoare, echipă de valoare. Naționala e în creștere, iar campionatul lor intern a atras și mai mulți fotbaliști de mare calitate în ultimii ani. În plus, tinerii lor au început să iasă afară și să joace la echipe mari. Din aceste puncte de vedere, Turcia e în avantaj. Apoi, au făcut un European, în vara lui 2024, foarte bun, ca rezultate și ca poziționare în fotbalul mare.

Pe scurt, am picat rău?

Nu, fiindcă eu nu prea văd mari diferențe între cele 4 echipe care erau în prima urnă valorică. Sunt cam la același nivel și celelalte, Italia, Ucraina, Danemarca.

Unde credeți că se va juca meciul, la Istanbul?

Nu știu ce să zic, eu n-aș fi atât de sigur că vor organiza meciul la Istanbul. Nu prea au jucat acolo fiindcă există cele 3 mari cluburi din Istanbul, iar rivalitatea formidabilă dintre ele ar putea crea probleme. Tocmai de aceea, șefii federației lor au preferat să meargă în alte orașe, unde nu exista nici un risc ca suporterii să fie divizați. Chiar sunt curios ce oraș vor alege.

La ce atmosferă să ne așteptăm?

Va fi infern. Vom merge să jucăm în infern, indiferent unde va avea loc meciul. Vor și pregăti meciul de așa natură, cum de altfel o fac și alții, încât să ne fie totul potrivinic. Dar așa se face la un astfel de joc, toată națiunea trebuie să pregătească un astfel de joc.

Strict de naționala Turciei, ce ar fi de spus?

Nu prea pot să fac acum o analiză în detaliu. În primul rând pentru că încă sunt marcat de ceea ce s-a întâmplat în aceste preliminarii. Apoi, n-am studiat în amănunt Turcia, fiindcă nu m-a interesat. Dar, ca să răspund la întrebare: primul lor avantaj e că vor juca acasă. În al doilea rând, au trei jucători esențiali: Yildiz, Calhanoglu și Guler. Ei sunt top, ceilalți sunt jucători normali. Dar dintre ei, Hakan Calhanoglu e numărul 1. E determinant, e căpitan, e un lider formidabil, are o influență imensă în vestiar, e un fotbalist deosebit. E cheia lor.

102 selecții, 22 de goluri are pentru Turcia Calhanoglu, care în ultimii 8 ani a jucat 4 pentru AC Milan, 4 pentru Inter Milano

Pe ce joc al Turciei din actualele preliminarii credeți că ar trebui studiată această națională?

Pentru mine, cel mai relevant joc al lor e cel cu Austria, din optimile de finală ale Europeanului din 2024, când Demiral a reușit o dublă și s-au calificat în sferturi. Au avut o atitudine și determinare în acel meci ceva ieșit din comun. Efectiv, prin aceste lucruri au pus la pământ Austria. Cred că așa vor fi și împotriva noastră, fiindcă vor avea și publicul, iar prin natura lor, vor intra în ritmul tribunei, ca agresivitate. Va trebui și să știm și să putem să fim la același nivel cu ei.

Avem și noi vreun avantaj?

Da! Istoria. I-am bătut mereu. După ce în ianuarie 1983 am jucat la Istanbul, pe Ali Sami Yen și am terminat 1-1, apoi i-am învins 3-1 la Târgu Mureș, în același an. În 1985, în preliminariile Campionatului Mondial, am câștigat iarăși, 3-0, într-un meci pe care l-am jucat la Craiova. I-am bătut și la retur, 3-1, la Izmir. Chiar și când eram eu selecționer la ei, România a câștigat un amical la Cluj, 2-0.

Și i-am mai bătut și în preliminariile CM 2014, cu Pițurcă antrenor, 1-0, chiar la Istanbul.

Da? Poftim, exact ce îți ziceam. Și acasă ce am făcut în acele preliminarii?

Am pierdut, 0-2, dar am terminat peste Turcia. Dar ce relevanță pot avea niște meciuri de acum 10, 15, 40 de ani?

Are relevanță. Istoria contează enorm. Și istoria duelurilor România - Turcia e cu noi.

Turcia - România 0-1, în preliminariile CM 2014 (FOTO: Sport Pictures)

Ați spus de jucătorii noștri din Turcia..

Da și e esențial ca toți 4 să joace, nu să stea pe margine. E esențial.

Chiar luați în calcul că s-ar putea să ne saboteze jucătorii?

Nu știu, dar știu că dacă nu vor juca atunci vor fi probleme pentru noi. OK, nu-i avem la marile echipe din Turcia, dar eu am nevoie ca ei să fie în ritmul și intensitatea campionatului lot, care e unul bun, competitiv.

Ce am văzut spunându-se în ultimele zile despre Drăguș m-a îngrozit. Putem pierde un jucător cu calități formidabil dacă vom continua să-i dăm în cap, în loc să avem răbdare și să-l apărăm Mircea Lucescu, selecționer România

Ați spus mai devreme că e nevoie ca toată România să pregătească acest meci. Cum adică?

Da, toată țara, absolut totul trebuie să fie pentru pregătirea unui astfel de meci. Să luăm exemplu de la Bosnia, Kosovo, cum face Turcia când joacă acasă, orice detaliu contează. Orice, orice, orice. Imagine, suporteri, presă, absolut toată România trebuie să pregătească acest meci și să susțină naționala.

Și credeți că e cineva care nu susține naționala și nu vrea să ne calificăm?

Oamenii trebuie să înțeleagă ceva: dacă în aceste 4 luni vor continua să distrugă jucătorii, atunci și jucătorii vor ajunge să creadă că n-au valoare și că nu mai sunt jucători de fotbal. Pentru că acolo se va ajunge! La fel cum și pe mine, dacă 4 luni mă ataci, mă jignești și mă denigrezi, atunci ajung să par un dobitoc. Știu că invidia e sport național în România și că succesul atrage imediat, în orice domeniu, cotestatari, dar acum e în joc imaginea noastră ca țară, să mergem la un Mondial după aproape 30 de ani de pauză. Putem oare renunța la invidie măcar pentru 4 luni?

Ultima întrebare: acest meci cu Turcia e și o revanșă personală după experiența pe care ați avut-o acolo ca selecționer?

Absolut, nu. Nici o revanșă fiindcă relația mea cu cei din Turcia e chiar excepțională. Am fost mai mereu invitat în ultimii ani la meciurile lor. Am fost o dată și la Riad, unde trebuia să aibă loc o Supercupă a Turciei, care a fost anulată, m-am și dus degeaba până acolo. N-am avut eu timp suficient pentru a onora câte invitații am primit din partea federației turce. Nu e nici o revanșă a mea, e un meci al României pentru o calificare a României, acest lucru trebuie să înțelegem în următoarele 4 luni.

