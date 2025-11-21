„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu  GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să luăm aminte de la bosniaci”
Mircea Lucescu (Raed Krishan / fotomontaj GOLAZO.ro)
Nationala

„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să luăm aminte de la bosniaci”

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 21.11.2025, ora 14:45
alt-text Actualizat: 21.11.2025, ora 17:19
  • Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, transmis de Prima TV, în semifinala barajului pentru calificarea la CM
  • „Turcia are 3 fotbaliști de clasă, dar unul e determinant, e cheia lor”. Despre cine spune selecționerul nostru aceste cuvinte, în dialogul de mai jos
  • Lucescu a acceptat o discuție detaliată cu GOLAZO.ro despre acest meci. Care sunt punctele lor tari și ce meci al Turciei crede că e cel mai relevant pentru a fi studiată naționala lui Montella
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Citește și
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Citește mai mult
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial

Bună ziua, domnule Lucescu, ce faceți?

Sunt la Federație, vorbesc cu băieții, cu cei din staff-ul meu.

Spuneți-mi primele lucruri care vă vin în minte despre actuala națională a Turciei.

Jucători de valoare, echipă de valoare. Naționala e în creștere, iar campionatul lor intern a atras și mai mulți fotbaliști de mare calitate în ultimii ani. În plus, tinerii lor au început să iasă afară și să joace la echipe mari. Din aceste puncte de vedere, Turcia e în avantaj. Apoi, au făcut un European, în vara lui 2024, foarte bun, ca rezultate și ca poziționare în fotbalul mare.

Pe scurt, am picat rău?

Nu, fiindcă eu nu prea văd mari diferențe între cele 4 echipe care erau în prima urnă valorică. Sunt cam la același nivel și celelalte, Italia, Ucraina, Danemarca.

Unde credeți că se va juca meciul, la Istanbul?

Nu știu ce să zic, eu n-aș fi atât de sigur că vor organiza meciul la Istanbul. Nu prea au jucat acolo fiindcă există cele 3 mari cluburi din Istanbul, iar rivalitatea formidabilă dintre ele ar putea crea probleme. Tocmai de aceea, șefii federației lor au preferat să meargă în alte orașe, unde nu exista nici un risc ca suporterii să fie divizați. Chiar sunt curios ce oraș vor alege.

La ce atmosferă să ne așteptăm?

Va fi infern. Vom merge să jucăm în infern, indiferent unde va avea loc meciul. Vor și pregăti meciul de așa natură, cum de altfel o fac și alții, încât să ne fie totul potrivinic. Dar așa se face la un astfel de joc, toată națiunea trebuie să pregătească un astfel de joc.

Strict de naționala Turciei, ce ar fi de spus?

Nu prea pot să fac acum o analiză în detaliu. În primul rând pentru că încă sunt marcat de ceea ce s-a întâmplat în aceste preliminarii. Apoi, n-am studiat în amănunt Turcia, fiindcă nu m-a interesat. Dar, ca să răspund la întrebare: primul lor avantaj e că vor juca acasă. În al doilea rând, au trei jucători esențiali: Yildiz, Calhanoglu și Guler. Ei sunt top, ceilalți sunt jucători normali. Dar dintre ei, Hakan Calhanoglu e numărul 1. E determinant, e căpitan, e un lider formidabil, are o influență imensă în vestiar, e un fotbalist deosebit. E cheia lor.

102 selecții, 22 de goluri
are pentru Turcia Calhanoglu, care în ultimii 8 ani a jucat 4 pentru AC Milan, 4 pentru Inter Milano

Pe ce joc al Turciei din actualele preliminarii credeți că ar trebui studiată această națională?

Pentru mine, cel mai relevant joc al lor e cel cu Austria, din optimile de finală ale Europeanului din 2024, când Demiral a reușit o dublă și s-au calificat în sferturi. Au avut o atitudine și determinare în acel meci ceva ieșit din comun. Efectiv, prin aceste lucruri au pus la pământ Austria. Cred că așa vor fi și împotriva noastră, fiindcă vor avea și publicul, iar prin natura lor, vor intra în ritmul tribunei, ca agresivitate. Va trebui și să știm și să putem să fim la același nivel cu ei.

Avem și noi vreun avantaj?

Da! Istoria. I-am bătut mereu. După ce în ianuarie 1983 am jucat la Istanbul, pe Ali Sami Yen și am terminat 1-1, apoi i-am învins 3-1 la Târgu Mureș, în același an. În 1985, în preliminariile Campionatului Mondial, am câștigat iarăși, 3-0, într-un meci pe care l-am jucat la Craiova. I-am bătut și la retur, 3-1, la Izmir. Chiar și când eram eu selecționer la ei, România a câștigat un amical la Cluj, 2-0. 

Și i-am mai bătut și în preliminariile CM 2014, cu Pițurcă antrenor, 1-0, chiar la Istanbul.

Da? Poftim, exact ce îți ziceam. Și acasă ce am făcut în acele preliminarii?

Am pierdut, 0-2, dar am terminat peste Turcia. Dar ce relevanță pot avea niște meciuri de acum 10, 15, 40 de ani?

Are relevanță. Istoria contează enorm. Și istoria duelurilor România - Turcia e cu noi.

Turcia - România 0-1, în preliminariile CM 2014 (FOTO: Sport Pictures) Turcia - România 0-1, în preliminariile CM 2014 (FOTO: Sport Pictures)
Turcia - România 0-1, în preliminariile CM 2014 (FOTO: Sport Pictures)

Ați spus de jucătorii noștri din Turcia..

Da și e esențial ca toți 4 să joace, nu să stea pe margine. E esențial.

Chiar luați în calcul că s-ar putea să ne saboteze jucătorii?

Nu știu, dar știu că dacă nu vor juca atunci vor fi probleme pentru noi. OK, nu-i avem la marile echipe din Turcia, dar eu am nevoie ca ei să fie în ritmul și intensitatea campionatului lot, care e unul bun, competitiv.

Ce am văzut spunându-se în ultimele zile despre Drăguș m-a îngrozit. Putem pierde un jucător cu calități formidabil dacă vom continua să-i dăm în cap, în loc să avem răbdare și să-l apărăm Mircea Lucescu, selecționer România

Ați spus mai devreme că e nevoie ca toată România să pregătească acest meci. Cum adică?

Da, toată țara, absolut totul trebuie să fie pentru pregătirea unui astfel de meci. Să luăm exemplu de la Bosnia, Kosovo, cum face Turcia când joacă acasă, orice detaliu contează. Orice, orice, orice. Imagine, suporteri, presă, absolut toată România trebuie să pregătească acest meci și să susțină naționala.

Și credeți că e cineva care nu susține naționala și nu vrea să ne calificăm?

Oamenii trebuie să înțeleagă ceva: dacă în aceste 4 luni vor continua să distrugă jucătorii, atunci și jucătorii vor ajunge să creadă că n-au valoare și că nu mai sunt jucători de fotbal. Pentru că acolo se va ajunge! La fel cum și pe mine, dacă 4 luni mă ataci, mă jignești și mă denigrezi, atunci ajung să par un dobitoc. Știu că invidia e sport național în România și că succesul atrage imediat, în orice domeniu, cotestatari, dar acum e în joc imaginea noastră ca țară, să mergem la un Mondial după aproape 30 de ani de pauză. Putem oare renunța la invidie măcar pentru 4 luni?

Ultima întrebare: acest meci cu Turcia e și o revanșă personală după experiența pe care ați avut-o acolo ca selecționer?

Absolut, nu. Nici o revanșă fiindcă relația mea cu cei din Turcia e chiar excepțională. Am fost mai mereu invitat în ultimii ani la meciurile lor. Am fost o dată și la Riad, unde trebuia să aibă loc o Supercupă a Turciei, care a fost anulată, m-am și dus degeaba până acolo. N-am avut eu timp suficient pentru a onora câte invitații am primit din partea federației turce. Nu e nici o revanșă a mea, e un meci al României pentru o calificare a României, acest lucru trebuie să înțelegem în următoarele 4 luni.

Citește și

„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Nationala
10:45
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Italia ia lecții de la turci Gattuso l-a sunat pe selecționer imediat după tragere: „Asta vrea cu România! Ar fi bine s-o facem și noi”
Campionatul Mondial
09:00
Italia ia lecții de la turci Gattuso l-a sunat pe selecționer imediat după tragere: „Asta vrea cu România! Ar fi bine s-o facem și noi”
Citește mai mult
Italia ia lecții de la turci Gattuso l-a sunat pe selecționer imediat după tragere: „Asta vrea cu România! Ar fi bine s-o facem și noi”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina, analizat punct cu punct de istoricul Armand Goșu: „Art. 14 e o bijuterie, cel mai trumpist”
Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina, analizat punct cu punct de istoricul Armand Goșu: „Art. 14 e o bijuterie, cel mai trumpist”
Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina, analizat punct cu punct de istoricul Armand Goșu: „Art. 14 e o bijuterie, cel mai trumpist”
turcia echipa nationala a romaniei mircea lucescu romania cm 2026 baraj
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Gol invizibil în Liga 1 VIDEO: Jucătorul de la Slobozia a reușit un șut de senzație de la 50 de metri, însă puțini au putut vedea execuția
Superliga
21.11
Gol invizibil în Liga 1 VIDEO: Jucătorul de la Slobozia a reușit un șut de senzație de la 50 de metri, însă puțini au putut vedea execuția
Citește mai mult
Gol invizibil în Liga 1 VIDEO: Jucătorul de la Slobozia a reușit un șut de senzație de la 50 de metri, însă puțini au putut vedea execuția
Ce vor face gimnastele noastre? Decizia FRG, de a desființa lotul național de gimnastică feminină, aruncă în aer un sport care a dat semne de viață la JO Paris 2024
Gimnastica
21.11
Ce vor face gimnastele noastre? Decizia FRG, de a desființa lotul național de gimnastică feminină, aruncă în aer un sport care a dat semne de viață la JO Paris 2024
Citește mai mult
Ce vor face gimnastele noastre? Decizia FRG, de a desființa lotul național de gimnastică feminină, aruncă în aer un sport care a dat semne de viață la JO Paris 2024
„Eram împăcat că urma să mor” FOTO+VIDEO. Romain Grosjean a rememorat accidentul care i-a încheiat cariera
Formula 1
21.11
„Eram împăcat că urma să mor” FOTO+VIDEO. Romain Grosjean a rememorat accidentul care i-a încheiat cariera
Citește mai mult
„Eram împăcat că urma să mor” FOTO+VIDEO. Romain Grosjean a rememorat accidentul care i-a încheiat cariera
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:58
„UEFA ne dă milioane” Patronul FCSB, surprins de sancțiunea primită din partea forului european: „Să mă suspende!”
„UEFA ne dă milioane” Patronul FCSB, surprins de sancțiunea primită din partea forului european: „Să mă suspende!”
15:24
„Am pierdut și cu ultima clasată” Darius Olaru nu mai crede în meciuri ușoare pentru FCSB: „Avem derby în fiecare etapă”
„Am pierdut și cu ultima clasată” Darius Olaru nu mai crede în meciuri ușoare pentru FCSB: „Avem derby în fiecare etapă”
15:17
Interziși la CM 2026! SUA confirmă că toți fanii a două naționale calificate la turneul final nu vor avea voie să intre în țară » Din ce motiv
Interziși la CM 2026! SUA confirmă că toți fanii a două naționale calificate la turneul final  nu vor avea voie să intre în țară » Din ce motiv
14:50
Coșmar pentru Hamilton Pilotul de la Ferrari va pleca de pe ultimul loc în cursa din Las Vegas, pentru prima dată în carieră: „Nu am cuvinte”
Coșmar pentru Hamilton Pilotul de la Ferrari va pleca de pe ultimul loc în cursa din Las Vegas, pentru prima dată în carieră: „Nu am cuvinte”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Top stiri din sport
„Și-au luat-o în cap” Jean Vlădoiu i-a pus la zid pe jucătorii de la Unirea Slobozia, după eșecul cu Csikszereda: „Lipsă de valoare”
Superliga
21.11
„Și-au luat-o în cap” Jean Vlădoiu i-a pus la zid pe jucătorii de la Unirea Slobozia, după eșecul cu Csikszereda: „Lipsă de valoare”
Citește mai mult
„Și-au luat-o în cap” Jean Vlădoiu i-a pus la zid pe jucătorii de la Unirea Slobozia, după eșecul cu Csikszereda: „Lipsă de valoare”
Drăgușin, pe teren la Arsenal - Tottenham? Antrenorul Thomas Frank a venit cu vești bune despre fundașul român
Stranieri
21.11
Drăgușin, pe teren la Arsenal - Tottenham? Antrenorul Thomas Frank a venit cu vești bune despre fundașul român
Citește mai mult
Drăgușin, pe teren la Arsenal - Tottenham? Antrenorul Thomas Frank a venit cu vești bune despre fundașul român
Steaua Roșie - FCSB Campioana a pus în vânzare biletele pentru duelul din Europa League » Cum pot fi achiziționate
Liga Campionilor
21.11
Steaua Roșie - FCSB Campioana a pus în vânzare biletele pentru duelul din Europa League » Cum pot fi achiziționate
Citește mai mult
Steaua Roșie - FCSB Campioana a pus în vânzare biletele pentru duelul din Europa League » Cum pot fi achiziționate
Akturkoglu, dat în judecată de Warner Bros Fotbalistul turc, acuzat de folosirea fără permisiune unor elemente vizuale și audio din Harry Potter
Diverse
21.11
Akturkoglu, dat în judecată de Warner Bros Fotbalistul turc, acuzat de folosirea fără permisiune unor elemente vizuale și audio din Harry Potter
Citește mai mult
Akturkoglu, dat în judecată de Warner Bros Fotbalistul turc, acuzat de folosirea fără permisiune unor elemente vizuale și audio din Harry Potter

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 6 rapid 7 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
22.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share