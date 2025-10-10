Transfer surpriză la Petrolul  Fostul mijlocaș de la FCSB a revenit în Liga 1 după două sezoane în Slovenia

Marco Dulca (26 de ani) este noul jucător al celor de la Petrolul Ploiești.

Mijlocașul a evoluat în ultimii doi ani la NK Celje, în Slovenia, formație alături de care a câștigat campionatul și cupa.

Marco Dulca a semnat cu Petrolul Ploiești

Rămas liber de contract, Marco Dulca a ales să revină în România, la Petrolul Ploiești. Acesta a semnat un angajament pe un an și jumătate cu „lupii galbeni”.

De-a lungul carierei sale, Marco Dulca a mai jucat la Farul Constanța, FCSB, Chindia Târgoviște și Celje. Singurele trofee din carieră le-a câștigat în Slovenia, Cupa și campionatul.

Conform transfermarkt.com, Marco Dulca are o cotă de 300.000 de euro.

În acest moment, Petrolul Ploiești ocupă locul 14 în Liga 1, cu doar 9 puncte acumulate în cele 12 etape disputate.

„FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu Marco Alexandru Dulca (26 ani), fostul component al echipei olimpice a României urmând să îmbrace tricoul „lupilor” în următorul an și jumătate!

După ce s-a despărțit, în vară, de gruparea slovenă NK Celje, cu care se afla sub contract din 2023, Marco Dulca vine, acum, să întărească compartimentul median al echipei pregătite de către Eugen Neagoe.

Născut în Coreea de Sud, acolo unde evolua tatăl său, fostul internațional Cristian Dulca, Marco a început fotbalul la Universitatea Cluj, dar a plecat, la o vârstă fragedă, în Marea Britanie, la academia lui Swansea City.

A ajuns până la nivelul Premier League 2, competiție rezervată echipelor U23, înainte să se întoarcă în România, în 2019, la Farul Constanța. Ulterior, a mai jucat pentru Chindia Târgoviște și FCSB, arena „Ilie Oană” fiindu-i, astfel, binecunoscută de pe vremea în care evolua pentru formația dâmbovițeană.

Marco Dulca are în palmares titlul de campion al Sloveniei (2024) și Cupa Sloveniei (2025), făcând parte și din generația care a dus România până în „careul de ași” al Campionatului European U21, la turneul final din 2019.

Ulterior, a participat cu echipa națională la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2021), acolo unde a fost integralist în toate cele trei partide ale «tricolorilor»”, a transmis Petrolul Ploiești.

