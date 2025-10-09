ROMÂNIA - MOLDOVA 2-1. Lisav Naif Eissat, 20 de ani, stoperul lui Maccabi Haifa de origine română, a jucat prima oară pentru naționala noastră joi seară. Forță, agresivitate, viteză, dar și ezitant în intervenții, repezit, greșind o dată alarmant în prima repriză.

Ștefan Baiaram, Kevin Ciubotaru și Cătălin Cîrjan au debutat și ei printre „tricolori”. Extrema Craiovei, 58 de minute cu mișcare multă, însă și ineficiență. Fundașul stânga de la Hermannstadt, curajos a doua repriză. Căpitanul lui Dinamo, acțiune bună în final.

Lisav Naif Eissat a fost așteptat cu curiozitate. Israelianul de origine română, în vârstă de 20 de ani, a debutat joi seară la naționala noastră.

Eissat, simplu și sigur la început, pase mereu aproape. Ezitant cu mingea la picior

Cum a jucat? Undeva la mijloc, spre jos. Nu rău, dar nici prea bine. Lucruri interesante, superagresivitate, tare pe picioare, însă și minusuri.

Stoper stânga, la fel ca la Maccabi Haifa, a încercat la început să joace simplu și sigur, mai mereu spre stânga, la fundașul lateral Opruț. Oricum, la cel mai aproape coechipier.

Când moldovenii stăteau mai retras în defensivă, Eissat a urcat încet cu mingea la picior, ușor ezitant. Apoi a testat pasa lungă, direct la adversar.

Eissat, agresivitate și viteză. Dar atenție la faza defensivă!

A arătat ezitare însă pe faza de apărare, alarmant. La o pasă lungă, el avea prim-planul în fața lui Reabciuk, dar a lovit mingea greșit, oferindu-i fundașului stânga advers ocazia șutului o clipă.

Stoperul a revenit și a blocat tentativa lui Reabciuk. Are probleme și la centrări, nu e foarte sigur la respingere. Se observă lipsa de experiență.

S-a revanșat ulterior, când a ieșit curajos din careu pe lângă Postolachi. Și de câteva ori în repriza secundă: intercepție în terenul rivalilor și duel unu la unu câștigat pe forță cu vârful Moldovei, în apropierea propriului careu.

Totuși, uneori e prea nerăbdător, repezit și pierde balonul. Forța și viteza îl ajută să recupereze.

Baiaram, multă mișcare, dar ineficiență. Ciubotaru, curajos. Cîrjan, acțiune în final

Alți trei jucători au mai debutat joi seară la națională.

Ștefan Baiaram (U Craiova). Titularizat extremă stânga, a jucat 58 de minute. S-a mișcat mult, s-a demarcat, căutând să primească mingea în poziție bună de atac, a încercat să intre în combinații, a făcut și presing.

Ineficient însă la finalizare. A avut o ocazie bună în prima repriză, după ce a fentat în careu, a driblat și portarul, dar a fost blocat.

Kevin Ciubotaru (Hermannstadt). Mircea Lucescu a apelat la el după pauză, fundașul stânga schimbându-l pe Opruț. Bun, foarte curajos, extrem de mobil, prezent în ofensivă cu câteva raiduri percutante pe aripă.

Cătălin Cîrjan (Dinamo). Căpitanul „câinilor” a intrat în minutul 70, în locul lui Hagi. Acțiune bună în final, cu o piruetă lângă adversar. O clipă, a fost în fața golului, dar a greșit finalizarea.

