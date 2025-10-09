Plusuri și minusuri Atenție la Eissat! Nu e sigur! Primele concluzii după ce surpriza lui Lucescu a debutat la naționala României +32 foto
ROMÂNIA - MOLDOVA 2-1. Lisav Naif Eissat, 20 de ani, stoperul lui Maccabi Haifa de origine română, a jucat prima oară pentru naționala noastră joi seară. Forță, agresivitate, viteză, dar și ezitant în intervenții, repezit, greșind o dată alarmant în prima repriză.  Foto: Raed Krishan
Nationala

Plusuri și minusuri Atenție la Eissat! Nu e sigur! Primele concluzii după ce surpriza lui Lucescu a debutat la naționala României

Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Raed Krishan (foto)
Publicat: 09.10.2025, ora 23:14
Actualizat: 09.10.2025, ora 23:14
  • ROMÂNIA - MOLDOVA 2-1. Lisav Naif Eissat, 20 de ani, stoperul lui Maccabi Haifa de origine română, a jucat prima oară pentru naționala noastră joi seară. Forță, agresivitate, viteză, dar și ezitant în intervenții, repezit, greșind o dată alarmant în prima repriză. 
  • Ștefan Baiaram, Kevin Ciubotaru și Cătălin Cîrjan au debutat și ei printre „tricolori”. Extrema Craiovei, 58 de minute cu mișcare multă, însă și ineficiență. Fundașul stânga de la Hermannstadt, curajos a doua repriză. Căpitanul lui Dinamo, acțiune bună în final.

Lisav Naif Eissat a fost așteptat cu curiozitate. Israelianul de origine română, în vârstă de 20 de ani, a debutat joi seară la naționala noastră.

Eissat, simplu și sigur la început, pase mereu aproape. Ezitant cu mingea la picior

Cum a jucat? Undeva la mijloc, spre jos. Nu rău, dar nici prea bine. Lucruri interesante, superagresivitate, tare pe picioare, însă și minusuri.

Stoper stânga, la fel ca la Maccabi Haifa, a încercat la început să joace simplu și sigur, mai mereu spre stânga, la fundașul lateral Opruț. Oricum, la cel mai aproape coechipier.

Când moldovenii stăteau mai retras în defensivă, Eissat a urcat încet cu mingea la picior, ușor ezitant. Apoi a testat pasa lungă, direct la adversar.

Eissat, agresivitate și viteză. Dar atenție la faza defensivă!

A arătat ezitare însă pe faza de apărare, alarmant. La o pasă lungă, el avea prim-planul în fața lui Reabciuk, dar a lovit mingea greșit, oferindu-i fundașului stânga advers ocazia șutului o clipă.

Stoperul a revenit și a blocat tentativa lui Reabciuk. Are probleme și la centrări, nu e foarte sigur la respingere. Se observă lipsa de experiență.

S-a revanșat ulterior, când a ieșit curajos din careu pe lângă Postolachi. Și de câteva ori în repriza secundă: intercepție în terenul rivalilor și duel unu la unu câștigat pe forță cu vârful Moldovei, în apropierea propriului careu.

Totuși, uneori e prea nerăbdător, repezit și pierde balonul. Forța și viteza îl ajută să recupereze.

România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan
România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan

Baiaram, multă mișcare, dar ineficiență. Ciubotaru, curajos. Cîrjan, acțiune în final

Alți trei jucători au mai debutat joi seară la națională.

Ștefan Baiaram (U Craiova). Titularizat extremă stânga, a jucat 58 de minute. S-a mișcat mult, s-a demarcat, căutând să primească mingea în poziție bună de atac, a încercat să intre în combinații, a făcut și presing.

Ineficient însă la finalizare. A avut o ocazie bună în prima repriză, după ce a fentat în careu, a driblat și portarul, dar a fost blocat.

Kevin Ciubotaru (Hermannstadt). Mircea Lucescu a apelat la el după pauză, fundașul stânga schimbându-l pe Opruț. Bun, foarte curajos, extrem de mobil, prezent în ofensivă cu câteva raiduri percutante pe aripă.

Cătălin Cîrjan (Dinamo). Căpitanul „câinilor” a intrat în minutul 70, în locul lui Hagi. Acțiune bună în final, cu o piruetă lângă adversar. O clipă, a fost în fața golului, dar a greșit finalizarea.

DEBUT romania catalin cirjan moldova stefan baiaram lisav naif eissat kevin ciubotaru
