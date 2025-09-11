Atenție, lovește!  De ce nu l-a mai vrut Nantes pe starul luat de CFR Cluj » Putea ajunge în Rusia. Ce l-a făcut să se răzgândească

- Marcus Coco, 29 de ani, fundașul dreapta care de-abia a sosit la CFR Cluj, a jucat în Ligue 1, dar a fost lăsat să plece ușor de Nantes. Motivul: reacțiile sale agresive pe teren. Putea fi coleg cu un român, preferând varianta CFR.
CFR Cluj tocmai a achiziționat un jucător care a evoluat un deceniu în Franța, la Guingamp și Nantes. Numele său: Marcus Coco.
Coco, pus pe liber de Nantes. Pregătire cu jucătorii fără contracte
Fundașul dreapta născut în Guadelupa are 29 de ani, o vârstă încă foarte bună pentru sportul de mare performanță.
A surprins totuși că, după șase sezoane, Nantes l-a lăsat să plece atât de ușor. Gratis.
Și mai surprinzător e că apărătorul s-a antrenat întreaga vară în cantonamentul Uniunii Fotbaliștilor Profesioniști din Franța (UNFP).
Locul unde se pregătesc de obicei „cei accidentați, ieșiți din formă, în criză de încredere sau pur și simplu disponibilizați de cluburile lor”, cum e prezentat stagiul de pregătire UNFP de Foot Mercato.
Agresiuni pe teren! Coco a fost suspendat cinci etape în Franța 2024-2025
Sezonul trecut, Coco a evoluat de 22 de ori la Nantes, 20 de partide în Ligue 1, două în Cupa Franței.
Niciun gol, o singură pasă decisivă, dar a atras atenția cu altceva.
A fost de două ori eliminat, de fiecare dată pentru lovituri cu cotul.
- 29 septembrie 2024, la Nantes - St. Etienne 2-2. În al 8-lea minut de prelungire, la o săritură la cap.
A încercat să intimideze arbitrul, apropiindu-se amenințător de fața lui. „Centralul” nu s-a speriat și i-a arătat direct cartonașul roșu. A fost suspendat două etape.
- 18 aprilie 2025, la Rennes - Nantes 2-1. În minutul 57, cu adversarul în spate, l-a lovit violent cu cotul în figură.
Arbitrul nu a văzut inițial ce s-a întâmplat. Avertizat de VAR, l-a eliminat imediat după ce a analizat faza.
Coco a refuzat oferta din Rusia: „Părinții nu m-au lăsat”. Putea fi coleg cu un român
Înainte de CFR Cluj, fundașul a mai primit o propunere de transfer.
Coco putea fi coleg cu Ionuț Nedelcearu la Akron Tolyatti, locul 13 din 16 în prima ligă a Rusiei.
Poate el ar fi acceptat oferta, însă familia l-a convins să refuze. „Părinții nu m-au lăsat să pornesc în această aventură. Cred că toată lumea cunoaște motivele”, a declarat Marcus, potrivit RMC Sport.
Părinții nu au vrut ca fiul lor să joace în Rusia, țară aflată în război de trei ani și jumătate, după ce a invadat Ucraina, pe 24 februarie 2022.