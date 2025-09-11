Atenție, lovește!  De ce nu l-a mai vrut Nantes pe starul luat de CFR Cluj » Putea ajunge în Rusia. Ce l-a făcut să se răzgândească
Marcus Coco (stânga), într-un meci de Ligue 1 la Nantes, împotriva lui Rennes Foto: Imago
Superliga

Atenție, lovește! De ce nu l-a mai vrut Nantes pe starul luat de CFR Cluj » Putea ajunge în Rusia. Ce l-a făcut să se răzgândească

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.09.2025, ora 09:58
alt-text Actualizat: 11.09.2025, ora 09:58
  • Marcus Coco, 29 de ani, fundașul dreapta care de-abia a sosit la CFR Cluj, a jucat în Ligue 1, dar a fost lăsat să plece ușor de Nantes. Motivul: reacțiile sale agresive pe teren. Putea fi coleg cu un român, preferând varianta CFR.

CFR Cluj tocmai a achiziționat un jucător care a evoluat un deceniu în Franța, la Guingamp și Nantes. Numele său: Marcus Coco.

Ultima oră: ședință la Federație! Ruptura Lucescu - FRF este iminentă. Ce decizie urgentă a luat președintele Burleanu imediat după rușinea din Cipru
Citește și
Ultima oră: ședință la Federație! Ruptura Lucescu - FRF este iminentă. Ce decizie urgentă a luat președintele Burleanu imediat după rușinea din Cipru
Citește mai mult
Ultima oră: ședință la Federație! Ruptura Lucescu - FRF este iminentă. Ce decizie urgentă a luat președintele Burleanu imediat după rușinea din Cipru

Coco, pus pe liber de Nantes. Pregătire cu jucătorii fără contracte

Fundașul dreapta născut în Guadelupa are 29 de ani, o vârstă încă foarte bună pentru sportul de mare performanță.

A surprins totuși că, după șase sezoane, Nantes l-a lăsat să plece atât de ușor. Gratis.

Coco (stânga) încearcă să intimideze arbitrii Foto: Imago Coco (stânga) încearcă să intimideze arbitrii Foto: Imago
Coco (stânga) încearcă să intimideze arbitrii Foto: Imago

Și mai surprinzător e că apărătorul s-a antrenat întreaga vară în cantonamentul Uniunii Fotbaliștilor Profesioniști din Franța (UNFP).

Locul unde se pregătesc de obicei „cei accidentați, ieșiți din formă, în criză de încredere sau pur și simplu disponibilizați de cluburile lor”, cum e prezentat stagiul de pregătire UNFP de Foot Mercato.

260 de meciuri
a jucat Marcus Coco în Ligue 1, la Guingamp și Nantes

Agresiuni pe teren! Coco a fost suspendat cinci etape în Franța 2024-2025 

Sezonul trecut, Coco a evoluat de 22 de ori la Nantes, 20 de partide în Ligue 1, două în Cupa Franței.

Niciun gol, o singură pasă decisivă, dar a atras atenția cu altceva.

Truffert (Rennes) a recepționat în plin lovitura cu cotul a lui Coco Foto: Captură TV Truffert (Rennes) a recepționat în plin lovitura cu cotul a lui Coco Foto: Captură TV
Truffert (Rennes) a recepționat în plin lovitura cu cotul a lui Coco Foto: Captură TV

A fost de două ori eliminat, de fiecare dată pentru lovituri cu cotul.

  • 29 septembrie 2024, la Nantes - St. Etienne 2-2. În al 8-lea minut de prelungire, la o săritură la cap. 

A încercat să intimideze arbitrul, apropiindu-se amenințător de fața lui. „Centralul” nu s-a speriat și i-a arătat direct cartonașul roșu. A fost suspendat două etape.

  • 18 aprilie 2025, la Rennes - Nantes 2-1. În minutul 57, cu adversarul în spate, l-a lovit violent cu cotul în figură. 

Arbitrul nu a văzut inițial ce s-a întâmplat. Avertizat de VAR, l-a eliminat imediat după ce a analizat faza.

3 partide
de suspendare a primit Coco, fiind considerat recidivist

Coco a refuzat oferta din Rusia: „Părinții nu m-au lăsat”. Putea fi coleg cu un român

Înainte de CFR Cluj, fundașul a mai primit o propunere de transfer.

Coco putea fi coleg cu Ionuț Nedelcearu la Akron Tolyatti, locul 13 din 16 în prima ligă a Rusiei.

Poate el ar fi acceptat oferta, însă familia l-a convins să refuze. „Părinții nu m-au lăsat să pornesc în această aventură. Cred că toată lumea cunoaște motivele”, a declarat Marcus, potrivit RMC Sport.

Părinții nu au vrut ca fiul lor să joace în Rusia, țară aflată în război de trei ani și jumătate, după ce a invadat Ucraina, pe 24 februarie 2022.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia
Superliga
11:42
CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia
Citește mai mult
CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia
Zouma, alt star eșuat în Liga 1? Analiză GOLAZO.ro. Patru vedete ajunse spre finalul carierei în România  au dezamăgit crunt. Ce s-a întâmplat!
Superliga
12:18
Zouma, alt star eșuat în Liga 1? Analiză GOLAZO.ro. Patru vedete ajunse spre finalul carierei în România au dezamăgit crunt. Ce s-a întâmplat!
Citește mai mult
Zouma, alt star eșuat în Liga 1? Analiză GOLAZO.ro. Patru vedete ajunse spre finalul carierei în România  au dezamăgit crunt. Ce s-a întâmplat!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO FBI publică noi imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Apel urgent către populație
VIDEO FBI publică noi imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Apel urgent către populație
VIDEO FBI publică noi imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Apel urgent către populație
CFR Cluj ligue 1 liga 1 Nantes marcus coco
Știrile zilei din sport
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
Diverse
11.09
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
Citește mai mult
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat”
Superliga
11.09
„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat”
Citește mai mult
„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat”
Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova
Europa League
11.09
Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova
Citește mai mult
Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Nationala
11.09
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Citește mai mult
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:40
„O mare nedreptate!” Cum a fost scos peste noapte de pe lista FIFA un important arbitru român: „Exact așa i-am spus lui Vassaras”
 „O mare nedreptate!” Cum a fost scos peste noapte de pe lista FIFA un important arbitru român: „Exact așa i-am spus lui Vassaras”
10:33
Fake news despre asasinul lui Charlie Kirk Personaj inventat, îmbrăcat cu un tricou al lui AS Roma și cu o armă în mână. Traseul suprarealist al unei farse
Fake news despre asasinul lui Charlie Kirk Personaj inventat, îmbrăcat cu un tricou al lui AS Roma și cu o armă în mână. Traseul suprarealist al unei farse
09:14
Premieră în „era Burleanu”? Urmează întâlnirea decisivă: niciun selecționer n-a mai pățit așa ceva! Toate detaliile
Premieră în „era Burleanu”? Urmează întâlnirea decisivă: niciun selecționer n-a mai pățit așa ceva! Toate detaliile
22:58
„Te întorci la naționala României?” Polonezii l-au luat la întrebări pe Edi Iordănescu » Cum a răspuns tehnicianul
„Te întorci la naționala României?”  Polonezii l-au luat la întrebări pe Edi Iordănescu » Cum a răspuns tehnicianul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Top stiri din sport
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Nationala
11.09
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Citește mai mult
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Conference League
11.09
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Citește mai mult
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Superliga
11.09
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Citește mai mult
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Alte sporturi
11.09
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Citește mai mult
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce

Echipe/Competiții

fcsb 28 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 13 rapid 10 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
12.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share