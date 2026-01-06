„Vă bateți joc!” FOTO-VIDEO: Au uitat că e amical! Eugen Neagoe și Burak Yilmaz, nervoși la Petrolul - Gaziantep: „De ce lăsați mingea să iasă?” +29 foto
Alexandru Maxim foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

„Vă bateți joc!” FOTO-VIDEO: Au uitat că e amical! Eugen Neagoe și Burak Yilmaz, nervoși la Petrolul - Gaziantep: „De ce lăsați mingea să iasă?”

alt-text Ștefan Neda , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 06.01.2026, ora 16:07
alt-text Actualizat: 06.01.2026, ora 16:19
  • CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Amicalul dintre Petrolul și Gaziantep a fost marcat de multe tensiuni în joc, dar și reacții dure din partea antrenorilor Eugen Neagoe și Burak Yilmaz.
  • GOLAZO.ro a asistat la meciul formației lui Deian Sorescu și Alex Maxim contra „lupilor” pregătiți de Neagoe.

Amicalul cu Gaziantep este primul pentru prahoveni în acest cantonament. Adversarul nu este unul ușor de abordat, turcii fiind pe locul 9 în campionatul din țara lor.

Staff-ul Petrolului, în meciul cu Gaziantep: „Vă bateți joc!”

Eugen Neagoe, antrenorul „lupilor” și-a felicitat jucătorii în momentele bune, exclamând: „Bravo, tată!”, însă le-a și atras atenția în mai multe rânduri, la schimbare prin: „Atenție, intră pătrarul!” sau enervat de joc: „De ce lăsați mingea afara? Jucați!”, a strigat tehnicianul către Marco Dulca. Fotbalistul i-a replicat de pe teren: „Ce, eu am lăsat-o?”.

Între timp, nervii lui Neagoe s-au revărsat și asupra arbitrului. Acesta l-a înjurat pe „centralul” turc o dată, enervat de o decizie.

La fel, s-a enervat la golul lui Gaziantep, care a deschis scorul în minutul 39. De pe marginea terenului, dinspre banca Petrolului, cineva a strigat spre jucători: „Vă bateți joc!”.

Deși jocul a început cu glume și îmbrățișări între românii din cele două tabere, pe teren jocul a fost unul foarte agresiv.

În minutul 20 a avut loc o ciocnire dură între Paraschiv și Luis Perez, fundașul dreapta al lui Gaziantep. Ambele tabere au urlat speriate, alarmate, dar nu s-a întâmplat nimic. Ambii s-au ridicat, în cele din urmă, și au continuat meciul.

Jucătorii nu s-au menajat în continuare, același Paraschiv lovindu-l în tușă pe Perez, moment în care Neagoe a intervenit din nou: „Cere-ți scuze!”.

Gaziantep - Petrolul Ploiești, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Gaziantep - Petrolul Ploiești, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (29 imagini)

Gaziantep - Petrolul Ploiești, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Gaziantep - Petrolul Ploiești, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Gaziantep - Petrolul Ploiești, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Gaziantep - Petrolul Ploiești, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Gaziantep - Petrolul Ploiești, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+29 Foto
labels.photo-gallery

Burak Yilmaz, supărat pe Maxim

De cealaltă parte, Burak Yilmaz, antrenorul lui Gaziantep, fostul mare internațional turc, a țipat tot meciul și a stat cu gura pe toți jucătorii, mai ales pe internaționalul român Alexandru Maxim.

S-a ridicat constant de pe scaun și a urlat: „Maxim, Maxim, very good Maxim”, iar apoi l-a avertizat pe român în engleză: „Nu lăsa spațiu în spate, rămâne mijlocul liber”. Și-a tras de pantaloni în sus de nervi și s-a plâns constant de jocul lui Maxim, către secunzii săi, pe margine.

Ulterior, mijlocașul român a fost schimbat la pauza meciului.

Cât despre Sorescu, antrenorul turc a transmis: „Bravo, Sore”, dar l-a și ghidat constant pe teren pe acesta, fiind chiar lângă el, ca aripă dreapta.

În afara golului, a fost 1-1 la ocazii mari în prima repriză. La prima ocazie, portarul Petrolului, Krell, a respins o minge șutată tare din careu. La a doua, Gicu Grozav a ratat singur cu portarul. A tras peste din interiorul careului.

Petrolul a reușit să restabilească egalitatea la începutul părții secunde, prin Chică-Roșă, care a înscris după ce portarul advers a respins în față șutul lui Rafinha.

Deian Sorescu, schimbat și el în repriza a doua

Yilmaz a decis să-l înlocuiască și Sorescu în minutul 60 al partidei. Petrolul a schimbat masiv încă de la pauză, inclusiv Papp și Grozav părăsind terenul.

După ce titularii care au evoluat în prima repriză au fost schimbați, jocul dintre rezerve a scăzut mult ca intensitate în partea secundă.

Rezumatul primei reprize dintre Petrolul și Gaziantep

