Avertisment pentru Rashford Selecționerul Angliei spune că atacantul trebuie să aibă grijă : „S-ar putea să regrete peste zece ani”

Marcus Rashford FOTO: IMAGO

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 14.10.2025, ora 13:52
alt-text Actualizat: 14.10.2025, ora 13:52
  • Thomas Tuchel (52 de ani), selecționerul Angliei, i-a transmis un mesaj atacantului Marcus Rashford (27 de ani).
  • Tehnicianul l-a lăudat pentru reușitele sale de la Barcelona, dar l-a și avertizat că succesul său depinde de consistența în evoluțiile de pe teren.

Rashford a venit la Barcelona sub formă de împrumut de la Manchester United, iar evoluțiile sale au fost printre cele mai bune din ultimii ani: în 10 meciuri a înscris de trei ori și a oferit cinci pase decisive.

Thomas Tuchel, avertisment pentru Rashford: „S-ar putea să regrete peste zece ani”

Totuși, fotbalistul a mai avut fluctuații de formă, unul dintre motivele pentru care a fost cedat temporar în Spania. Acesta este al doilea împrumut după cel din februarie 2025, la Aston Villa.

„Are calitate cu ambele picioare, este rapid, exploziv și puternic în jocul aerian. La antrenamente, arată că poate fi unul dintre cei mai buni jucători din lume, dar statisticile nu reflectă întregul său potențial.

Trebuie să se implice mai mult în marcarea golurilor. Știe asta și îi reamintesc deseori. Potențialul este un cuvânt periculos în sportul de performanță. Trebuie să performezi la maximum în mod constant”, a declarat Tuchel, conform marca.com.

Nu este vorba doar de a avea talent. Trebuie să demonstreze zi de zi, atât la club, cât și la echipa națională. Dacă nu o face, peste zece ani s-ar putea să regrete ce ar fi putut realiza. Thomas Tuchel

Rashford a adunat 65 de selecții la echipa națională, dintre care cinci sub conducerea lui Tuchel.

Rashford a disputat 426 de meciuri pentru Manchester United. A marcat 138 de goluri și a oferit 78 de pase decisive.

Ce urmează pentru Rashsford la Barcelona

Catalanii ocupă locul secund în La Liga, cu 19 puncte după opt etape disputate.

Echipa lui Hansi Flick va juca următorul meci de campionat pe 18 octombrie, cu Girona, iar pe 21 octombrie va întâlni Olympiacos în Liga Campionilor.

